El pueblo frente a la ideología del aborto

Las iglesias representan al pueblo unido en la oración

El miércoles pasado, 9 de diciembre, en el Arzobispado de Buenos Aires, se reunieron los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina con miembros de la Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía, de la Iglesia Ortodoxa Apostólica de Antioquía, el titular de la AMIA, Rabino de la Pontificia Academia para la Vida, del Instituto de Diálogo Religioso del Centro Islámico, representantes del Centro Islámico, pastores de la Iglesia Evangélica Metodista, el Pastor titular de la Convención Evangélica Bautista Argentina, del Consejo de Pastores, los titulares de la Federación Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), el Arzobispo y Obispos auxiliares de Buenos Aires.

En el encuentro cada uno de los presentes expresó su apoyo en favor de la vida orando según su propia tradición por esta intención.

Todos los presentes manifestaron su preocupación de ser escuchados por los que tienen la responsabilidad de legislar, rechazaron cualquier ley que apruebe la muerte de un ser humano y exhortaron a cuidar la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Y se propusieron seguir reuniéndose para trabajar a favor de estos objetivos a lo largo y ancho de nuestra Patria.

Papa Francisco: “Como los nazis”

Acerca del aborto la Iglesia Católica tiene todo dicho y Francisco se pronunció reiteradamente. Recordemos que disgustado y defraudado en el año 2018 tras la aprobación de un proyecto de ley de legalización del aborto por los diputados de su país dijo: “El siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos”, en un discurso improvisado frente al Foro de Asociaciones Familiares (Forum Familia) en el Vaticano.

La realidad

Tanto la filosofía, a través de la razón crítica, como las ciencias afirman que la vida humana comienza con el zigoto, como por ejemplo en El futuro de la naturaleza humana ¿hacia una eugenesia liberal? (Barcelona Ed. Paidós, 2002, pág. 146), Jürgen Habermas; también Angelo Luigi Vescovi, proclamado agnóstico y codirector del Instituto de Investigación de Células Estaminales del Hospital San Rafael de Milán, el doctor Lejeuna, pionero en genética y ciencia prenatal de la Universidad de París y así podríamos seguir con testimonios en igual sentido de filósofos y científicos de todo el mundo. Hasta los propios defensores del aborto hoy lo admiten.

La ideología

Las ideologías son sistemas de creencias que tienen una base “axiomática” elaborada a la medida de los intereses que pretenden defender. Las creencias no tienen por qué ser verdaderas y en muchos casos están fuera de la realidad o toman una parte sesgada de la realidad a partir de lo cual persiguen adecuar la realidad a la idea. La ideología tiende a lograr un objetivo oculto, enmascarado, que consiste en sostener y legitimar el poder político, económico o meramente social. Y en ese adecuar la realidad a la idea deforman la realidad y cristalizan la idea.

Los grupos subyacentes elaboran y proporcionan la base de juicios tendenciosos sobre qué está bien o mal, qué es útil o inservible, placentero o no y facilitan guías básicas para la percepción social y la interacción. La prensa, las redes sociales, la publicidad, la moda hacen de arrieros de la opinión pública manipulable con lo cual la construcción básica de los bloques ideológicos casi nunca representan los valores que surgen de la auténtica realidad social, ni de la cultura popular y mucho menos de la religiosidad popular.

Saber pensar es el camino de la libertad

El “saber pensar” es hacerlo con un pensamiento crítico y este no admite la superioridad de la ideología a la realidad sino al contrario. Como afirma J.M.Bergoglio “la realidad es superior a la idea”. Negar que hay vida en el zigoto es no saber o no querer saber o pretender adecuar la realidad a la ideología. Porque la supresión del niño o niña en formación en el seno materno aún para el más “verde” de los ciudadanos es algo violento, contrario a la bondad, a la belleza y a la justicia. Por eso la pura “ideología” construída por pensadores asalariados que defienden a los grupos interesados en los negocios del aborto afirman que no hay supresión de la vida porque esta no existe hasta mucho después lo cual es un recurrir a falsificar la realidad.

El proyecto del presidente Fernández del destierro de los embriones muertos

Por último, la pura ideología puede darle al autor y al legislador algunos votos, pero como argentinos los conduce a la propia despersonalización, a la propia deshistorización y a la entronización de la muerte y algo más que eso cuando la legalización del aborto decreta el destierro, la exclusión y el olvido de los embriones muertos.

Creemos que a partir de la realidad social se debería dictar una ley que contemple las conductas humanas iluminadas por la razón y por la fe en el contexto de la historia mítica del pueblo argentino y del pueblo fiel de Dios; que tome en cuenta la celebración popular del milagro de la vida y el carácter sagrado del niño por nacer.

Entendemos que -según ya lo dijimos en el 2018- según el “saber pensar” se impone por desuetudo la desincriminación penal del delito de aborto pero no así su legalización.

