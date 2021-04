Precios Máximos y surtidos mínimos

Cuando el Estado determina qué precio es conveniente o limita los factores productivos también restringe cualquier proceso de mejora e innovación

A la coordinación de la gestión política le gustaría que todos los precios estuviesen lo más bajo posible para su acceso a la mayor cantidad de consumidores en un año eleccionario. Incluso si esos precios fuesen 0 sería mucho mejor aún. Sin embargo, para que esos bienes estén disponibles el sector privado tiene que coordinar la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología a los efectos que, en forma combinada y organizada, se genere la producción suficiente a un precio que haga rentable la operación. Además, tendría que obtener ganancias para reinvertir y continuar con el proceso, mejorarlo e incrementar su volumen de oferta en un mercado en libre competencia.

Si todo este proceso no fuese necesario y la naturaleza proporcionara todos los bienes necesarios para mantener la calidad de vida que tenemos, no habría necesidad de generar beneficios ni trabajo: no habría precios y todo lo obtendríamos de la naturaleza en forma directa. Eso no sucede hace miles de años y por eso hoy el progreso, el bienestar y la calidad y expectativa de vida son superiores.

La secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español prorrogó por quinta vez, la vigencia del Programa Precios Máximos, que se extenderá hasta el 15 de mayo próximo. A su vez, las empresas que forman parte del programa en toda su cadena de producción, distribución y comercialización deben “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión”. Quienes no lo hagan ya han sido pasibles de multas y castigos, como por ejemplo no otorgarle el aumento de precios de revisión del programa.

Las empresas que forman parte del programa en toda su cadena de producción, distribución y comercialización deben “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión”

De acuerdo a una investigación elaborada por Focus Market vía Scanntech (lector de scanner en 670 puntos de venta de todo el país), las primeras marcas ganan participación de mercado del 49% al 52% interanual motivado por precios accesibles en productos de calidad y de consideración en la elección de las familias argentinas a precios congelados en el programa Precios Máximos.

Por su parte, una de las consecuencias del programa Precios Máximos es que sobre 1.865 ítems de consumo masivo relevados cae un 72% interanual el surtido de las primeras marcas. En muchos casos las grandes empresas se ven obligadas a discontinuar líneas de productos que eran sostenidas por la rentabilidad de sus productos estrellas que en el actual contexto de congelamiento de precios las obliga a retirar productos y marcas del mercado o a disminuir el volumen de producción de las mismas.

A largo de la historia de la Economía, se registran dos formas de fijar precios de los bienes:

1 - Que los fije el mercado en forma voluntaria, según las capacidades y virtudes de todos los agentes económicos privados empresarios en competencia, donde los intercambios se realizan en beneficio de cada una de las partes.

2 - Interrumpir la operación normal de mercado en competencia y el intercambio entre sus partes con ruptura contractual de sus leyes vía la intervención monopólica del Estado.

El segundo punto es lo que sucede en el programa Precios Máximos, donde se articula con un contexto imaginario en el que tasa de producción, recursos y tecnología son constantes sin ningún inconveniente para producirlos.

Una de las consecuencias del programa Precios Máximos es que sobre 1.865 ítems de consumo masivo relevados cae un 72% interanual el surtido de las primeras marcas

En un contexto donde el consumo masivo muestra un deterioro, las segundas marcas muestran un crecimiento en la elección por parte de los niveles socioeconómicos bajos.

El sistema de precios en un mercado en competencia es resultante del monitoreo de los deseos y necesidades de los consumidores para obtener una ganancia a partir del mejor uso de los factores productivos. Cuando el Estado determina qué precio es conveniente o limita los factores productivos también restringe cualquier proceso de mejora e innovación perjudicando en el mediano plazo las opciones, deseos y necesidades de los consumidores a los que pretende beneficiar en el corto plazo.

Del resultado del análisis de la empresa privada entre cual es la inversión monetaria necesaria para obtener un nivel de ganancia se esperará el nivel, calidad y volumen de producción. Todo lo demás que intentemos forzar alterará este resultado, malgastara recursos, incrementará los costos y desincentivará la mejora de la inversión, incremento de la producción y generación de empleo futuro.

SEGUIR LEYENDO: