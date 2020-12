Aborto: entre la ideología y el pragmatismo

(Nicolas Stulberg)

Un particular año termina, como no podía ser de otra forma, de una manera especial. El brindis de fin de año será anticipado para un sector de la sociedad, dependiendo de cómo se incline la Cámara de Senadores de la Nación en la jornada del 29 de diciembre. El tema del proyecto es, sin duda, uno que parte aguas, su discusión en la sociedad civil data de varias décadas y su legislación vigente está por cumplir 100 años (1921): la interrupción voluntaria del embarazo.

En 2018 tuvo lugar una votación histórica, en la cual la Cámara de Diputados se pronunció por 129 a 125 votos a favor del proyecto. Sin embargo, en jornadas posteriores, una ajustada mayoría de integrantes de la Cámara de Senadores (38) rechazó el proyecto. Si bien no se trató de una mayoría abrumadora -la Cámara alta cuenta con 72 miembros-, muchos de esos legisladores aún permanecen en sus cargos o su línea de acción funciona en consonancia con la de sus respectivos gobernadores que, en su momento, ya se han pronunciado al respecto. En otras palabras, es esperable que, en la votación de la jornada del 29 de diciembre, ese número no varíe ostensiblemente, aunque sí es posible que el resultado de dos años atrás pueda cambiar. Así las cosas, nada está dicho y tanto celestes como verdes esperan con mucha ilusión lo que pueda pasar en el Palacio Legislativo.

¿Qué cambió desde 2018 al 2020?

La discusión en torno al aborto data ya desde hace varias décadas. Cabe remarcar que fue la sociedad civil, a través de la activa movilización de las instituciones intermedias -dando cuenta de una gran vitalidad política y democrática-, la que logró alimentar el debate, sostenerlo en el tiempo y finalmente llevarlo al Congreso de la Nación. Este año, la particularidad, y como una excepcionalidad en nuestra historia, remite a que fue el propio Poder Ejecutivo nacional quien redactó el proyecto y lo giró a la Cámara de Diputados, acto que le da un apoyo inusitado y condiciona -simbólicamente- a los legisladores tanto oficialistas como opositores.

Quizás ese factor -el que el proyecto haya sido enviado desde la propia Casa Rosada- incidió en que la aprobación en Diputados haya sido menos ajustada que la de hace dos años. Si bien el voto positivo creció en sólo dos escaños (de 129 en 2018 a 131 en 2020), el voto negativo se redujo en ocho (de 125 en 2018 a 117 en 2020), aumentando el número de diputados que decidieron abstenerse (de 1 en 2018 a 6 en 2020).

Es cierto que aún restan varios días para que se esclarezcan las intenciones de cada uno de los senadores, sobre todo de aquellos que hasta hoy se ubican entre los “indecisos”, y finalmente se pronuncien el 29 de diciembre en la sesión plenaria, pero todo pareciera indicar que, incluso en esta Cámara, el voto positivo se ha fortalecido. En 2018, el 43% de los senadores votó a favor, el 52.7% en contra, el 2.7% se abstuvo y un senador estuvo ausente.

Según los datos preliminares que distintos colectivos -a favor y en contra de la medida- han apuntado hasta el momento, resulta evidente que el factor regional, es decir, el lugar de procedencia de los legisladores, influye fuertemente en su voto. Existe una tendencia a que los legisladores provenientes del noroeste, noreste y Cuyo voten en contra. La región del país que tiene más cantidad de legisladores que votan en contra es el noroeste (casi 78%). En provincias como Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero, el consenso en contra de la ley atravesó identidades políticas. Los tres senadores de cada una de esas provincias, sin importar si son radicales, peronistas u otras identidades, votan en contra del proyecto. Como contraparte, en las provincias de la Patagonia, la tendencia general es hacia el voto positivo (73%), aunque cabe remarcar que aún resta un 13% de indecisos.

Evidentemente, el panorama electoral del 2021 ha sido un factor con una fuerte incidencia en el “poroteo” de cara al tratamiento de la legalización de la interrupción del embarazo. Si sólo tenemos en cuenta aquellos senadores cuya provincia tiene que elegir representantes para dicha categoría, la tendencia es mayoritaria hacia el voto a favor (62.5%). En contraposición, si tenemos en cuenta los senadores cuyas provincias no eligen esa categoría en 2021, la tendencia al voto negativo es mayor (54.2%). Sin embargo, cuando observamos qué ocurre en estas provincias que tienen elecciones a senadores en 2021 respecto a su afinidad política nacional, se observa que la tendencia al voto positivo aumenta entre los senadores que son oficialistas a nivel nacional (73.3%). Es decir, se puede ver cómo el voto en provincias donde el año que viene se discuten candidaturas a senadores, tiende a aumentar en su positividad entre los senadores que están en consonancia con la Casa Rosada. La pregunta -sin intención de juzgar moralmente la legitimidad de cualquiera de sus posibles respuestas- es la siguiente: ¿se vota por ideología o por pragmatismo electoral? Los datos parecieran inclinarse por la segunda opción.

Si bien pueden existir cambios durante las dos semanas que nos separan de la votación, es evidente que no sólo son las convicciones las que alzarán sus manos en el recinto el día 29, sino que también el pragmatismo y los cálculos electoralistas jugarán sus cartas.

Sea cual fuera el resultado, el oficialismo nacional revirtió una tendencia muy nociva para la democracia y sobre todo para un tema tan sensible como este. Con el envío del proyecto de ley, Alberto Fernández no sólo habilitó y promovió el debate en las Cámaras de cara a la sociedad (algo que no ocurrió en las presidencias de Cristina), sino que también sentó su postura con claridad (algo que no ocurrió en la presidencia de Macri).

La sociedad argentina, sin dudas, está cada vez más madura para afrontar estos debates y todo pareciera indicar que, más temprano que tarde, será ley. Ojalá, entonces, que el 29 de diciembre los senadores elijan pensando no en el impacto de sus votaciones sobre las próximas elecciones, sino en aquellas mujeres que atraviesan el difícil momento de interrumpir el embarazo sin la posibilidad de hacerlo de manera legal, segura y gratuita.

