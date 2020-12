La verdadera vacuna que sanará nuestras distancias

Todo estaba perdido. Terminado. No había ninguna salida. La sensación de ahogo era absoluta. La acidez en la garganta, el sudor en la espalda y la palpitación del corazón en todo el cuerpo hablaban en medio del silencio. Nada dentro de lo racional hacía prever un final distinto al fracaso. Sin embargo, una sola palabra alcanzó para que el mundo entero cambiara de color, para que todo se transformara. El hombre que tenían frente a ellos les dijo: “Soy yo”.

El texto de esta semana resulta un tobogán emocional (Génesis 44:18). No tenían nada. Nada. Estaban hambrientos, lejos de su casa, solos en el mundo y ahora los acusaban de traición y de robo. Su destino inevitable era la esclavitud en una tierra extraña para siempre. Hasta que apareció de repente el hermano perdido desde hacía años, ése que ellos mismos habían olvidado. Después de tanta distancia, de tanto silencio del que grita, aparece esa persona que con una palabra construye un mundo nuevo.

No parece una historia tan lejana. Son esos momentos en que nos sentimos perdidos, solos, amenazados. Presos del temor por lo incierto, esclavos de situaciones que cargamos hace tiempo, o detenidos por contextos inesperados. Con las manos atadas, mudos en una película que no elegimos ver. Por culpas propias, por viejos silencios o por coyunturas que no estaban en la agenda. Hasta que, de pronto, alguien aparece y lo cambia todo para siempre.

No alcanzamos a tomar dimensión del poder que puede tomar una sola palabra. A ese alguien que busca, que necesita, que espera, al que de pronto toca a la puerta. Una sola palabra, de ésas que dicen: “Acá estoy. Total. Presente. Sólo para vos. Mi tiempo es tuyo. Soy yo.” La manera en que respondemos, explicamos, acompañamos o simplemente damos la bienvenida a alguien puede cambiar el curso de su historia. El poder que tiene una sola palabra si sos padre. O si sos hijo. O si decimos que amamos a alguien. Dice el Mei Hashiloaj, el gran Rabí Jasídico del Siglo XIX, que en un solo instante, al escuchar la voz de su hermano, la vida de estos hombres cambió para siempre. Eso es lo que podemos generar en quienes esperan de nosotros. Ser medicina espiritual para que cambie su historia.

La tristeza parece no tener sentido alguno en medio de la angustia. Pero cuando logramos transformarla en huella para la sabiduría y la sonrisa, cobra sentido en forma retroactiva. Una sola palabra puede tener el poder de sanarlo todo.

El relato tiene dos protagonistas: aquél que se revela como la respuesta en el momento exacto y aquél que está preso de sus preguntas, soledades y temores existenciales. A veces somos el uno, otras el otro.

Nuestro texto comienza diciendo: “Y se acercó a él Iehudá”. Los personajes de la historia estaban distanciados por un virus mucho más dañino que el COVID-19: el de la envidia, los rencores acumulados y la falta de conversación en respeto y paz. Hasta que uno da el primer paso. Iehudá es parte del grupo de hermanos que se siente perdido, de los que no encuentra salida alguna para su vida. El texto llano pareciera decir que Iehudá se acercó a su hermano. Pero los sabios nos dicen que el pasaje sugiere que se acercó, antes que nada, a él mismo. A reconocer sus flaquezas, sus faltas de autoestima o de criterio, su debilidad ante lo complejo, su ira temprana, su poca paciencia, su responsabilidad en esa soledad. Entonces decide empezar. Al acercarse a su propio ser, al saberse a sí mismo de manera más profunda, toma la iniciativa de abrirse al encuentro. Es entonces en el encuentro que ambos se ven necesitados. Uno de escuchar, el otro de decir. Fue en ese instante que el mundo empezó a girar otra vez.

Amigos queridos. Amigos todos.

Este año nos vimos empujados a estar lejos de lo conocido, a soledades acumuladas, a distancias obligadas, a barbijos y a mamparas protectoras. A acercarnos a dos codos de distancia y en la ausencia del abrazo casi pedirnos perdón con la mirada. Casi como una ironía, el texto con el que cerramos el año comienza diciendo: “Se acercó”. Esa será la vacuna que sin dudas sanará nuestras distancias: dar el primer paso para dejar atrás lejanías, estar atentos al poder de nuestros labios en cada encuentro, y animarnos a mirar nuestro propio interior para acercarnos a esa persona que queremos ser.

