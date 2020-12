La zarzuela venezolana del Palacio San Martín

En todos los países civilizados la gente sabe que donde hay un oficialismo, necesariamente existe una oposición que pretende reemplazarlo. Lo que hoy asombra al mundo entero es que en alguna parte haya un oficialismo que gobierna y otro oficialismo, aún más fuerte que, desde adentro, se le opone abiertamente, sin disimulos.

Es lo que sucede entre nosotros: la peor oposición al gobierno de Alberto Fernández, proviene de su propia vicepresidenta, Cristina Fernández, quien, además, funge institucionalmente como su segunda pero todo el mundo sabe que quien verdaderamente manda es ella. Aparte de eso, Argentina luce tranquila como un lago. Seguro que van a llover las inversiones.

Por si algo faltara, aunque el oficialismo es más vertical que una plomada, nadie ignora que está compuesto por un núcleo duro, el kirchnerismo, y una prótesis de ocasión, el llamado albertismo, que fue necesaria para ganar la elección pero cada día aparece como más prescindible. Su problema radica en que si no se comporta en forma absolutamente subordinada, se lo sanciona y no puede seguir cumpliendo el papel de seducir a independientes, que es para lo que fue creado. Además, debe negociar con el Fondo Monetario evidenciando posiciones de seriedad y cumplimiento. Y en estos momentos Mandrake no está disponible.

Esa condición dual le es políticamente genética y lo obliga a polarizar posiciones, también en política exterior. Así, mientras la señora de Kirchner y el Instituto Patria -su usina de altísima elaboración de envidiable nivel académico- llevan años apoyando fuertemente a todo lo que sea castrismo y chavismo, la Cancillería de Alberto Fernández tentó cauces más moderados.

En el caso venezolano el ingeniero agrónomo Felipe Solá debutó manteniéndose en el Grupo de Lima y pronto debió mudar petates a posiciones más cercanas al Grupo de Puebla, donde la sobreactuación de nuestro Presidente lo llevó a ser el único miembro que es primer mandatario en actividad, en medio de sedicentes líderes ya marginados que hoy no pesan ni en sus propios países, precuela previsible para un destino en lo de Madame Tussauds.

En el camino, en el momento en que se disponía a hablar la presidente constitucional de Bolivia, Alberto Fernández se retiró abruptamente de su computadora en un encuentro remoto de presidentes, como hidalga muestra de apoyo a Evo Morales, cuya ilegal campaña aquí se apalancó sin tapujos. De hecho, Alberto Fernández terminó escoltándolo, a pié, hasta la frontera, puesta en escena digna de Fuerza Bruta en voluntariosa remake grouchomarxista del sacrosanto encuentro de Guayaquil.

A renglón seguido, por si hacía falta, Morales voló a La Habana y luego a Caracas, donde ofició de tranquilizante “veedor” de las recientes elecciones, en compañía de titanes democráticos provenientes de Turquía, Nicaragua, Cuba e Irán, más un pelotón de militantes particulares, mientras quedaban afuera los observadores de la Unión Europea o nuestra OEA, donde a principios de octubre Carlos Raimundi, nuestro inolvidable representante diplomático, desconoció impunemente la instrucción de su propio Canciller y votó en favor de Maduro. Sigue en el puesto, claro.

Cerbero era un can cuya fidelidad no reconocía límites pero ese mismo embajador debe haber sido muy, pero muy rigoreado por el tan vigoroso puño de nuestra actual Cancillería, porque ahora sufragó en abstención, no a favor ni en contra de Maduro (como cuarenta y cinco países democráticos del mundo y dieciséis hermanos latinoamericanos más una vergonzosa dictadura satánica como Canadá). Pero el vigilante can azteca debió distraerse, porque quien votó solitariamente a favor fue López Obrador, a quien Alberto Fernández había convocado como “el único que me queda para que cambiemos al mundo” y ahora, inopinadamente, se queda solo para acometer tan épica epopeya. Tuvo mala suerte, el actual presidente argentino se caracteriza por nunca contradecir nada que hubiera dicho con anterioridad.

Seguí leyendo:

Fuerte respaldo de los principales empresarios a la Corte tras las críticas de Cristina Kirchner: “Es el pilar de la república”