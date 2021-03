Francisco, con los próximos y los lejanos

El Papa Francisco se reunió con el principal clérigo chií iraquí, el gran ayatolá Ali al-Sistani, en Nayaf, Irak

Los próximos y los prójimos

Francisco nos enseña con su conducta. Y como es lógico practica la misericordia con sus seres próximos, hermanos o amigos, curas o teólogos. Pero claro que no se agota ahí su misericordia, sino que siguiendo las enseñanzas de Cristo la practica también y especialmente con los lejanos, sean estos fieles o no, amigos o no cuando necesitan ayuda. Entonces pone su atención en ellos y se comporta operativamente como prójimo aunque estén padeciendo a muchos miles de kilómetros de distancia y sean paganos o enemigos.

Visita del Papa Francisco a Myanmar y Bangladesh

El papa Francisco visitó a fines de noviembre del 2017 a los pueblos de Myanmar (ex Birmania). Llovían las acusaciones de campañas de “limpieza étnica” llevadas a cabo por las fuerzas armadas -de mayoría budista- contra los rohinyás, minoría musulmana. También en esa ocasión Francisco visitó Bangladesh, país vecino con fuertes tensiones religiosas al que numerosos rohinyás huyeron de aquellas persecuciones. En Rakion, al oeste del país miles de aldeas quedaron vacías tras los avances del ejército birmanés. Este actuaba con el apoyo de la opinión pública local que comparte un sentimiento xenófobo y antimusulmán. Más de medio millón emigró entonces a Bangladesh. Los más audaces y afortunados tras recorrer cerca de 8.000 km cruzaron en balsas el Mediterráneo e ingresaron ilegalmente al continente europeo.

El papa Francisco en Myanmar

Era el viaje Nro. 21 y el Santo Padre mantuvo un delicado equilibrio por la actitud de los budistas. Se reunió con la líder y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, the Lady, según el título de la película (2011) que cuenta su novelesca historia, ganó gran prestigio por su defensa por los derechos humanos y lo perdió por su silencio ante la represión y asesinatos de los rohinyás. Asimismo el Santo Padre se entrevistó con el entonces jefe del ejército, hoy dictador del gobierno militar, general Min Aung Hlaing.

El Papa dijo: “¡Dios también se llama rohingya!”

Desde Bangladesh el 2 de diciembre de aquel año 2017 el Santo Padre después de un encuentro con los migrantes birmanos expulsados en Daca, afirmó que “la presencia de Dios también se llama rohinyás!”

Recordemos que desde una ley de 1982 a los rohinyás aún nacidos en Birmania se les niega la nacionalidad birmana y son considerados inmigrantes ilegales bengalíes pese a que llevan siglos en el Estado occidental birmano de Rajine, conformando la mayor población apátrida del mundo.

Los aproximadamente 700.000 católicos son una minoría. El Papa, defensor de las minorías, alienta el diálogo y la tolerancia de budistas, musulmanes y católicos.

Poco antes del golpe de estado, para la última Navidad, en su “Urbi et orbis” el Pontífice hizo una rápida recorrida de los pueblos que más sufren del planeta pidiendo por ellos y dijo: “... pensando en Asia, no puedo olvidar al pueblo Rohinyá: Que Jesús, nacido pobre entre los pobres, lleve esperanza a su sufrimiento”.

Antecedentes y la nueva dictadura militar

Birmania (actualmente Myanmar) fue en el siglo XIX dominada por los británicos desde la vecina India británica, mantuvo a lo largo de la historia varias guerras con Gran Bretaña hasta la declaración de su independencia en 1948 y desde entonces se suceden gobiernos militares y gobiernos democráticos. Tras las elecciones del 2020 el 1 de febrero de este año los militares tomaron el poder impidiendo la asunción de las autoridades electas. El nuevo gobierno estableció una dictadura ejercida por una Junta al frente de la cual está el general Min Aung Hlaing. El “golpe” generó protestas impulsadas por la Liga Nacional para la Democracia liderada por the Lady nuevamente con arresto domiciliario.

La “resistencia” en las calles, por internet mediante Facebook, Twitter y Zoom y la suma de los monjes budistas

La oposición al gobierno militar no es armada, se manifiesta en las calles, en la universidad y en las redes sociales: Facebook, Twitter y otras vías por internet. Días pasados, los diputados electos y censurados por los militares también decidieron desafiar al nuevo régimen convocando una asamblea virtual sobre Zoom, y después publicando el vídeo en línea justo antes de que se desconectara Internet. La dictadura se comporta -según informa La Stampa -cautelosamente limitándose a “contener la información” aunque fuentes de la Iglesia consignan más de un centenar de muertos y gran cantidad de detenidos.

Es cierto que no se trata de una represión extrema como la que padeció Birmania en otras circunstancias cruentas de su historia reciente, en 1988 contra los estudiantes o contra la revolución Azafrán de 2007. Además la protesta incluye -como novedad -a los monjes budistas que han salido de las pagodas de Rangún a manifestar en las calles. Mientras tanto todo parecería indicar que el tema de los Rohingya (budistas vs. musulmanes) pasó en la actual coyuntura (democracia vs. dictadura) a un segundo plano. ¿Será así?

Para los Rohingyá “el golpe” es una vuelta al infierno

No obstante el golpe de Estado en Myanmar es, para el pueblo rohingyá “... una pesadilla que no da tregua”, aseguran sus representantes desde Bangladesh donde se encuentra el mayor campo de refugiados del mundo.

La Iglesia católica se moviliza a favor de un programa de diálogo y reconciliación

Desde el comienzo de la crisis, el Santo Padre y la Iglesia de Myanmar hicieron llamamientos para que se ponga fin a la violencia. El cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon habló de un país reducido a un campo de batalla y propuso un programa de diálogo y reconciliación al gobierno militar y a la oposición. Los objetivos del diálogo deberían ser el camino hacia la democratización interrumpida por el golpe de Estado y que se libere a la líder Aug San Suu Kyi.

“Yo también me arrodillo para que cese la violencia”

La hermana Ann Nu Thawng, monja católica de la congregación religiosa de San Francisco Javier en la ciudad de Myitkyina, capital del estado de Kachin, norte de Myanmar, se arrodilló frente a los policías antidisturbios durante unas manifestaciones por la democracia, rogándoles que no disparen a los jóvenes que protestaban pacíficamente. Su imagen recorre el mundo.

Por su parte, el Santo Padre afirmó este miércoles desde el Vaticano: “Yo también me arrodillo en las calles de Myanmar para decir que cese la violencia. Yo también levanto mis brazos para decir que prevalezca el diálogo”.

SEGUIR LEYENDO: