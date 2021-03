Alberto Fernández renunció al “tercer tiempo”

Alberto Fernández (EFE/Alberto Valdes/Archivo)

Argentina parece destinada a no salir del primer tiempo. Alberto Fernández fue la esperanza (así lo decidieron mayoritariamente los ciudadanos) de protagonizar ese necesario “tercer tiempo”. Hubo un amague inicial en épocas de “mi amigo Horacio”. Y fue acompañado por la ponderación positiva más alta a su gestión. Indudablemente ese era y es el camino. Luego, “sinceramente” el país volvió al “primer tiempo”. Cristina de Kirchner y Mauricio Macri volvieron al ring para intentar arrastrar un país hacia el reducido núcleo que representan.

¿Por qué Argentina se abraza a los fracasos del pasado? CFK y MM son dueños de sus minorías. Y lo que hay que reconocer es que sus seguidores son los únicos que ostentan una esperanza que la gran mayoría argentina ha perdido.

Alberto Fernández ha renunciado al “tercer tiempo”. Y hoy solo le queda intentar rescatarse. Esta tarea le corresponde solo a él. Posibilidades tiene. Los gobernadores lo desean. Ha asumido como presidente del PJ, un instrumento que, como todo en la vida, su utilización y efectividad depende de quién conduce. Es un año electoral y debiera el Presidente acercarse más a la realidad que existe más allá de la General Paz. Hoy es un resiliente que puede aún rescatarse y volver a su función de Presidente.

Cristinizar el gobierno implica una alta posibilidad de perder las elecciones. Está claro que el gobierno se ha desalbertizado. En esta situación en espejo que se da entre CFK y MM, también es cierto que la reaparición de Macri trae problemas dentro del PRO y en Juntos por el Cambio, aunque en este sector las internas del radicalismo llevan a otra predisposición en el armado electoral próximo.

El Presidente tiene la posibilidad de hacer futuro. Y eso es volver al centro de la política, y con políticas de centro, progresistas, pero de centro. Además es imprescindible que aparezca un plan. Analicemos el impacto que tuvieron veinticinco hojas con análisis y propuestas del ex ministro Jorge Remes Lenicov, quien ayer a las 18 fue convocado por el poderoso grupo empresarial AEA. Esto demuestra, más allá de su contenido, la necesidad que se tiene en Argentina de encontrar un camino que, con todo el costo que implique transitarlo, nos lleve a una Argentina distinta, hoy paralizada.

El fin de semana en Diputados, tras una sesión dura, por momentos agresiva, tuvo un resultado no común en la geografía política: saltar la grieta y votar por unanimidad (solo tres abstenciones) la modificación al impuesto a las ganancias. El Dr. César Litvin le dijo a Infobae: “ Es un alivio muy importante pero está atado con alambre porque no se modifican las variables ni las tablas de deducciones. Como el impuesto a las ganancias es progresivo, va del 5 al 27%, al no actualizar los mínimos no imponibles ni las tablas ante los próximos aumentos salariales más trabajadores volverán a pagar ganancias. Si bien es cierto que a último momento se agregó un anexo consentido por todos, facultando al Ejecutivo vía decreto a aumentar el monto de $ 150 mil, lo ideal sería por ley” . Y sobre la presión impositiva dijo: “Si bien es invisible a los ojos porque no se discrimina, el Estado se queda aproximadamente con el 50% de lo que uno consume. Todos deben saber que de 100 pesos que gastamos, 50 van al Estado”.

El proyecto, que hoy trata el Senado, representará inicialmente $11 mil millones destinados al consumo.

Todo indicaría que este consenso que se dio en Diputados se repetirá en abril cuando se trate el proyecto elaborado por el CAA, que plantea incrementar las exportaciones del sector hasta los 100.000 millones de dólares (desde los 65.000 millones de dólares actuales), y se podrían sumar 700.000 nuevos empleos a 10 años. Hace diez días tanto el presidente Fernández como Sergio Massa les dijeron a los referentes del CAA que el proyecto será tratado en abril. El mismo fue consensuado con todos los sectores políticos, por lo tanto no debiera tener inconvenientes en su aprobación.

YPF es tal vez el ejemplo de la primera concesión que tuvo el Presidente a favor de CFK. Guillermo Nielsen nunca fue del agrado de la Vicepresidenta y fue reemplazado por Pablo González. Si bien Sergio Affronti asoma en todas las decisiones importantes, todo termina en el escritorio de CFK. La vice solo escucha a Miguel Galuccio. Para muchos esto es una tranquilidad. La Cámpora tiene una vicepresidencia clave, la de Relaciones Institucionales, a cargo de Patucho Álvarez. Es un sector estratégico dado que allí se deciden los sponsoreos: Messi y la pelota YPF, entre otras. Es la única vicepresidencia que no tuvo el recorte del 30% que tuvieron las restantes. YPF tiene dos grandes inversiones en Neuquén: 1400 millones de dólares propios, más 1200 millones de dólares con socios. Es el primer anuncio para viabilizar Vaca Muerta. Hay un temor en el Directorio y es que quieran desacreditar a Sergio Affronti. La Cámpora ha cuestionado el aumento de combustibles de los últimos cuatro meses, pero no se aclara que del 18% de los incrementos solo el 4% le queda a la compañía, el resto son impuestos. Las fuentes consultadas por Infobae mencionan que no ven injerencia del Presidente en las decisiones de YPF.

Política en Santa Fe

Omar Perotti y Marcelo Sain (NA)

Tras el cambio de Ministro de Seguridad, las agitadas aguas políticas en Santa Fe parecen no aquietarse. El hoy ex ministro Sain en el 2018 concursó en el ámbito de la Justicia para acceder al cargo de Director del Organismo de Investigaciones del MPA (Ministerio Público de la Acusación). Para asumir como ministro, solicitó licencia para ocupar el cargo. Licencia que le fue otorgada. Efectivizada, la renuncia Sain se presentó para ocupar nuevamente su cargo en el MPA.

Un grupo de 27 diputados de la oposición elevaron un petitorio al Fiscal General Jorge Baclini solicitándole no lo reintegre en su cargo. El diputado Joaquín Popi Blanco le dijo a Infobae: “La solicitud se fundamenta en que entendemos que se fue con una denuncia ante el INADI, otra penal y un pedido de juicio político. Es la cara visible del fracaso de Omar Perotti. Entendemos que es un tema político, institucional y ético”.

Fuentes cercanas al Fiscal General indican que no existe ninguna normativa provincial que impida restituirlo en el cargo. Y aseguran que esta semana el Fiscal General decidirá al respecto. No habiendo obstáculos legales, queda claro que el tema es político. Todo indicaría que los diputados pretenden avanzar en el juicio político y aplicarle el resultado de ese juicio como ministro a su función actual como jefe del Organismo de Investigaciones.

Días atrás la jueza Verón no hizo lugar a la petición de los fiscales Matías Edery y Luis Schapapietra de declarar la inconstitucional el código 27 del CPP que impide seguir la investigación de la conexión o no del senador provincial Armando Traferri en el tema juego clandestino. Al cierre de este artículo los fiscales esperaban los fundamentos de la decisión de la jueza para presentar la apelación correspondiente.

