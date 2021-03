Las noticias internacionales del papa Franciso en Irak

El papa Francisco en Irak

Un primer párrafo, breve y exhaustivo nos entrega Telam del primer día: “El papa Francisco comenzó una histórica visita a Irak con un llamado a poner fin a la interferencia extranjera en el país árabe, una condena al fundamentalismo y la violencia y una defensa de su diezmada y perseguida minoría cristiana, en un viaje que buscará también reforzar los lazos con el islam y pedir por la paz en Medio Oriente” (del 1er discurso de Francisco ante el presidente Barham Salih).

El diario alemán Frantfurter Allgemeine de ayer sábado 6 en la misma línea informa que “el papa Francisco comenzó una histórica visita a Irak con un llamado al fin de la injerencia extranjera en el mundo árabe, una condena al fundamentalismo y una defensa de su diezmada y perseguida minoría cristiana y de reforzar los lazos con el islam y pedir por la paz en Medio Oriente”.

El New York Times titula “El Papa inicia una visita a Irak rica en simbolismo y llena de riesgos” dando cuenta que “Francisco es el primer jefe de la Iglesia Católica Romana en visitar Irak. Dejando de lado las preocupaciones por los coronavirus, trató de reunir a la comunidad cristiana del país, que se desvanecía, pidiendo la protección de las minorías”.

“Todos somos hermanos”

El periódico Gazeta de Moscú con la firma de la cronista Anna Juranets publica una extensa nota titulada “Todos somos hermanos” subtitulada:

El papa Francisco fue el primer jefe de la Iglesia Católica en visitar Irak, antecedentes, la situación de Irak, cómo será el desarrollo de la visita y en relación a los objetivos dice:

“Los dos objetivos principales del Papa son apoyar a una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo y profundizar el diálogo con los musulmanes”. Y consigna un detalle significativo: “En el centro de Bagdad también hay carteles con la imagen y el lema Todos somos hermanos”.

Del Papa al Jefe de Estado de Israel Reuven Rivlin

Según informa el periódico Israel Hayom de Tel Aviv Francisco desde el vuelo al pasar por el espacio aéreo del Estado de Israel envió un mensaje de voz al presidente israelí “En su honor, Presidente del Estado de Israel (Rubí) Rivlin, como yo entré al espacio aéreo del Estado de Israel, durante el santo viaje al trono al Iraq, quiero enviar saludos cordiales a ti y al pueblo de la nación. Rezo al buen Señor bendiga a todos ellos con el regalo de armonía y la paz. Francis, papá”.

Están todos vacunados dice la CNN

Por su parte la CNN, entre las pocas informaciones que destaca tras la llegada del Papa a Bagdad son que este y los miembros de la delegación recibieron las dos dosis de la vacuna Pfizer. Recuerdan que a los 84 años el pontífice sigue en marcha a pesar de sus recientes problemas de ciática. Con suma prolijidad sube los videos de los discursos e imágenes de la llegada y encuentros.

El Papa Francisco en Irak... ¡La palabra superior de la esperanza! (prensa libanesa)

Así titula el diario Annanar de Beirut la visita a Irak. En una extensa nota hace un cuadro de la situación, señala los últimos atentados, la situación de la pandemia y los graves conflictos bélicos y del terrorismo que preceden la visita. También recuerda el propósito del Santo Padre que quiere que “la Iglesia sea un “hospital de campo” para sanar las heridas espirituales de aquellos que han enfrentado el sufrimiento político, económico y social...y este hospital -subraya -se basa en la necesidad de desarrollar un diálogo genuino con el Islam. El Papa dará señales de un mensaje de tolerancia y solidaridad humana en la ciudad de Ur, cuna del profeta Ibrahim, padre de las tres religiones y otras minorías religiosas iraquíes, así como de musulmanes y cristianos.

En otro de los párrafos señala que el número de cristianos en Irak disminuyó desde el derrocamiento del ex presidente Saddam Hussein de 1,5 millones de personas a alrededor de 200 y 300 mil personas...”

La visita no puede cambiar mucho en el terreno, pero al menos si el Papa (Irak) visita, la gente verá a nuestro país de un lado diferente, no sólo bombas y guerra... De hecho, el Papa, - no defraudó y dijo después de haber venido a Irak “¡Silenciar las armas!”.

Una visita “de enorme trascendencia política y espiritual”

Daniel Verdú, corresponsal del diario español El País, da cuenta de los riesgos de la visita y agrega que “El pontífice, el primero que visita el país y una región de mayoría chií, quiere acercarse a las minorías cristianas de Irak y, al mismo tiempo, tender puentes con el islam y encontrar a uno de sus principales líderes: el gran ayatolá Ali Sistani.”

No a la injerencia, hay que tender puentes

El viaje dice El País posee también un componente geopolítico que busca tender puentes con la comunidad chií, en permanente disputa con Estados Unidos. Francisco condenó la violencia y “la plaga de la corrupción, los abusos de poder y la ilegalidad en la que se ha sumido el país en los últimos tiempos”. Pero también lanzó un mensaje para navegantes internacionales que no deben “imponer intereses ideológicos y políticos”, reivindicando la soberanía del país que le acoge estos días...Una referencia velada a las múltiples injerencias de Estados Unidos en una tierra convertida en campo de batalla de intereses geoestratégicos y energéticos, pero también de confrontación con otros países como Irán” interpreta el vaticanista.

El Papa reclama que las naciones extranjeras dejen de imponer sus intereses en Irak es el título de la nota de la visita del diario La Vanguardia de España.

“En la primera recepción protocolaria con las autoridades y la sociedad civil iraquí en el palacio presidencial de Bagdad, el Pontífice hizo un llamado “al cese de la violencia en el país, y también pidió que las naciones extranjeras no impongan sus intereses “políticos o ideológicos” sobre este pueblo” (Anna Buj).

El rol de la comunidad internacional

“La comunidad internacional tiene un rol decisivo que desempeñar en la promoción de la paz en esta tierra y en todo el Oriente Medio. Como hemos visto durante el largo conflicto en la vecina nación de Siria”, insistió Bergoglio ante las autoridades iraquíes, comenta el País de España.

“El nombre de Dios no puede ser usado para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión”, señaló en su discurso.

Una alianza de la Iglesia católica con todos a favor de la paz

“También en Irak, la Iglesia católica desea ser amiga de todos y, a través del diálogo, colaborar de manera constructiva con las otras religiones, por la causa de la paz” dijo Francisco.

Sobre el cimiento de los mártires

Después de la llegada, los saludos, la recepción por religiosos, y la visita al Presidente y los discursos el Papa visitó por la tarde la catedral siro-católica de Nuestra Señora de la Salvación donde en 2010 fueron asesinadas 57 personas por Al-Qaeda durante una misa. Era la hora 15:43h (de Bagdad) -según informó La Cope -cuando El Papa Francisco recordó a los mártires “a los hermanos que murieron hace 10 años” cuyo martirio se encuentra en proceso de beatificación. “La violencia o el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas auténticas”, dijo Francisco.

“El Papa abre las fronteras”

La llegada del Santo Padre por parte de la prensa argentina mereció poca atención sin embargo Elizabetta Piqué acreditada en la Stampa del Vaticano tras los acontecimientos y discursos de la jornada agrega un testimonio del iraquí Al Chalabi, comité organizador de la visita, de un gran realismo: ”Este es el evento más importante en mil años. Créame -explicó-, nosotros hemos sufrido mucho en los últimas décadas: invasión, anarquía, luego la brutalidad de EI, estábamos totalmente aislados en Irak. Y la llegada del Papa abre las fronteras, con un mensaje de paz que no es sólo para nosotros, sino para toda la región”.

Al término de la segunda jornada

La nota con profusión en todos los medios internacionales fue la visita de Francisco a Al-Sistani en su residencia de la ciudad santa para el chiismo Najaf. El chiísmo reúne a la mayoría de los islamitas de Irak.

