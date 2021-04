Dos cuarentenas, dos escenarios distintos

Alberto Fernández

La temida segunda ola de la pandemia llegó finalmente a la Argentina. En sintonía con lo que viene sucediendo en el resto del mundo, y ante el manifiesto incremento de la cantidad de casos por coronavirus registrados diariamente y la aparición de nuevas cepas y mutaciones del temido virus, el Presidente Alberto Fernández anunció, el pasado miércoles, nuevas medidas que buscan estimular el mayor aislamiento social posible a través de fuertes restricciones a la circulación, la utilización del transporte público, y las actividades que generan concentración de gente.

Quienes ven la foto de hoy podrían verse tentados -intencional o inconscientemente- a caer en la superficialidad de plantear que estamos ante dos “cuarentenas” iguales, que se ha retrocedido y que, ya sea fruto de una mala gestión de la pandemia por parte de las autoridades o de la futilidad de los esfuerzos que colectivamente hemos hecho la gran mayoría de los argentinos, todo está como hace un año atrás. Sin embargo, viendo la realidad no como una foto sino más bien como una película, podemos señalar enfáticamente que el escenario cambió. Y que, más allá de lo que falta y de los desafíos que tenemos por delante, es posible mirar el futuro con moderado optimismo.

Hace un año asumía un nuevo gobierno con una agenda que a poco de andar se vio fuertemente alterada por una inédita pandemia global que obligó a realizar un giro copernicano en lo que respecta a las prioridades y demandó enormes esfuerzos de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional en un país poco adepto a dejar mezquindades y egos de lado en pos de la construcción de grandes consensos. Hace un año no había vacuna; hace un año no sabíamos todo lo que sabemos hoy del virus en términos de prevención, contagio, cuidados y síntomas. Y, hace un año, no estábamos atravesando las vicisitudes de un año electoral.

Estos, entre otros factores, no sólo son un llamado de atención para evitar las interpretaciones superficiales sobre el momento que nos toca atravesar, sin también una convocatoria al conjunto de la clase política sobre la toma de conciencia de las particularidades de este nuevo escenario y, sobre todo, de la responsabilidad a la que tanto oficialismos como opositores debieran apelar para enfrentar con éxito los desafíos que de él se desprenden.

Los aprendizajes de un año “perdido”

Existe una tendencia extendida en la personas a sobreestimar el éxito. Sólo nos sentimos realizados si alcanzamos los objetivos que nos habíamos planteado. Sin embargo, aún de situaciones en donde el éxito nos fue esquivo o no estuvo al alcance de nuestras posibilidades, se puede tener un beneficio intangible, incluso más valioso a largo plazo que un coyuntural y efímero resultado positivo. Me refiero al aprendizaje. Así lo esgrimía el decano de la consultoría política Joseph Napolitan al señalar que “se puede aprender mucho de una derrota que de los triunfos”. Lo mismo ocurre con este fatídico año que pasó.

El 2020 ha sido para la inmensa mayoría de países un año perdido en términos económicos y sociales. El PBI mundial ha caído alrededor de 7% y la humanidad ha lamentado la muerte de 2 millones de personas a manos de este sorpresivo virus. Sin embargo, la mayoría de los países han aprendido valiosas lecciones. Sin dudas, la importancia de la responsabilidad individual, pero, sobre todo, la revalorización en un mundo que hace culto del individualismo, de la cooperación, la solidaridad colectiva y el esfuerzo compartido. Otro aspecto positivo reside en los sorprendentes avances científicos que se han hecho y que derivaron en que en menos de 10 meses la humanidad haya podido desarrollar distintas vacunas con un alto grado de efectividad para contrarrestar los nocivos efectos del covid-19. Damos por sentado que esto es así, pero cabe tener en cuenta que el desarrollo de una vacuna en condiciones normales - no acosados por una pandemia- suele tardar varios años.

Es cierto que la humanidad -y no sólo la Argentina- se está enfrentando a la segunda ola -en algunos casos hasta terceras, y con ella a nuevas y severas restricciones que incluyen medidas de aislamiento y diversas modalidades de “cuarentena”. Las distintas mutaciones que ha tenido el coronavirus, tales como la del Reino Unido, Sudáfrica, España, Japón y Brasil, algunas de ellas con mayor potencial de contagio y mortalidad, han obligado a los distintos gobiernos a tomar medidas más restrictivas. Pero a diferencia del 2020, contamos con vacunas que, si bien no aspiran a erradicar el virus inmediatamente, representan la mejor herramienta para reducir sus efectos negativos y proyectar una nueva normalidad en la cual podamos -por un tiempo- convivir con el covid 19 de la mejor manera.

Muchos países atraviesan un cuello de botella en términos de adquisición de las vacunas, un bien todavía relativamente escaso en virtud de la alta demanda mundial, y no exento tampoco de los escenarios en que se dirime la geopolítica a nivel global. En el caso de la Argentina, no parece haber un problema de compra, negociación o compromisos de política exterior, sino que la raíz del problema es la producción mundial de las vacunas: como nunca en la historia es necesario producir vacunas para los casi 8 mil millones de personas en un tiempo escaso. Como señala Our World in Data (OWD), citado por Chequeado.com, la Argentina ya superó los 4 millones de ciudadanos con por lo menos una dosis, ubicándose por encima de la media mundial en vacunación cada 100 mil habitantes. Lo cierto es que la producción no se detiene, aumenta y con el paso de las semanas, se recibirán sus dosis. Claro, cuando se trata de la vida de nuestros seres queridos que esperan la ansiada vacuna, estas estadísticas no son un consuelo.

La política también aprendió sin dudas de esta crisis. Los liderazgos han aprendido que las malas decisiones se castigan electoralmente y también en términos de imagen y aprobación de gestión. Esto a Donald Trump le quedó más que claro: tras tres años de una turbulenta administración y un estilo político polémico, el empresario inmobiliario había logrado que sus políticas proteccionistas incentivaran la demanda laboral interna y con ello logró reducir el desempleo a niveles históricos. Sin embargo, la negación inicial y la posterior subestimación sobre los nocivos efectos del coronavirus causaron, hacia noviembre de 2020 en Estados Unidos, 11 millones de contagios y 250 mil muertos. Aun siendo contrafáctico, hubiera sido esperable que, sin estas malas decisiones, y con los resultados de una pujante economía, Trump hubiera tenido mayores chances.

Algo similar, aunque aún no en términos electorales, le ocurrió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Posicionados cada uno en las antípodas ideológicas, ambos negaron y subestimaron los efectos del coronavirus. Si bien en los últimos meses López Obrador reconsideró la situación, impulsando incluso la producción de vacunas en conjunto con el laboratorio AstraZeneca, Bolsonaro continúa con su negativa, llevando a su población a una verdadera catástrofe que, en lugares como Manaos, mostró al mundo escenas dantescas.

El año electoral: oposición sin liderazgo y politización de la pandemia

Evidentemente el año electoral trastoca todo en la Argentina. Esta afirmación excede al tiempo que nos toca atravesar, siendo que cada vez que el país atraviesa un proceso electoral los factores de la economía, el ánimo de la ciudadanía y las expectativas de la sociedad, se ven alteradas.

Sin embargo, una curiosa continuidad que puede observarse respecto a marzo de 2020 y marzo de 2021 es la falta de un liderazgo claro en la oposición. Si bien Mauricio Macri ha reaparecido en la escena pública, su liderazgo está siendo puesto en cuestionamiento, no sólo ya por sus socios hacia adentro de la coalición Juntos Por el Cambio, sino incluso hacia adentro del PRO, partido del cual es fundador. Mientras que un conjunto de radicales, como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, adelantó que no apoyaría a Macri en una futura candidatura, hacia adentro del PRO, tendencias más centristas y moderadas como la de Horacio Rodríguez Larreta o radicalizadas hacia la derecha como la de Patricia Bullrich, tensionan el liderazgo de Macri.

Otra continuidad, muy lamentable por cierto, ha sido el recurrir a la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas para hacer política. Es cierto que esto ha sido evitado por líderes opositores que tienen responsabilidades de gestión como el correntino Gustavo Valdés, Rodríguez Larreta o el propio Morales, que saben, más allá de las lógicas diferencias que los separan del gobierno nacional, de las dificultades de gestionar la crisis y de la necesidad de trabajar en forma coordinada. Pero sí ha sido un recurso utilizado por dirigentes como Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, o aquellos enrolados en las diversas expresiones de la nueva derecha que se autodenomina “libertaria” (Milei, Espert, etc.) quienes no sólo se han manifestado públicamente en contra de las medidas, sino que incluso en algunos casos han convocado y propiciado manifestaciones en la vía publica, desobedeciendo los protocolos y las medidas de distanciamiento social. La ex ministra de De la Rúa y Macri, en un gesto que habla a las claras de la falta de responsabilidad y de la búsqueda de un rédito electoral a cómo dé lugar, llegó incluso a llamar a “resistir” las medidas.

Así las cosas, esta segunda ola trae consigo un conjunto de desafíos que no sólo alcanzan al Gobierno, en tanto responsable de la administración general del país, sino que también involucran a la oposición y al conjunto de la sociedad. Esperemos que los tiempos electorales no lleven a tirar por la borda todos los aprendizajes y avances conseguidos, y que prime la responsabilidad para enfrentar esta nueva etapa pensando en el bienestar general de la población.

SEGUIR LEYENDO: