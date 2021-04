Para el papa Francisco, hoy los médicos son una “vacuna”

Personal médico realiza controles de pacientes con covid-19 en una unidad de terapia intensiva en un hospital de la Provincia de Buenos Aires. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

El Santo Padre afirma que las cosas y la vida de cada ser humano tienen un sentido. Para ser persona el ser humano inexorablemente tiene que sentir que forma parte del “nosotros” existencial y comunitario que es la base del amor interhumano. Por eso el “yoísmo” hunde al hombre en el aislamiento, lo encierra en el ensimismamiento, niega el amor interpersonal, se opone a un destino comunal y divorcia el ser del sentir. Vivimos para el otro, como viven nuestros médicos y enfermeras en los hospitales atendiendo a los pacientes más las víctimas de la pandemia del Covid 19, su atención resulta invalidante del vacío existencial, del anonadamiento y temor en que se encuentran sumidos los pacientes . Quienes los asisten les dicen en cada acto que ellos tienen que seguir viviendo, son un “sí” y van a salir.

El Papa Francisco a los médicos y personal sanitario y el sentido de la vida

El pasado 20 de febrero el Papa Francisco envió una Carta a todo el personal sanitario recordando “el desempeño generoso, y a veces heroico, de su profesión vivida como una misión” y agregó que “el ejemplo de tantos de nuestros hermanos y hermanas, que arriesgaron su vida hasta perderla, suscita en todos nosotros una profunda gratitud y da pie a la reflexión”… “ante esta entrega, toda la sociedad se ve animada a dar un testimonio cada vez mayor de amor al prójimo y de atención a los demás, especialmente a los más débiles”. Para el Papa, la dedicación de quienes, incluso en estos días, trabajan en hospitales y estructuras sanitarias “es una “vacuna” contra el individualismo y el egocentrismo” y demuestra “el deseo más auténtico que habita en el corazón humano: estar cerca de los más necesitados y volcarse por ellos”.

El sentido de la vida de los pueblos

Pero he aquí que nos preguntemos: los pueblos, como sujetos de la historia ¿tienen un sentido? Y si lo tienen ¿saben que lo tienen? Quienes hacen filosofía política no deberían indagar si el pueblo argentino ¿tiene un sentido? Luego ¿se puede cambiar ese sentido? Porque, como parte de la realidad nacional creemos advertir que más allá de las medidas que se toman de uno y otro lado vamos a una velocidad y se le está imprimiendo a nuestra nave un sentido incierto.

Sin lugar a dudas se puede cambiar el sentido de la vida de un ser humano. Pensemos, por ejemplo, en alguien que vivió negando la existencia de Dios, vive una experiencia religiosa y se convierte o reconvierte y asume la fe dándole un propósito diferente a su vida. O en otra dirección. Pensemos en cuántos han creído encontrar el sentido de su vida en la “revolución” para lograr una mayor igualdad social y después cambiaron por el sinsentido del tener sin medida y para sí mismo.

¿Cuál es el sentido de la vida de nuestro pueblo? Veamos el sentido de la vida de algunos de los hombres ejemplares de nuestro pueblo: San Martín y Belgrano dando nacimiento a nuestra nación, el Sargento Cabral entregando su vida, Dorrego aspirando a un país federal, Rosas, realizando la unidad nacional y sosteniendo la defensa de la soberanía. Alberdi fijando las bases de nuestra Constitución Nacional y Sarmiento y su acción y prédica por la educación, Yrigoyen, el primer presidente popular que surge del voto universal, legitimó el disenso político haciendo de la lucha contra el elitismo conservador y la democratización de la república la bandera que le dio sentido. La de Perón fue también una vida plena de sentido desde que elaboró una doctrina y realizó una obra de gobierno que transformó la nación fundando una alternativa democrática y participativa con la incorporación de la totalidad del pueblo.

Muy resumidamente podemos concluir afirmando que el disenso y el consenso son pares complementarios, que provocan el diálogo social, político y económico entre los poderes. Ahora bien, este diálogo tiene dos niveles: el de los poderosos que realizan el pacto enmascarado “en la cocina” sometido después a la formal deliberación de una decisión ya tomada, y el que se inicia oyendo la voz del disenso única vía legítima para construir un consenso y garantizar el bien común.

El diálogo debe comenzar por el disenso y no reducirse a ser un consenso de escritorio

Dice el Papa Francisco que “la unidad prevalece sobre el conflicto”, no dice que la unidad anula o aplasta o hace desaparecer el conflicto. Dice que no debemos perder de vista “el sentido de la unidad profunda de la realidad” (E.G. pag. 202). Luego, dice también el Santo Padre que en el plano de la paz social no debe entenderse como “una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre otros” y agrega que “la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz” (E.G.pag. 197).

Las organizaciones sociales en busca de sentido

Para lograr un consenso adulto el disenso de las organizaciones sociales debería manifestar un proyecto nacional de sentido distinto al vigente hoy en el encuentro y desencuentros entre oficialismo y oposición, para no quedar atrapado en la lógica del pensamiento único y la retórica del consenso ni agotarse en la mera transgresión de cortar las calles o las rutas, reclamando más planes sociales. Expresar la voz del pueblo, ser la vacuna contra el consenso de escritorio.

