Qué pasa realmente en Argentina

Martín Guzmán y Alberto Fernández (Maximiliano Luna)

Tal como ya ha ocurrido otras tantas veces, en años electorales -año por medio-, toda la dirigencia política se prepara para participar de la “fiesta de la democracia” y el pueblo raso quedará a la espera de medidas que derramen algo hacia abajo; o al menos que afloje un poco el ajuste. En el marco casi permanente de la “grieta”, las elecciones se resuelven a favor de unos y otros, por las decisiones que tomen los mayoritarios sectores más independientes, principalmente ubicado en la extensa clase media, bastante caída a menos. El gobierno de turno tomará medidas para seducirla, casi siempre fomentando el consumo, ya sea por rebajas de precios o de impuestos, controles, cepos y otras intervenciones, siempre transitorias, en orden a bajar la inflación; mientras que la oposición siempre destacará errores de gestión y algunos otros temas, como la corrupción, la educación o la inseguridad. Como alguna vez dijo el canciller alemán Otto von Bismarck, “nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra o después de una cacería”.

En el marco de sistemáticos problemas estructurales que aquejan a nuestro país desde hace décadas, sumadas al azote pandémico, las posibles medidas a tomar son extremadamente débiles, pues la inflación es muy alta de arranque, por lo que habrá tentación de mantener el dólar bajo para contenerla; para ello el Estado se seguirá endeudando a través de la venta de títulos en dólares que rinden un 17% -una locura-, en un contexto global de gran liquidez y tasas casi nulas, en orden a apaciguar temporalmente al mercado cambiario, ya que no hay dólares en el Banco Central -hasta escasean para comprar las vacunas-; seguramente las próximas importaciones serán autorizadas con cuenta gotas, lo que provocará disminución de la actividad económica; proseguirán las negociaciones con el FMI -que no va a apretar demasiado-, aunque se anticipe que el presupuesto acordado con el FMI -29% inflación- no es cumplible; contrariando a varios senadores, el ministro Guzmán destacó que la inflación es un problema estrictamente macroeconómico. Las grandes inversiones -las reales; no las prometidas- serán escasas; la creación de empleo depende más del humor y de las expectativas del empresario pyme que de cualquier medida gubernamental; la reactivación comercial depende bastante de la vacunación masiva, que viene atrasada en todo el mundo. La única noticia buena es el aumento del precio de las commodities agrícolas, que son nuestra principal fuente de ingreso de divisas; aumento temporal que se produce por razones climáticas. Ello implica llevarse bien con el campo, no pelearse demasiado, aunque todo esto tampoco sea relevante ni resuelva los problemas estructurales de fondo. Sólo los posterga. Es triste la verdad, pero tiene remedio.

Cada vez tenemos más pobres y la educación masiva de la población ha sufrido una enorme caída. Peor aún está la situación de la creciente inseguridad ciudadana y el clima de violencia que la acompaña, que ya va trascendiendo de los hechos delictuales para adentrase en escalas superiores de la violencia de género, la doméstica, la enorme cantidad de feminicidios, incrementándose así un clima de todos contra todos, en todas sus graduaciones. Son demasiados problemas todos juntos -justicia, fuerzas de seguridad, economía, y otros-, para tan poca capacidad fáctica e ideológica de respuesta; y para tantos errores de gestión previos o de concepciones doctrinarias erradas o no actualizadas.

Debería tenerse en cuenta que las medidas que se tomen ahora, no deberían explotar al día siguiente de las elecciones -sustentabilidad-, ni entrar en contradicción total con la creación de expectativas favorables a la inversión y a la creación de empleo, por ejemplo con medidas de corto alcance como precios “congelados”, así como el mantenimiento de la doble indemnización por despido y otros. No debería haber demasiadas expectativas sobre las próximas elecciones parlamentarias, ya que éstas no resolverán los problemas reales de la economía y de la sociedad argentina, que son inherentes a problemas sistémicos desde hace décadas. Terminada la elección habrá más o menos diputados y nuevos o antiguos senadores, de cada lado de la grieta, pero las razones fundamentales de los problemas y sus soluciones no saldrán de allí. Solo habrá nuevos “beneficiarios” de la teta del estado; pero abajo, el pueblo llano -los rehenes del sistema- seguirá con más de lo mismo.

En resumen, estamos como estamos, porque no hay proyecto de país desde hace décadas. En consecuencia, todo terminará, una vez más, en la improvisación permanente. El planeamiento estratégico, que todos los países importantes practican en algún grado, es inexistente aquí. La pandemia agravó todo y lo expuso con total transparencia. Porque muy distinto sería hoy el panorama, si al comienzo de la misma, hubiésemos tenido reservas en el BCRA, poca deuda externa, menor desempleo, menos necesidad de ayuda social, y un presupuesto equilibrado. En ausencia absoluta de un pensamiento estratégico estatal, ninguna medida voluntarista que se tome para pasar el filtro eleccionario bianual, podrá detener el eterno naufragio. Se entiende que cada dirigente a cargo debe resolver los problemas con las herramientas disponibles en el momento, pero lo grave es que continúe la arraigada cultura política de la improvisación, el siga siga, el mismo modo anacrónico. Haciendo siempre lo mismo no vamos a obtener algo diferente.

Por eso es pertinente preguntarse cómo hemos podido llegar tan bajo, a un nuevo punto de quiebre. La explicación de la grieta es fácil: la culpa la tiene el gobierno anterior, es decir, el “otro”. Nadie hace la mínima autocrítica. Por eso se termina socializando el fracaso nacional, generado por un rumbo incierto, la falta absoluta de diálogo constructivo y se sigue tapando agujeros que, naturalmente van surgiendo por el simple devenir del tiempo. Ninguna otra cosa sería esperable en un país donde casi todos los temas están atados con alambre. Solo se recoge lo que se siembra.

No es que la actual dirigencia sea más mediocre o incapaz que las anteriores; es que sus urgencias devienen de un sistema, que desde hace 40 años, viene funcionando casi del mismo modo. Desde la crisis del 2001/2002 coexisten más claramente dos sectores que se disputan el poder político enfrascados en una guerra, llamémosla “civilizada” o “pituca”. Todo ocurre dentro del establishment dirigencial -políticos, empresarios, medios de comunicación, sindicalistas, y otros-, donde se busca principalmente la muerte política o social del contrincante para lograr una plena ocupación propia del Estado. Es un esquema sencillo y práctico, ya que, como en toda guerra civil, cada bando sabe bien a quién hay que tirarle con toda la artillería. Cada dos años tenemos elecciones, que representa un armisticio o tregua, donde ambos bandos se permiten volver a seleccionar su propia tropa, pero siempre dentro de su círculo cerrado, o su propia “burbuja”, como se ha hecho popular. Las elecciones terminan siendo así el mecanismo de legitimación de la casta burocrática que sigue repartiéndose el tradicional botín de guerra: el Estado, sus puestos de trabajo y sus negocios. Para el resto de la población, le queda el “vamos viendo”.

No existen muchas posibilidades que alguno de los dos contendientes de esta guerra civil “civilizada” o pautada, derrote definitivamente al otro. Tal vez a ambos le convenga esta “guerra permanente”. Ninguno de los dos podrá imponer definitivamente al resto de la sociedad argentina, ya sea un modelo feudal pseudoprogresista o su alternativa, uno ultraliberal, con conducción financiera. Ese empate permanente complica todo y nos lleva a los continuos callejones sin salida que provocan una escalada de la Guerra Civil Molecular (Hans Magnus Enzensberger), incivilizada y mucho más cruenta, que ocurre en el espacio donde vive la mayoría de los argentinos. Nadie la describe aún como guerra, pero el conflicto social se traduce en desinterés, en autodestrucción, en sangre, sufrimiento y muerte, que ocurre diariamente cuando jóvenes delincuentes (con o sin participación del crimen organizado) matan con cierta indiferencia a otros jóvenes (laburantes o estudiantes) para intimidarlos o para robarles un celu, una zapatilla, una mochila, una bici o un auto viejo. U otras atrocidades con los viejos o desvalidos.

Algunas de estas situaciones ocurren en otros países, inclusive más desarrollados, pero con otra calidad de estado y con niveles económico-financieros superiores. El avance del capital financiero sobre la economía real tiene consecuencias, ya que los gobiernos, de cualquier signo político, tienden a rescatar primero a las grandes empresas para garantizar la “estabilidad del sistema”, especialmente a aquellas relacionadas a las finanzas, a los servicios públicos o a las contratistas del Estado. Esas “facilidades” avivaron el resentimiento social por las crecientes desigualdades en los ingresos y la riqueza; los millennials y la Generación Z están cada vez más desilusionados con esta forma distorsionada de capitalismo (de amigos), que les deja poco margen para la esperanza. La pandemia agravará esta tendencia, cuya problemática es más política que económica, porque se seguirá debilitando el apoyo a las democracias, lo cual implica una involución imprevisible. Más de la mitad de los norteamericanos creen que hay que regular mucho más a ciertos sectores empresarios, en orden a mejorar el estancamiento económico y el derrumbe del ingreso de los sectores medios y bajos ocurrido en las últimas décadas (esto fue la base del ascenso de Trump). La misma tendencia se visualiza en la problemática de Europa y en América Latina, aunque la absoluta mayoría descreen que alguna solución vendría de un obsoleto estatismo.

Los que participan de la guerra “civilizada” son, a mi criterio, los verdaderos responsables, por su mala praxis, irresponsabilidad, u ombliguismo, de las muertes que se producen en la gran guerra “molecular”, la de todos contra todos, que ya escala de la categoría de delincuencia para pasar a todo tipo de violencia, particularmente la de género, feminicidio, misoginia, abuso infantil, drogadicción, discriminación social, y tantas otras “locuras”, observadas a diario. La codicia de los de guante blanco, la hipocresía de los pseudo defensores de los pobres y la corrupción de todo el sistema, son los verdaderos responsables, ya que no resuelven ningún problema y sólo se dedican a administrar una crisis que ya no controlan, pero también porque ponen más nafta al fuego en los incendios que van propagándose en el medio del empobrecimiento general y de la falta de perspectivas de cara al futuro. Pasamos de aquellos años de utopías inalcanzables a esta distopía que va recortando, lentamente, casi todos los derechos sociales, entre otros la de tener una simple vida sana, de esfuerzo y con progreso.

Para resolver los problemas de la vida cotidiana del 90% de la población, hay que decidirse a tomar otro rumbo, ya que no alcanza con emitir consignas mediáticas y slogans vacíos de contenido, que solo entretienen temporalmente. Hay que ponerle algún cascabel al gato y hacer cirugía mayor antes que el paciente termine agonizando. Esto nos involucra a todos, porque está en juego también el destino de nuestros hijos y nietos. “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos” (Martin Luther King).

