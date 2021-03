Lo que hacemos con lo que nos han hecho

La fiesta de Pesaj es, sin dudas, la más celebrada por el pueblo judío. No importa si la familia es religiosa o no, si es más o es menos observante, tradicionalista o no creyente, con todos o algunos rituales y comidas típicas sobre la mesa, no hay una casa donde no se recuerde por estas noches la Salida de Egipto.

Porque el relato del Éxodo de la esclavitud de Egipto es mucho más que una historia antigua en un Libro más antiguo aún. Recordar la historia de la Salida de Egipto es ser parte de un mensaje, de un ideal. No es apenas un acto de homenaje al pasado o un ejercicio ritual religioso, sino eminentemente una toma de posición ante las elecciones que necesitamos tomar para la vida y para el futuro.

Contamos la historia una y otra vez, hasta conocerla de memoria. Sin embargo, es extraño que dos detalles no estén presentes en nuestro relato. Ausencias que se hacen mensaje.

La primera es que, en aquella épica salida de Egipto, aún no hay Torá. La revelación divina y la entrega de los Mandamientos son posteriores a la decisión de marchar. Por lo que saldría de Egipto no aquél que declarase su fe religiosa o su ciega observancia a las leyes bíblicas, sino el que demostrara su voluntad absoluta de ser finalmente libre. De ser parte de ese pueblo, de su historia y de cualquiera fuera su futuro. Saldría de Egipto aquél que se pusiese de pie y gritara su compromiso de ser parte de aquellos que nunca renunciarían a luchar por la libertad.

Pesaj se transforma así en una declaración acerca de qué tipo de personas queremos ser. De qué vida estamos decididos a llevar. Pesaj es la renuncia a apenas sobrevivir, sojuzgado por la apatía, el conformismo y la aceptación. Es la convicción a dejar de vivir la vida que nos imponen otras personas, otras ideas, otras realidades o las modas y verdades relativas que dominan este tiempo. Sale de Egipto no aquél que practica fielmente un ritual, sino el que escribe en la puerta de su casa que está decidido a dejar de estar dominado por la sombra del Faraón de turno o bien de su propio Faraón.

A la vez, la búsqueda de la libertad carece de sentido, sin la búsqueda de un propósito. El Éxodo de Egipto nunca se trató apenas de nuestra liberación física o histórica, sino de saber ser “libres de” para asumir el liderazgo de ser “libres para”. De esa manera, cada salida de Egipto nos hace líderes de nuestro propio futuro.

El segundo dato que está ausente en el relato es el origen de toda la tragedia. La esclavitud en Egipto es la tragedia nacional que atraviesa toda la Biblia, la que nos intiman a recordar una y otra vez en cada generación. No hay celebración judía en donde no nos recuerden el dolor, la humillación y los siglos de oscuridad que vivimos en aquel Egipto. La esclavitud trajo olvido, desesperanza, tortura, sufrimiento y dolor a generaciones enteras. Sin embargo, en ningún momento del relato nos dicen por qué esa gente debió atravesar esa tragedia.

El texto dice que había subido al trono un Faraón que no conocía la historia de Iosef, el joven hebreo que había salvado a Egipto de la catástrofe y la miseria siglos atrás. Eso nos habla de cómo la ignorancia se transforma en el origen de toda discriminación y segregación. Nos habla de cómo un gobernante sin conocimiento puede llevar a su gente a la miseria y el abandono. Pero no nos explica el porqué del sufrimiento. No nos dice la Biblia qué hizo mal toda esa gente para recibir tanto mal. Esperando alguna justificación teológica, algún pecado, alguna causa de culpabilidad, sólo encontramos silencio.

El mundo es un lugar incierto e impredecible. La historia suele ser injusta y el dolor indiferente cuando golpea la puerta. Pero alcanzamos la madurez cuando dejamos de justificar nuestras penas en viejas historias, antiguas deudas no resueltas, gobiernos pasados o equivocaciones azarosas. Podemos quedarnos atados a la piedra de la esclavitud, cuando sólo nos preguntamos: “¿por qué me pasa esto a mí?”, o salir de ese Egipto al preguntarnos: “Ahora que quiero ser libre, ¿cómo y a dónde voy a llegar?”.

Amigos queridos. Amigos todos.

Jean Paul Sartre dijo: “La libertad es lo que haces con lo que te han hecho”.

Que estas noches nos ayuden a reencontrarnos con nuestros ideales, a redescubrir el sueño, a volver a sembrar la esperanza. Ser libres es un acto de heroísmo épico.

Es dejar atrás preguntas que nos dejan a nosotros atrás, para ser la respuesta. La que declare que seremos los dueños de la interpretación de nuestro pasado y, entonces, los escritores de nuestro destino.

