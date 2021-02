Farm-osa: iguales condiciones, distintos destinos

La soja es cargada a un camión para luego comercializarla

Existe en Argentina una larga tradición del “desacople” de los productos del #Campo; esto implicó una extensa batería de instrumentos cuya principal función es disociar la dinámica internacional del precio de un producto de lo que se le paga al productor argentino por el mismo. Generalmente menos, en contadas excepciones más.

Con el correr de las décadas se sucedieron distintos instrumentos: Juntas Nacionales de Granos y Carnes que regulaban precios, agencias estatales que monopolizaban el comercio exterior (el IAPI), impuestos a las exportaciones ad-valorem, de alícuota fija o móvil y cuotas de exportación. Durante largos períodos estos actuaron de manera combinada, el objetivo perseguido siempre fue el mismo, reducir el precio de los alimentos que consumen los argentinos y elevar la recaudación del fisco. El primer objetivo casi nunca se cumplió, el segundo solo en el corto plazo. Existe una diferencia fundamental entre los impuestos a las exportaciones y el resto de los instrumentos: Juntas, IAPI y cupos dejan un lugar abierto a la discrecionalidad y ésta a la corrupción.

El “daño colateral” de esta estrategia que de manera casi ininterrumpida es la regla en política agropecuaria argentina desde 1933 (con excepción de la década de los 90) es muy claro, ataca la facturación de los productores agropecuarios, no discriminando entre las utilidades. Así afecta en mayor medida a los productores que enfrentan mayor volatilidad climática o que se encuentran a mayor distancia de los centros de consumos. Adicionalmente desincentiva la inversión en tecnología al distorsionar la relación insumo-producto.

Formosa es entonces la consecuencia directa de este tipo de políticas. Mientras la media de la tasa de actividad del país supera el 41% la de Formosa es apenas 30% y como si fuera poco 2/3 del empleo de la provincia es estatal . Obviamente, con estos indicadores el 94% del presupuesto de la provincia se sostiene con aportes de la Nación, que en el fondo son aportes de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no debería ser así. Surcada por dos ríos monumentales como el Bermejo y el Pilcomayo más 200 kilómetros de costa del Paraná frente a Asunción, una ciudad de 2,7 millones de habitantes, existe la posibilidad de Farm-osa: una provincia que alimenta al mundo .

El maíz sería otra de las posibilidades de la provincia

En Paraguay desde el 2000, en la latitud de Formosa capital en la zona lindera a Ciudad del Este con el impulso de los brasiguayos la producción de soja y maíz se multiplicó casi por cuatro, arañando hoy los 5 millones de hectáreas. Eso no es todo, las pujantes colonias de menonitas que escaparon a la Unión Soviética hoy agrupadas en Cencoprod al norte de Formosa se destacan por producir una parte sustantiva de los lácteos, carnes y hortalizas que consume el país. Iguales condiciones, distintos destinos.

La iniciativa privada es extremadamente sensible a la volatilidad macroeconómica, a mayor volatilidad de actividad económica y precios, menor inversión. Si a esta incertidumbre se suma el incremento progresivo de tributos y restricciones al comercio la inversión se retrae aún más. Por eso desde 2010 la economía argentina no crece dos años consecutivos, por eso salvo durante la administración de Macri las exportaciones caen desde 2011. Por eso no existe Farm-osa.