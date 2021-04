7 golpes que las nuevas restricciones les dan las mipymes

El sector comercial minorista viene con ventas que en volumen en marzo crecen al 14,4% interanual, según CAME

1 - ¿Cuál es el punto de partida de estas nuevas restricciones?

El sector comercial minorista viene con ventas que en volumen en marzo crecen al 14,4% interanual, según CAME. Sin embargo, se encuentran 24,9% de las ventas registradas en marzo 2019 donde las ventas terminaron en caída en la prepandemia ese año en 11,6 por ciento. Es decir, la comparativa es un año malo frente a un 2020 donde la caída ya en pandemia fue del 21,4 por ciento.

2 - ¿Cuál es el horizonte de corto plazo?

Un amplio abanico del complejo de servicios se ve afectado por estas nuevas restricciones. Hoteles, Restaurantes, Bares, Shoppings, Centros de ocio y esparcimiento, Juego y Actividades deportivas en espacios cerrados, entre otros. Las actuales restricciones se dan en un momento donde el campo de la macroeconomía argentina es muy delicado con una caída del PBI del 10% en 2020, un déficit fiscal proyectado del 4,5%, pero sin financiamiento externo y dependiendo exclusivamente del mercado local en pesos, un incremento de los subsidios sociales en esta fase de la pandemia que ascendería en el primer tramo al $41.000 millones, una negociación de deuda con vencimiento próximo con Club de París en Mayo por USD 2.400 millones y otro con el FMI por USD 1.900 millones en septiembre de 2021. Todo este contexto delicado en los grandes números puede impactar en los pequeños de los empresarios de acelerarse la inflación, ampliarse nuevamente las brechas cambiarías y resentir aún más la economía.

El impacto directo es mucho menor al de los comercios vinculados a los servicios

3 - ¿Cuál es el horizonte de mediano plazo?

La situación es muy compleja. Estamos en un mercado que intentando salir de la recesión ahora encuentra una nueva etapa de restricciones sociales. El desafío por parte de las Pymes de los sectores afectados pasa del estado de sobrevivencia después de cuarentena estricta en 2020 a estado de subsistencia. Muchas no llegarán al final del camino y lo peor es que aún no se sabe cuántos metros más tienen de recorrido. Para muchas pymes el nivel de endeudamiento previo solo hacía viable su continuidad con recupero de la actividad económica y ventas. Sin este escenario no se podrán pagar las deudas ni asumir nuevas. El crédito cerrado, el flujo de ventas sin posibilidad de recomponer stock y sostener los costos fijos muestra una foto que comienza a reproducirse en el sector.

4 - ¿Cómo impacta estas restricciones en el comercio e industria?

El impacto directo es mucho menor al de los comercios vinculados a los servicios. El impacto indirecto también es complicado. Cuando se resiente un sector también trae aparejado golpes sobre los otros rubros eslabonados. Los proveedores no cobran sus cuentas a pagar por parte del cliente, los empleados no cobran sus salarios por lo cual disminuyen su nivel de gasto, los propietarios no cobran sus alquileres, los acreedores sus créditos, entre otros. El efecto indirecto en el comercio e industria que podrá continuar abierto con protocolos tiene un impacto mucho menor pero impacto negativo por daño colateral al fin.

5 - ¿Qué grado de certeza hay sobre los próximos pasos?

Cuando se desarrolla un negocio en un entorno de incertidumbre y la pérdida de confianza se convierte en el freno de las inversiones todo lo que es estable disminuye su valor. A raíz de la experiencia pasada en 2020 el empresario Pyme de los sectores afectados con las nuevas restricciones no tienen expectativas ciertas a futuro por qué incluso en las últimas medidas las condiciones de los horarios de apertura y cierre cambiaron de una semana para la otra.

El Repro II toma como parámetro que la facturación debe ser un 20% menor a la de marzo de 2020 que tuvo 20 días laborales plenos

El ex presidente checo Vaclav Havel decía: “La esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, es la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte”. En este caso las comercios del sector servicios soportaron el 2020 con la esperanza que la inversión en protocolos, mantenimiento de personal y su negocio sería al menos lo apto para darle estabilidad a la toma de decisiones. Sin embargo, cuando la guía de la decisiones públicas obliga al cierre incluso habiendo invertido para los protocolos necesarios exigidos el esfuerzo y los resultados que se pueden obtener comienzan a limitar cualquier esperanza de continuidad futura.

6 - ¿Qué mensaje ofrece la política al que arriesga, produce y emplea?

Es muy malo el mensaje público de la política hacia el sector privado. Si había algo que había ilusionado a los argentinos en 2020 es ver esa mesa de diálogo entre el presidente y los gobernadores a las cuales se sumaba el diálogo entre CABA y Provincia de Buenos Aires para acordar políticas de contingencia ante la Pandemia. Se quebró ese diálogo y generó mayor ruido sobre la incertidumbre económica y social.

Abraham Lincoln decía: “Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero”. Solo distanciamientos, divisiones y especulaciones políticas eleccionarias hemos visto en los últimos meses.

Por su parte, el ajuste lo está pagando el sector privado tanto hogares y empresas. Si había una oportunidad para reformas estructurales en Argentina con horizonte de mediano y largo plazo era una pandemia. Sino era en este contexto cuando podría llegar a darse. Se está perdiendo una gran oportunidad.

7 - ¿El Repro II reemplaza al ATP en la contención al comerciantes de servicios?

El Repro II toma como parámetro que la facturación debe ser un 20% menor a la de marzo de 2020 que tuvo 20 días laborales plenos. Es un requisito excluyente para muchas mipymes ya que ajustado por inflación su facturación de marzo 2021 versus la facturación en marzo 2020 no da en la mayoría de los casos. Por otra parte, había muchos comerciantes en situación de informalidad laboral con su personal en la previa a la pandemia, algo que mayor aún en el actual contexto de supervivencia. La política no blanquea que los costos laborales a nivel impositivo no pueden ser los mismos para una empresa de 600 empleados que para un comercio de 4 empleados que la está peleando. El costo de no hacer reformas en este sentido es el cierre, pérdida de trabajo y clase media cada vez más vulnerable en un puente hacia la pobreza.

