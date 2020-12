El rol de la doctrina y el adiestramiento en el Accionar Militar Conjunto

(Presidencia)

La expresión acción militar conjunta refiere al empleo de dos o más Fuerzas Armadas (Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina y Armada Argentina) para cumplir una determinada misión. Esta expresión se ve materializada cuando las Fuerzas Armadas operan juntas bajo un mando unificado en pos de un mismo propósito.

La acción militar conjunta, expresión acuñada por distintos pensadores estratégicos desde el siglo XIX hasta nuestros días, constituye actualmente un concepto central de la Defensa Nacional.

Si bien esta necesidad ha estado presente desde la creación del Estado Mayor Conjunto en 1948; es con el Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur que adquiere real dimensión a la sombra de las lecciones de la Campaña Malvinas.

La ley de Defensa Nacional Nº 23.554, promulgada el 26 de abril de 1988, al referirse a las funciones y tareas correspondientes al Estado Mayor Conjunto introduce este concepto en su artículo 17. Posteriormente, el Decreto 727/2006 - Reglamentación de la Ley Nº 23.554 lo profundiza al mencionar que el Estado Mayor Conjunto será el responsable por la eficacia del accionar militar conjunto de acuerdo a los principios, las normas y/o pautas fundamentales elaboradas e impartidas por el Ministerio de Defensa.

La Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN) es un documento de carácter esencial emitido en forma periódica a través de un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional; en ella se explicitan, entre otras cosas, las tendencias, riesgos y amenazas a enfrentar. Su publicación da inicio al Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, del cual resulta como solución, la respuesta estratégica militar que el Estado Nacional prevé frente a los desafíos que se hayan señalado.

La estrategia multicapa, defensiva en profundidad o elástica es un concepto estratégico en desarrollo que proyecta una respuesta a los desafíos de Defensa Nacional en el futuro inmediato y que se erigirá como guía del proceso de mediano y largo plazo que requiere la reconfiguración del instrumento militar. Esta estrategia, para su implementación, se construye sobre la base de la acción militar conjunta.

La doctrina y el adiestramiento conjunto

Para ser eficaz, la acción militar conjunta requiere de varios componentes primordiales; la doctrina y el adiestramiento militar son dos de ellos, que si bien resultan de distinta naturaleza, están íntimamente relacionados.

La doctrina militar está definida como el conjunto ordenado de conceptos esenciales, principios y conocimientos aceptados por las Fuerzas Armadas de la Nación, que guían la preparación y empleo del instrumento militar tanto en tiempo de paz como en la guerra y que hacen al cumplimiento de su misión en la acción militar conjunta. En otras palabras, la doctrina militar conjunta es la manera que dispone cómo harán las FFAA para confrontar los desafíos futuros con los medios disponibles. En el nivel estratégico militar, la doctrina es el resultado de un proceso creador alimentado por la experiencia, la correcta apreciación de la naturaleza del conflicto y el buen juicio profesional; en los niveles operacional y táctico, la doctrina se transforma en mas prescriptiva y rígida en la forma de procedimientos y técnicas.

Como sabemos, no hay guerra igual a la anterior; fenómeno que explica la condición dinámica de la doctrina militar, que debe adaptarse y actualizarse a las condiciones imperantes si se pretende estar en mejor capacidad para superar los desafíos señalados por la conducción política de la Defensa Nacional.

A la doctrina militar conjunta dirigida a superar el conflicto futuro debemos agregar otra orientada a las misiones subsidiarias referida al cumplimiento de misiones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, la Seguridad Regional e Internacional, al apoyo y sostén a la presencia y la actividad argentina en la Antártida y al apoyo a la comunidad, asistencia y ayuda humanitaria a la población nacional o de países amigos.

La doctrina militar conjunta; el método que se esboza para enfrentar futuras amenazas en los distintos niveles de la guerra necesita ser validada; es decir, probada en su correspondiente nivel durante la paz, efecto que se logra mediante el adiestramiento militar conjunto. De manera similar se opera respecto a la doctrina militar conjunta dirigida a misiones subsidiarias.

Por su parte, se ha definido al adiestramiento militar conjunto como las actividades que desarrollan todos los niveles de las Fuerzas Armadas, con el fin de mantener y acrecentar su capacidad para la acción militar conjunta e Implica la participación de medios de más de una Fuerza de manera integrada y coordinada.

El mismo se materializa a través de la realización de ejercitaciones conjuntas, las cuales deben ser desarrolladas en las condiciones más reales que sea posible, tanto en lo que se refiere a los medios propios como a los en oposición y en diversos ambientes geográficos.

Las ejercitaciones conjuntas, al ser adecuadamente evaluadas, permiten validar la doctrina militar conjunta, detectar omisiones, verificar la eficacia de los planes de operaciones, comprobar capacidades, refinar métodos y procedimientos, identificar situaciones no previstas, verificar errores, agrupar experiencias de planeamiento, entre otros fines. Esto explica porque doctrina conjunta y adiestramiento militar conjunto forman una relación simbiótica permanente; ambas actividades se retroalimentan conformando, si eso ocurre, un círculo virtuoso.

El desarrollo e implementación del concepto de la estrategia multicapa requerirá de la realización de ejercitaciones, de tablero y en el terreno, mar y aire, que permitan su validación, corrección y adaptación constante.

(Thomas Khazki)

La gestión de la doctrina y del adiestramiento militar conjunto

La Dirección de Educación, Adiestramiento y Doctrina es el organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto cuya función es asesorar y asistir en los aspectos vinculados a la doctrina y al adiestramiento militar conjunto. Esta tarea se cumple mediante la elaboración de directivas de nivel estratégico militar que orientan y planifican las actividades futuras de ambas materias.

Si bien, la educación, en particular, no es un tema de esta nota, no se puede soslayar su importancia en relación al accionar militar conjunto, el cómo pensar el futuro, los procesos de construcción de la doctrina militar conjunta y la importancia del adiestramiento militar conjunto.

En relación al concepto de adiestramiento militar conjunto, su implementación responde a un ciclo de planeamiento que involucra a tres actores fundamentales: el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas y funciona con un horizonte de tres años.

Gestionar este ciclo en forma eficiente requiere de la buena articulación de variados factores; siendo los más importantes: las políticas de defensa, los planes de defensa vigentes, los niveles de alistamiento y adiestramiento específicos existentes y conjuntos proyectados, el presupuesto proyectado y la doctrina a ser evaluada y/o validada.

Y aquí vale mencionar un aspecto que, como militares, nos genera un optimismo creciente. Es imposible desligar de la doctrina y el adiestramiento la consideración del material necesario para el Instrumento Militar. La ley que ha creado el Fondo Nacional de Defensa (FONDEF) apunta a ello: la recuperación, modernización y/o incorporación de material para la defensa, lo que indefectiblemente generará elaboración de nueva doctrina que será puesta a prueba a través del adiestramiento operacional.

Volviendo al ciclo de planeamiento, el adiestramiento militar conjunto planificado es ejecutado durante el año cero en la forma de ejercitaciones conjuntas que son controladas por el Comando Operacional, el cual constituye la máxima instancia operacional de naturaleza unificada.

Por otra parte, la doctrina militar conjunta se revisa anualmente según resulte de las experiencias aportadas por el adiestramiento militar conjunto, de las iniciativas surgidas en las fuerzas armadas y de los estudios provenientes de la Escuela de Guerra Conjunta.

Finalmente y a modo de síntesis; la doctrina y el adiestramiento militar conjunto constituyen pilares fundamentales a la hora de diseñar una estrategia militar nacional. Los mismos requieren de una planificación, ejecución y evaluación detallada que involucra a diversas instancias del Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto y Fuerzas Armadas. Su concreción exitosa contribuirá a la acción militar conjunta, condición necesaria de cualquier respuesta estratégica militar frente a los desafíos planteados en la DPDN.

*El autor es Capitán de Navío IM, Director General de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto