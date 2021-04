El mercado se perfila hacia la personalización masiva (Foto: Archivo)

Hasta hace no mucho, el consumidor debía optar entre productos y servicios estandarizados, masivos y baratos; o productos y servicios personalizados, con gran incidencia del cliente en su diseño, pero caros y por los que usualmente debía esperar. Pero, en las últimas tres décadas, el mercado comenzó a migrar hacia un consumidor que exige productos con un alto grado de customización y no más caros (o al menos no significativamente) que el estándar. Este concepto es lo que se conoce como personalización masiva , y lo que Render y Heizer definen como “la producción rápida y a bajo costo de bienes y servicios que satisfacen de manera creciente los deseos personales del cliente”.

En su momento, pretender elegir el color de un auto cero kilómetro significaba esperar incluso varios meses hasta que la automotriz tuviera planificado fabricar ese color. Hoy, Toyota, al momento de comprar un auto de gama media, permite elegir el motor, la transmisión, el color exterior, el tapizado, y siete versiones diferentes de equipamiento, que incluyen tipo de faros, techo solar, GPS, TV digital y cierre centralizado de puertas, entre muchas otras opciones. Y esto sin cambiar el plazo de entrega.

Lo mismo sucede en el mundo de la impresión 3D: gracias a la aparición de materiales biocompatibles, prótesis e implantes se pueden diseñar y fabricar con precisión micrométrica para que encastren perfectamente en la estructura ósea del paciente. Ya hay en nuestro país varias empresas que están realizando prótesis dentales diseñadas sobre la imagen escaneada de la boca del paciente y fabricadas por impresión 3D o talladas en centros CAD (control numérico).

Muchos de estos productos ya podían ofrecerse antes, pero eran producidos en forma artesanal, o casi, lo que los volvía sumamente costosos. El cambio significativo es que hoy comienzan a fabricarse a un costo que no es considerablemente mayor al de un producto equivalente estándar.

Ejemplos claros de personalización masiva hay también en los servicios; ¿o no son Netflix, Spotify y Mercado Libre ejemplos de mucha gente recibiendo un servicio del que puede elegir múltiples características?

Claro que el secreto para avanzar en este camino es que las operaciones de la compañía sean cada vez más flexibles para poder ofrecer más opciones de cambio sin colapsar el sistema. Sobre esto hay mucho escrito; el just in time o el lean manufacturing son metodologías de trabajo que apuntan a la flexibilidad. Pero, en virtud de mi experiencia, hay cuatro características claves a tener en cuenta.

Primero, diseños concebidos para ser flexibles. Metodologías de diseño orientadas a la flexibilidad, como el diseño modular, son claves en estrategias de personalización masiva. Desde el inicio, el producto es pensado para que una serie de módulos puedan sumarse o no, de acuerdo con las preferencias del cliente, sin afectar la funcionalidad primaria del producto y sin cambios significativos sobre el proceso. Así, la placa madre de la computadora tiene varios slots disponibles para colocar memorias RAM adicionales. Si se desea que el cliente pueda optar por una batería de mayor duración, la carcasa de la notebook debe ser diseñada con espacio suficiente para ésta y los conectores de ambos tipos de baterías deben ser iguales, para que al momento del ensamble solo deba decidirse si se coloca una u otra.

Luego, tecnología. Si pensamos por ejemplo una planta de la que deben salir 5.000 notebook por día, con un alto grado de personalización, necesitaremos varias líneas de ensamble, probablemente manuales, a las que llegan en contenedores las piezas que han sido pickeadas previamente en depósito según los requerimientos de cada cliente. Cada producto y cada componente que circule por los depósitos y por la planta debe estar codificado, etiquetado y ser rastreado durante todo el proceso.

El tercer aspecto en el que estas empresas son sumamente sólidas es la gestión. Procesos definidos, donde esté contemplado el manejo de las contingencias, pero donde también quede claro qué es innegociable. Y luego, que la vorágine del día a día no nos haga tomar atajos. Al principio puede resultar frustrante que la línea se detenga cada vez que hay un inconveniente o un faltante, pero si se buscan atajos para resolverlos, los problemas no se solucionan de raíz y volverán a aparecer.

Por último, un sistema de personalización masiva necesita una cadena de proveedores robusta y confiable. Disponer a tiempo de los componentes requiere proveedores que cumplan con los plazos de entrega y con los estándares de calidad. Cuantos más componentes diferentes maneje, menos razonable es pensar en tener altos stocks de todos ellos. Para asegurar un alto nivel de servicio a los clientes, es imprescindible entonces contar con proveedores confiables en cuanto a su calidad y tiempos de entrega. Y aquí el camino es la integración de las redes logísticas, de sus procesos, su hardware y su software.

Hoy en día ya no existe la opción de no ofrecer productos customizados. Los consumidores son cada vez más exigentes y exigen personalización rápida y a bajo costo. Hacia allí vamos.

