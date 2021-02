El gato y la pileta

Ex subsecretario de Economía y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

Alberto Fernández y sus ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, en el Foro de Davos, que se realizó este año de manera virtual

Empecemos por las buenas. Este año, lo que no es necesariamente una buena noticia para todos, el PBI crecerá, en promedio, a una tasa relevante aunque habrá abismos entre unos y otros sectores y regiones. El interesante nivel de la tasa promedio esperada (4/5%), refleja un tibio rebote que no alcanza, entre otras cosas por la dispersión sectorial, a generar condiciones de “estamos en expansión”.

Claramente no es así. Tampoco nadie lo dice. Y más nadie podría creerlo mirando lo que pasa en la cuadra de al lado.

En alguna medida es “el rebote del gato muerto” y, desde otra perspectiva, es como un pequeño chorro que cae en una pileta de natación semivacía: falta mucho para poder nadar y un siglo para poder tirarnos de cabeza.

El “gato está muerto” porque la inversión reproductiva, que es el corazón de la economía, está paralizada. Y claramente, en esta economía capitalista, el Gobierno no está haciendo absolutamente nada para reanimarla.

Más aún acaba de ponerse en marcha el impuesto a la riqueza que insólitamente, en una decisión que Arturo Jauretche no habría dudado en llamar “cipaya”, discrimina contra los empresarios argentinos liberando de toda imposición a los empresarios extranjeros y no sólo eso, liberando de toda imposición a los nativos que han huido, con su radicación fiscal en el exterior, de modo de no pagar aquí.

Una invitación al raje por si se repite. Y la historia nos dice que si se puede repetir, se repite. Es una ley que suena justa. Pero en el plano del capital empresario gravado, es inexorablemente cipaya. Difícil esperar otra cosa de sus inspiradores.

Decimos la “pileta está vacía”, porque hace siglos que no crecemos sostenidamente y con recursos propios, y por supuesto, además, haciendo uso inadecuado de los recursos propios o ajenos, que ha sido “no invertir en capital reproductivo”.

Crecer sostenidamente requiere acumular sostenidamente. En eso no hay dudas ni discrepancias.

Vistos los resultados, el PBI per cápita (pc) de 2020 fue aproximadamente igual al de 1974; entre esos años, de cero crecimiento por habitante entre puntas, el número de personas pobres se multiplicó por 20 mientras la población sólo lo hizo por 2.

Carlos Heller y Máximo Kirchner, diputados e impulsores del impuesto a la riqueza

Resulta obvio que la pileta, la acumulación de bienestar, posible esta “semivacía”. Alguien dirá ¡”no es del todo así”!, “hubo años de crecimiento”, “hubo años de estabilidad”, “hubo años en que el porcentaje de pobres bajó”. Es verdad. Pero que el porcentaje de pobreza baje no quiere decir que necesariamente haya menos número de personas pobres si es que la población aumentó.

Pero de todos modos es cierto que desde picos extraordinarios, como el de la hiperinflación de Raúl Alfonsín, o la híper desocupación de la implosión de la convertibilidad, el porcentaje de pobreza bajó. Pero lo hizo efímeramente por breve tiempo hasta que se empinó. De inmediato continuó el crecimiento convirtiéndose en marginalidad y en una colosal carga fiscal.

Es que millones de personas no tienen la posibilidad de producir lo que necesitan comer, para sobrevivir. Increíble pero real.

En esos años de efímera caída del porcentaje de pobreza, los “años Menem” y los “años Néstor”, lo que sostuvo esa caída fue que la economía creció, hasta el PBI per cápita creció y los precios se estabilizaron. Claro que brevemente si lo miramos en la perspectiva de los últimos 46 años de estancamiento e inflación.

Pero en esos “afortunados años” lo que produjo el crecimiento fue, en el primer caso, un colosal endeudamiento externo, cuyas consecuencias mortíferas todos las conocemos; y en el segundo, la igualmente irresponsable dilapidación de los stocks que representa lo mismo que endeudarse: hay que pagar después. Una aclaración: hay que recordar el extraordinario excedente (stock) que produjo el viento de cola del precio de las materias primas, en especial la soja, que fue olímpicamente dilapidado en el período K.

Esos cortos períodos “de buenos resultados” y a costa “de graves consecuencias posteriores”, suman cada uno, aún hoy, un 30% favorable de la opinión pública.

Están los “menemistas” y los “kirchneristas”: en ambas minorías con discurso, hay peronistas y “gorilas”. En el primer caso, “gorilas” de derecha; y en el segundo, “gorilas” de izquierda. En ambas tropas de adherentes hay razones materiales. El 30% menemista no olvida el “deme dos” y ha hecho, de esa lluvia irrepetible, una suerte de ideología. El 30% kirchnerista no olvida la atención, indudable, de las consecuencias que sufren los más castigados y tampoco –no es menor- el aluvión de empleo público generado en esos 12 años.

Fernández anunció en el Foro de Davos la luz verde a la creación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo. El primer punto de su agenda debería ser determinar qué y cómo se crearán oportunidades de trabajo (REUTERS/Marcos Brindicci)

Es obvio que la “deuda externa”, el “dólar barato”, el “cargo público” y una “economía basada en el pago de transferencias” no son ni repetibles, ni expansibles –ni en sueños, ni ahora, ni lo fue antes, y no lo será nunca– sin pagar aún consecuencias mayores que las que venimos sufriendo. Por esos lados es imposible seguir.

En la curva de Gauss de la memoria y el pensamiento económico, el 40% –por ahora– carece de un ejemplo histórico reciente de “buenas prácticas” y solamente recuerdan las consecuencias de las “buenas prácticas” aquellos que vivimos desde muchos años antes de 1975.

Aquellos tiempos en que el desempleo rara vez superaba el 3%, la pobreza el 4%, el Coeficiente de Gini era como el que hoy tiene Noruega. Un auto, que se exportaba, tenía el 90% de partes nacionales; se compraba habitualmente, por ejemplo, un departamento de 100 metros cuadrados con el 10% al contado y el 90% en cuotas mensuales en pesos y a 15 años. Todavía teníamos trenes, deteriorados sí, pero decenas de pueblos no habían desaparecido.

Y lo principal: los conurbanos de las grandes ciudades no exhibían la infamia –¡qué otra palabra usar!– de más de 4.000 villas de emergencia en las que crece la marginalidad, que es la final desesperanza que genera la pobreza.

Mirando para atrás parece un paraíso perdido: entonces, al igual que desde 1900, en 1975 teníamos el 75% del PBI pc de Australia. ¿Y ahora? ¿Si por un momento algunos colegas se bajan del banquito y se preguntan por qué fue posible ese avance, en todos los planos de la vida social, desde 1930 y que duró 45 años? ¿Y si anotamos lo que dejamos de hacer, de aquello que entonces hacíamos a partir de 1975 y la razón de porque llevamos 45 años para atrás?

Con números y honestidad surgiría la respuesta que detallada, casi le digo, sería un programa.

Volvamos al presente. Habrá rebote y chorro. Es cierto. Pero hay algo que hacer para “el corazón del gato” vuelva a latir y para que, la poca agua que se retuvo en la pileta, no siga el camino de la pérdida y lo poco que caiga se acumule.

La única medicina para ello es la política que reconstruya la inversión reproductiva (el corazón). Esa reconstrucción también sellaría las grietas de la “pileta”, evitaría la fuga y le pondría un poco de entusiasmo, confianza y optimismo, a la sociedad que es lo que puede sellar la grieta del ánimo al que, el pesimismo y la falta de confianza, deshilachan y hacen corto todo chorro.

¿Cómo estamos hoy? La dura realidad describe un punto de partida extremadamente complejo en la cuestión del trabajo. Hemos hablado del “capital” que no tenemos. ¿Qué hacer en materia de empleo? Por ahora no hay nada propuesto. Si Fernández, como anunció en el Foro de Davos, da luz verde a la creación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, el primer punto de la agenda es determinar qué y cómo vamos a hacer para crear oportunidades de trabajo.

En Francia los últimos estudios sobre empleo advierten que “el mercado” librado sus fuerzas ha creado una gran cantidad de puestos de trabajo autónomo en bicicleta.

El ausentismo de las políticas de empleo, de trabajo, termina, lo estamos viendo, en miles de jóvenes pedaleando. Para no caer en eso hay que tener “una política”: gobernar es crear trabajo atrayendo inversiones. “No gobernar” es que se creen changas ahuyentando inversiones. Simple. En nuestro caso nos empuja la inercia de la historia reciente, que es un himno a la decadencia.

Miremos qué está pensando la sociedad sobre el futuro inmediato. El índice de confianza de los consumidores, que desde 1998 registra la Universidad Torcuato Di Tella, señala varias cosas interesantes. Primero que, a pesar de todo, estamos muy lejos de la desconfianza dramática del 2001 o de la caída de 2013 o de los últimos tiempos de 2018. Es muy bueno no estar tan mal.

Dada la tendencia a la baja que registra ese Índice, la segunda advertencia es que “podemos estar peor”. Hay, en este año 2020, un sube y baja pero se consagró al final el ritmo de desconfianza. La pregunta relevante es ¿qué podrá fortalecer la confianza?

Se hace difícil construir confianza sin el ruido creativo de la inversión que produce bienes y empleo estable. Y más difícil sin que sean más los barcos saliendo con cargas argentinas que superen a los que entran cargas foráneas. Esos indicadores, inversiones y balance comercial positivo, serían señales que estamos volviendo a ser el país de productores que hoy no somos.

"El ausentismo de las políticas de empleo, de trabajo, termina, lo estamos viendo, en miles de jóvenes pedaleando", asegura el autor (REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

Eso sí construiría confianza. La macro es necesaria. Pero no es la que genera entusiasmo; y la confianza apática suena más a cuidar lo que hay que a una vocación por el desarrollo. La misma Universidad Di Tella nos informa que las expectativas de inflación de la sociedad, en promedio, imaginan el 44% anual.

Más allá de la pertinencia de los cálculos ciudadanos, lo que importa es que la mayor parte estima un escenario futuro de inflación sostenida en los niveles de estos últimos meses y un promedio anual para 2021, mayor que el de 2020.

A mayor abundamiento, en los últimos meses, el proceso inflacionario señala una aceleración sin que el Gobierno intente otra estrategia que la de calmar algunos precios, sea de los bienes regulados, sea de los que más pesan en el cálculo cotidiano de los precios, cuyo ejemplo tradicional por excelencia es el precio de la carne.

Los memoriosos recordaran el patético “índice de costo de vida sin carne” de un gobierno mega liberal; o bien el consejo de un ministro para que el Indec calcule la canasta de “pobreza” captando sólo los precios más baratos ya que, según él, “los pobres buscan precio” (sic).

La imaginación no tiene límite, la eficacia sí.

Si a la desconfianza, medida por la voluntad del consumidor, se le suma la previsión de la inflación, que refleja la sensación de “más problemas” y no de menos, el estado de ánimo se encoge por el agobio de entrever más problemas.

Lo que vale es que, ambas percepciones, crean clima y ese clima es el de “por aquí no vamos bien”. No hay carteles, claros, que señalen que vamos por un camino que genera confianza y que asegura estabilidad futura. Esos carteles no están.

Pero sí, lamentablemente, se cuelgan todos los días algunos pasacalles deshilachados tipo “La Cámpora” que dicen pavadas que asustan por inútiles y porque los que los cuelgan cada día tienen más poder. Cuidado. Que los sensatos llenen los vacíos es una necesidad mayor cuando, en el marco de expectativas poco alentadoras, los inexpertos siempre fanáticos, pujan por ocuparlos.

Una muestra de ello es la escandalosa “privatización partidaria” de la futura aplicación de las vacunas compradas por el Estado. Ver los preocupantes carteles colocados en Pergamino. Otra, las insólitas declaraciones, sobre la Corte y sus miembros, del secretario de Justicia. ¿Es lo que quiere en uno y otro caso el Presidente o todos lo pasan por encima?

Finalmente, el Índice Líder de la UTDT nos señala que, luego de una tendencia ascendente, posterior al gigantesco desplome de principios de 2020, en el último diciembre volvió a caer, insinuando menores señales anticipadas de futura recuperación. Una medición, así como una golondrina no hace verano, no significa tendencia firme.

Pero la suma de las expectativas encuestadas y de la batería de indicadores que, con bastante precisión, anticipan la marcha de la economía, nos hablan claramente que “algo debe cambiar” en la economía, lo que implica que “algo debe cambiar en la manera de gestionar toda la política”.

Más aún “algo debe cambiar” para que, como decía G. T. di Lampeduza, aunque sea que todo quede como está.

Convengamos que si las expectativas y los datos del índice líder señalan “venimos mal”, todo puede ser peor. Y si los recortes de cada día reducen la imagen de la firmeza de conducción presidencial, también nos señalan lo mismo.

Es decir si algo no cambia, pienso en el clima dominante a causa de los hechos o de las voceadas interpretaciones, no podemos esperar que la tendencia se “tuerza”.

Y si eso no ocurre, si no cambiamos el rumbo de la “tendencia”, en pocos meses podríamos estar peor.

Don Winston S. Churchill, que algo sabía de estas cuestiones, dijo “los hechos valen más que los sueños” (La Segunda Guerra Mundial) y lo digo, sobre todo, para ir alentando a los sueños que son el motor de la imaginación práctica y de la construcción de la política.

El presidente en el 51º Foro Económico Mundial de Davos anunció un paso en la dirección de cambio. Bien por ello. Por primera vez en 45 años, y eso es un cambio, el presidente convocará a muchos sectores de la vida social (trabajadores, organizaciones sociales, empresarios, universidades, etc.) a un debate sobre la Argentina futura en el marco de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo.

La agenda será inmensa, como inmensos son los problemas por los que atravesamos y los que tenemos por delante.

Pero si así fuera, lo que no está mal, esa convocatoria es incompleta, renga, manca, tuerta. Le falta una enormidad. Imaginemos un gran avance y una gama enorme de propuestas. E imaginemos que son sometidas al Parlamento, para que la política que no está en el Consejo, opine y hasta vote.

Si el voto es por mayoría, todo ese trabajo se torna de corta duración, porque sin la participación activa de la política no hay Consenso: un rechazo en minoría prepara un “no sigue” en el futuro. Sin Consenso ninguna política es de largo plazo y no hay tal cosa como estrategia de desarrollo que no requiera de un horizonte de largo plazo. Es claro.

El requisito del Consenso pasa por la convocatoria política y ésta pasa por la amistad política que está necesitando gestos del Presidente. La experiencia argentina, muy anterior a La Moncloa, a iniciativa de Ricardo Balbín, durante una Dictadura y en un clima de irracional violencia de la guerrilla urbana montonera, se inició con el lanzamiento de “La Hora del Pueblo” convocando a una democracia sin proscripciones.

Juan Perón fue la contraparte de alta dimensión de esa Hora y detrás de ambos, toda la política y las organizaciones sociales, a lo largo de 3 años, cerraron un programa de desarrollo que contenía los acuerdos coyunturales para salir de la estanflación.

La puesta en marcha desde el poder se la conoce como “el Pacto Social” que logró la sanción de 20 leyes por unanimidad en el Congreso de la Nación y abundantes resultados económicos. Hablemos con números.

La sociedad lo consagró con la votación más concurrida y en la que los participantes de las coincidencias sacaron, mayoría y minoría y más del 90% de los votos, en septiembre de 1973.

El asesinato de José Rucci, ocurrido días después de ese plebiscito electoral, por manos de una ínfima minoría violenta aita de venganza por la derrota popular y que aún hoy es reivindicada por superstites “montoneros” de Palermo Hollywood; la muerte de Juan Perón, conmovido por la vergüenza de la violencia montonera que él llamó “imberbe y estúpida”, posibilitaron un golpe de Palacio que despertó los peores diablos que sólo aquél Consenso magno había podía conjurar.

Sólo aquella desestabilización criminal pudo detener la vigorosa expansión democrática, económica y social, de aquellos días. Y así ocurrió un proceso que desembocó en la más sangrienta dictadura de la que se tenga memoria.

Nuestra grieta política, una verdadera desgracia de la historia, se agiganta con la gravedad de la grieta social que crece peligrosamente. Todo se amplifica con la grieta económica que sin crecimiento no se puede saldar.

Como si esto fuera poco para sostener con un cuerpo inflamado (la inflación), diezmado (ausencia de inversión) y castigado (falta de empleo), las “minorías activas”, otra vez subsidiarias, inconscientes de otros intereses, luchan para instalar una “grieta cultural” que multiplica, por cuestiones irrelevantes, aquellas grietas que necesitamos saldar imperiosamente para poder sanar “el corazón del gato” y sellar las grietas de la pileta nacional por donde se fugan las esperanzas.

Como verá todo lo bueno y lo malo empieza con la política. Por si no lo recuerdan, hacer política es conversar. Todo lo demás no alcanzará para transformar al “gato muerto” en vivo y a la pileta vacía en una que se está llenando en serio.

