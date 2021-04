Autocríticas al otro

Mesa nacional de Juntos por el Cambio

Quienes queremos que a la Argentina le vaya bien y somos democráticos no podemos considerarnos dueños de la verdad. Si no nos salieron las cosas como queríamos en lo económico, tenemos que preguntarnos qué debemos cambiar, en qué fallamos, cómo representar a la mayoría y reformar nuestra sociedad para mejor. Por eso hay mucha autocrítica en Juntos por el Cambio, porque sabemos que la democracia es la búsqueda del consenso mayoritario suficiente para avanzar en el bien común y eso requiere humildad y convicción.

Lo que me hace un poco de gracia es que haya muchos de nosotros que hacen autocrítica con el otro, diciendo “me autocritico que no me oyeron” o “me autocritico que el otro no me hizo caso” o “me autocritico que algunos de los nuestros se equivocaron”. Está claro que a esa crítica le falta el auto. La principal autocrítica del gobierno de Juntos por el Cambio es evidentemente la económica, pero para no volver a cometer los mismos errores, es importante estar convencidos de cuál fue realmente el error.

Pudimos haber tenido algo de control de cambios al principio y no pudimos evitarlo al final, aunque podríamos haberlo hecho antes, pero ese no fue el problema. El problema, en mi mirada, no fue usar o no una herramienta, sino que debíamos y debemos tener claro el objetivo. Es obvio que el objetivo es el crecimiento económico y la generación de empleo, pero antes hay un objetivo previo, con el que debemos cumplir sí o sí, no sólo nuestro sector político sino la Argentina. El objetivo central inmediato es parar la inflación. El objetivo central en materia económica no es ser heterodoxo, ortodoxo, libertario o no sé qué. Como dicen Melconian, Arriazu, Cavallo, Remes, Adolfo Sturzenegger y nuestros economistas Laspina y Lacunza entre muchos otros, el objetivo central es implementar un programa integral de estabilización y crecimiento. Sin eso seguirán aumentando la pobreza, el desempleo y la emigración de inteligencia y trabajo argentinos.

Heterodoxia para alinear expectativas de un freno del aumento de precios, no emitir más billetes que los que la población demande, no gastar más de lo que se tiene, bajar impuestos y fijar reglas a varios años, son la base de la estabilidad y del crecimiento. Para eso es necesario generar confianza política. Eso ya lo aprendimos en el Plan Austral, la Convertibilidad, la salida del 2002, el Plan Real de Brasil, el plan de desinflación de Israel. La enseñanza que nos deja nuestro gobierno es que solamente con confianza, en 2017 crecimos 3%, creamos 700 mil puestos de trabajo y bajamos la pobreza al 26%. La segunda enseñanza es que si no hay consenso a priori, hay que liderar, haciendo lo que hay que hacer (como cuando eliminamos el déficit primario en 2019), para buscar consenso después, detrás del éxito y no en medio de la caída.

El principal asesor económico de Joe Biden acaba de decir que para transformar la realidad no solamente hay que entender los premios y castigos necesarios para producir más y distribuir mejor, sino que hay que ser capaz de reunir el poder político suficiente para llevarlo a cabo. El presidente Macri y sus funcionarios políticos hablamos de eso muchas veces. Pero si sólo se puede negociar no hacer lo que hay que hacer, creo que es necesario poner en juego el liderazgo de explicarle a los argentinos el rumbo y los resultados buscados y hacerlo. Muchas veces el consenso se logra en una mesa de negociación, pero muchas otras veces el consenso se logra con la claridad de objetivos, la convicción y el liderazgo.

Nuestro espacio opositor creo que conceptualmente tiene claro que hay que ser rupturista con un presente de generación de incertidumbre por la arbitrariedad permanente e inesperada, de destrucción de empleo formal, de ausencia de financiamiento productivo, de impuestos absurdos y altísimos, de destrucción de la moneda nacional, de gastar sistemáticamente más de lo que se tiene, de ausencia de reglas estables de mediano plazo, de imposibilidad de financiar infraestructura y construcción a largo plazo, de no apertura de mercados externos, de conflicto permanente con otros países. La autocrítica que creo que debemos hacernos es no haber atacado frontalmente a la inflación con un plan simultáneo de expansión económica . El desafío es, con esa convicción, liderar ese camino de futuro, detrás del cual sabremos construir consenso político suficiente.

