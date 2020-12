El país político sigue pensando en las elecciones, no en los cambios estructurales necesarios para salir del estancamiento que en política siempre es sinónimo de retroceso, con la consabida generación constante de pobreza, frustración, desánimo. Y la ambivalencia de jóvenes que si pueden, emigran y otros, los empobrecidos, que en algunos casos dependen de la economía de lo ilícito, la droga principalmente. Rosario es un ejemplo de esto, el senador provincial Marcelo Lewandowski decía a Infobae “hay barrios carenciados donde el 80% de la economía está relacionada con el narcotráfico”. Los adolescentes en una gran proporción, han abandonado la conexión educativa. Ahí debe dirigirse el Estado al rescate, antes que lo hagan otros.

El presidente Fernández espera tener hoy su victoria progresista, con la expectativa puesta en la aprobación de la ley del aborto. De lograrse, para algunos habrá cumplido con su promesa electoral; y para otros habrá introducido en las leyes argentinas, la posibilidad de matar sin consecuencias.

En el país de las cartas, se expresó el ex ministro Roberto Lavagna. Su propuesta es de lo poco que aparece direccionada hacia un proyecto de país a largo plazo.

Si bien en todos los deseos para el 2021 se expresa la necesidad de un año mejor, algunos indicios llevan a pensar que puede ser tanto o más conflictivo que el año que emigra. La grieta es cada vez más profunda. Las hay explícitas y las hay imperceptibles en cada coalición. En el oficialismo se inaugura la pelea de La Cámpora versus peronismo tradicional. En la oposición las mismas están y seguramente cobrarán más cuerpo y visibilidad, a la hora del cierre de listas. La provincia de Buenos Aires es una vez más, la geografía en dónde ambos frentes dirimen su poder. Aquí, y no es un tema menor, se debe señalar que el país federal del interior mira atónito, no participa, pero sufre las consecuencias.

Sería un error irreparable anticipar, cosa que ya es un hecho, la interna del PJ bonaerense, dado que corroerá directamente las bases de la coalición gobernante. ¿Cómo impactará en Santa Fe Córdoba, Mendoza? Aún no se acallaron las repercusiones del acto en La Plata, que ya comienza otra pelea de fondo. En esta oportunidad el kirchnerismo que había desdeñado por obsoleto y vetusto a la estructura del PJ, ha decidido a través de Máximo Kirchner que es la herramienta que le sirve a su organización, para plasmar el poder territorial en poder político. Como pudo observarse el domingo, el Presidente una vez más debió ocupar su tiempo en temas de la interna de la coalición. ¿Qué actitud tomará Sergio Massa?, quien deberá decidir en la gran batalla por la provincia de Buenos Aires, si está con Máximo, o con el conglomerado de intendentes que de no unirse pronto, serán parte del pasado. Y algo aún mayor, de darse esto cuyo correlato es el avance político de La Cámpora ¿qué pasará con la unidad de la coalición gobernante?

Al cierre de este artículo se encontraban reunidos el ex presidente Eduardo Duhalde con Luis Barrionuevo y un grupo de dirigentes gremiales, analizando pedir la intervención del PJ bonaerense y una reunión en CGT con los máximos dirigentes sindicales para impedir la llegado de Máximo Kirchner a la conducción partidaria .

Horacio Rodríguez Larreta pretende liderar la coalición JxC. No le resultará fácil. La UCR acumula facturas contra el PRO y dicen tener paciencia, pero quieren cobrarlas. ¿Podrá pagar Larreta? Raro, dado que el radicalismo está dispuesto en esta oportunidad, a no ceder sus estructuras si no encabeza el proyecto.

Un tema a subrayar, diciembre transcurre tranquilo, sin saqueos ni hechos graves. Este logro político podría multiplicarse exponencialmente si Argentina tuviese un plan de producción y trabajo. Es imprescindible la aparición de liderazgos inteligentes. Argentina necesita profundos cambios estructurales para dejar el ahorismo permanente.

Las grietas son tan profundas que esta cronista ya no señala la necesidad de concertar políticas de Estado. Sí, al menos, concertar dentro de las coaliciones gobernante y opositora.

Pasan los años y sigue siendo un desafío que la política exprese un plan de desarrollo social y productivo. Esta carencia ha hecho que sectores como el CAA lo presenten o como el que están elaborando un grupo de gremios inicialmente conformado por la UOCRA, Unión Ferroviaria, SMATA, Camioneros, al que se sumó Dragado, Luz y Fuerza; que trabajan en un plan de desarrollo humano integral. Creen, según Sergio Sasia, tenerlo listo junto con los empresarios y los equipos técnicos de la universidad, para que en marzo próximo sea tratado en el Congreso. Tiene que ver con el desafío de repoblar Argentina a través de la vivienda, también conformar cooperativas para redes de agua potable, con la meta final de cuatro millones de puestos de trabajo y 300/400 mil formales.

Esto ocurre cuando el país no tiene su propio plan de desarrollo.

La energía no escapa a este diagnóstico. El plan Gas es un acuerdo que asegura una mínima inversión por poco tiempo, pero no implica una disminución estructural de los costos de producción, para ser más competitivos y exportar en gran escala. Las inversiones en la red de gas y electricidad jamás ocurrirán, si las tarifas son esclavas de las próximas elecciones. La clave de los aumentos tarifarios 2021 es la segmentación tarifaria. El Estado puede saber a quién no le debe aumentar nada, a quienes un poco, y a quienes más. Debiera encargarse de identificar adecuadamente cada uno de los casos. Este tratamiento debiera darse también respecto de los sectores productivos y analizar a cuáles subsidiar y cuáles no, para impulsar el desarrollo del país.

Santa Fe termina el 2020 atravesada por una crisis político-institucional, cuya resonancia parece no apagarse. Los fiscales intervinientes Matías Edery y Luis Schapapietra presentarán esta semana la solicitud para que en audiencia pública se declare la inconstitucionalidad del art 27 del CPP. De conseguirlo, podrían continuar con la investigación del juego ilegal y sus conexiones políticas. Desearían que la misma se realice en enero. Dependerá de lo que los jueces entiendan, dada la feria del citado mes. Sí se sabe que esta semana seguirán las imputaciones en las segundas líneas.

En lo político hoy el gobernador Perotti recibirá un apoyo explícito al desafío de combatir la corrupción, motorizada por intendentes y presidentes comunales en un acto en un camping sindical de Sauce Viejo.

