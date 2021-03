La Argentina se muerde la cola

Alberto Fernández observa como vacunan a una persona durante un acto por el primer millón de personas vacunadas contra el coronavirus. (Foto EFE)

Al detenerse a mirar a la Argentina y reunir los resultados de su decadencia y su distorsión sobre el mundo de este tiempo , no es necesario ser “gorila” -vuelven palabras para consumo de quienes no saben qué significa, como robots- ni tener un chirriante y vago nacionalismo progresista con marca registrada.

Dejemos el esquema persistente. Forma parte de La Argentina que se muerde la cola. Gira a la caza de ideas que ya han sido viejas hace no menos de cincuenta años. Se ve sin esfuerzo. Se discuten cuestiones superadas, sueltan los opacos dirigentes, sin dejar su torrente de palabras. Muchas palabras, pocos hechos. Ningún proyecto a un lado y otro de la barrera, excepto. sin decirlo claramente, a la defensa de las instituciones deterioradas pero vigentes o correr hacia la autocracia maquillada de “liberación”.

Lo demás es tontería.

Al mirar y pensar en minutos, la Argentina que gira en vano no tiene crédito, ni confianza -en la gente y fuera de sus fronteras- ni reservas, ni trabajo. El cincuenta de sus habitantes es pobre, con la pandemia se intenta una manera insuficiente, desordenada y con manchas de corrupción y privilegio ostentosos: hay un montón de casos como Stefi, la Lolita de Avellaneda, arropados en mentiras y advertencias susurradas . Somos lo que mandamos.

Stefanía Purita Díaz, la becaria vinculada al ministro Jorge Ferraresi, fue despedida después del revuelo político que generó su vacunación.

Alcanza con tan poco que se hace claro.

La Argentina que se muerde la cola tiene que pedir ayuda. Salir con una diplomacia político-sanitaria a negociar, pedir cuando falta todo bajo el paraguas del virus. Argentinos calificados y argentinos que viven en otros países pueden influir en la ciencia la política, los negocios, Hacer algo cuanto antes. No es que no se hace nada. Cero no, pero poquísimo en valores de vacunados , pero poquísimo y lo que vendrá -testimonios constantes de médicos- puede ser peor .

Es imprescindible pedir, abrirse. La rusa, las chinas, la de Johnson & Johnson, renegociar con Pfizer donde, con toda la nunca explicada, siquiera surge un indicio de frustración. Con el eminente doctor Polack, prestigio grande y la mayor experiencia en la misma Argentina que podía obrar rápido y bien y se fue al tacho. Algo huele mal. Quizás podría disiparse.

El perro se muerde, no puede y es inocente. Los encargados de la Argentina no tienen derecho a inocencia.

