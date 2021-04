Elecciones 2021: ¿le tienen miedo a los votos?

Las filas en las mesas de votación no distan de ser las mismas que pueden ocasionarse en un banco o supermercado (AP)

En una conocida red social un usuario desconocido escribió una definición respecto a la idea de posponer o suspender las elecciones primarias: “ No le tienen miedo a la pandemia, le tienen miedo a los votos… ”. En un principio mi lectura del texto fue fugaz y hasta diría que no me inspiró ningún razonamiento, pero luego de analizar, ya más en detalle la cuestión planteada, dicha frase se encuentra lejos de ser un apotegma vacío y empezó a cobrar un especial sentido.

Se sabe que el sistema electoral de los Estados Unidos de Norteamérica es bastante complejo en su estructura y organización, a pesar de ello, en pleno auge de la pandemia de COVID-19, en dicho país, en noviembre del año pasado, se llevaron a cabo sus elecciones nacionales, designando no solo al primer magistrado sino además un tercio de los miembros del Senado (33 escaños) ya todos los miembros de la Cámara de representantes (468 escaños), y todo ello sin ningún atisbo de secuela posterior que implique un agravamiento de la pandemia producto del acto eleccionario.

Pero no solo en ese país se llevaron a cabo actos eleccionarios durante la pandemia, también lo hicieron Corea del sur (abril del 2020), Croacia (julio del 2020), Italia (septiembre del 2020), Portugal (enero del 2021), Ecuador (febrero del 2021), Bolivia y sigue la lista...

Esto si nos referimos a elecciones nacionales, si además incluimos también otras categorías como elecciones municipales, distritales, referéndums o consultas populares, la lista se amplía aún más: Vanuatu, Corea del Sur, Surinam, Burundi, Republica Dominicana, Rusia, Polonia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Bielorrusia, Egipto, Chile, Tanzania, Brasil, Belice, Jordania, Rumania y sigue la lista....

El acto eleccionario per se no debiera implicar tumultos ni aglomeraciones. Las filas en las mesas de votación no distan de ser las mismas que pueden ocasionarse en un banco o supermercado, o incluso aquellas que se producen en los vacunatorios. Con un buen protocolo, y teniendo en cuenta que el ejercicio del voto es un derecho constitucional que tiene el ciudadano que no puede cercenarse arbitrariamente, se podría cumplir acabadamente con el mismo sin mayores consecuencias negativas.

En el sistema democrático, republicano y federal, el pueblo resulta el soberano a la hora de elegir, y cada vez que lo hace no solo designa representantes, sino que, a través de su voto, evalúa gestiones de gobierno. Es la única forma legítima que tiene para hacerlo, esa “voz silenciosa y no estridente” es plebiscitaria, es la que hace que nuestro país tome un rumbo o tome otro.

¿Hay alguna base científica que permita de antemano presuponer que un acto eleccionario ordenado con protocolo pueda afectar sensiblemente la pandemia en nuestro país? No la hay y mucho menos que ese sustento sea de tal magnitud que justifique avasallar derechos constitucionales.

Por el contrario, en los antecedentes de elecciones llevadas a cabo en otras naciones existen claros y sobrados ejemplos de que las votaciones, si se llevan a cabo de manera ordenada, no traen mayores consecuencias a la pandemia.

Pero, entonces: ¿A qué nos atenemos, qué podemos esperar, cuál es el panorama?

Sombrío, a mi humilde criterio, la cuestión. Contubernio más, contubernio menos, se va a definir en algún despacho o salón de reuniones (formal o informal) probablemente haciéndole fintas (ya sea con finos o gruesos esquives) a nuestra Constitución Nacional, pero es importante recordar que ya la historia escribió en innumerables cantidades de casos, que a la postre no termina siendo gratis el afectar el derecho a voto de los ciudadanos, y que en definitiva, va a ser esa mayoría silenciosa la que, a la corta o a la larga, se expresara y tallara en este entuerto.

Pero, entonces… ¿le tienen miedo a los votos?

* El autor es abogado

