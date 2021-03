El impuesto a las Ganancias y los jueces

Tribunales de Comodoro Py Vacíos - Cuarentena Obligatoria - COVID-19 - Coronavirus (Foto: Franco Fafasuli)

El 13 de marzo de 1996, el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.631 mediante la cual se dispuso que los salarios de los jueces ya no quedarían exentos del pago del Impuesto a las Ganancias a partir del 1 de enero de ese mismo año. La reacción de los magistrados fue inmediata, y el 11 de abril de 1996 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada Nro. 20 mediante la cual se declaró la “inaplicabilidad” de esa ley, argumentando que los salarios de los jueces son intangibles, que por lo tanto no se los puede disminuir, y que si tuvieran que pagar el Impuesto a las Ganancias se los estaría disminuyendo violándose así la garantía de la intangibilidad de sus remuneraciones.

Pero además hubo otro argumento más sorprendente: la intangibilidad de los salarios de los jueces no constituye un privilegio para ellos, sino una garantía establecida por la Constitución en beneficio de la sociedad, la que de esa forma vería asegurada la independencia del Poder Judicial, y por lo tanto su propia seguridad jurídica con el consiguiente fortalecimiento del sistema republicano de gobierno.

La bella prosa que decora este argumento lo convierte en un verdadero sofisma, es decir, en un argumento falso al que se pretende hacer pasar por una verdad irrefutable. Sin embargo, por detrás de esta falacia, subyace otra realidad.

El artículo 110 de la Ley Suprema consagra la llamada “intangibilidad” de los salarios de los jueces nacionales, estableciendo que “recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”. Es, justamente, la norma invocada para justificar el privilegio.

Ahora bien, la imposición de un tributo, ¿es “manera alguna” de “disminuir” el salario de los jueces? La Constitución Nacional no es un conjunto de normas aisladas entre sí; en materia de “remuneraciones”, no sólo menciona las de los jueces, sino que también hace referencia a las del presidente y vicepresidente de la Nación (Art. 92), disponiendo que no pueden ser alteradas durante el período en el que deben ejercer su mandato; y a la de los ministros (Art. 107), estableciendo que sus sueldos no pueden ser aumentados ni disminuidos durante el ejercicio del cargo. Sin embargo a nadie se le ocurre pensar que estos funcionarios no deben pagar el impuesto a las ganancias.

Por otra parte la Constitución consagra expresamente, para todos los habitantes de la Nación, sean éstos gobernantes o gobernados, el principio de igualdad ante la ley, aplicándolo específicamente a la cuestión impositiva, señalando, en el Art. 16, que la “igualdad” es la base de los impuestos.

Siempre el pago de un tributo genera una afectación al ingreso de los contribuyentes, pero ello es consecuencia necesaria de la carga impositiva, más no una alteración o reducción salarial directa, la que sí vulneraría el derecho de propiedad del afectado. Que las remuneraciones no puedan ser disminuidas, no significa que no se puedan aplicar impuestos sobre ellas, los cuales son constitucionalmente válidos en la medida que sean proporcionales, creados por ley, y que no sean exagerados o confiscatorios.

En consecuencia, si fuera cierto que una reducción en la remuneración de un juez es contraria a la Constitución Nacional, también lo sería la reducción de un sueldo de cualquier otro funcionario o ciudadano (jubilado o en actividad), toda vez que no solo los salarios de los jueces son “intangibles”, sino también los de todos los funcionarios y trabajadores en general.

Es por ello que, el 22 de diciembre de 2016, el Congreso sancionó la ley 27.346 mediante la cual se dispuso que deberían abonar el impuesto a las ganancias todos los magistrados que asumieran sus funciones a partir del 1 de enero de 2017. Si bien ello es alentador en términos de igualdad entre los jueces y los demás funcionarios, así como también respecto de cualquier otro trabajador, sigue existiendo una desigualdad entre jueces que, desempeñando una misma tarea, ejercen la magistratura desde antes de esa fecha, y aquellos que lo hacen con posterioridad.

Sin perjuicio de ello, si bien un sistema republicano de gobierno exige que haya jueces independientes, la forma de lograrlo no es mediante odiosos privilegios, sino asegurándoles un desempeño exento de presiones políticas.

