¿Cuán autónoma debe ser la Argentina?

Numerosos analistas y dirigentes han reflexionado a lo largo del tiempo sobre el nivel de autonomía que debe tener la Argentina ¿Resulta necesario delegarle responsabilidades a alguna potencia para alcanzar el desarrollo económico? ¿O, por el contrario, sólo podremos desarrollarnos si resistimos presiones externas e incrementamos nuestra capacidad para tomar decisiones?

A mediados del siglo XX, la búsqueda de mayor autonomía nos llevó a implementar medidas proteccionistas. Se asumía que la sustitución de importaciones iba a impulsar la producción industrial y mejorar los términos de intercambio. Fueron los años del economista Raúl Prebisch, que durante los 1960 promovió estas políticas desde la CEPAL. En el plano político, el canciller de Héctor Cámpora, Juan Carlos Puig, teorizó sobre la necesidad de alcanzar el máximo grado de autonomía posible dadas las restricciones que nos imponía la competencia estratégica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego vendría la globalización y la decisión de integrar a la economía argentina en el mundo. A principios de los 1990, Carlos Escudé, destacado internacionalista y asesor de Guido Di Tella, propondría el realismo periférico. Sostenía que al haber emergido luego de la Guerra Fría una potencia indiscutible, lo mejor que podía hacer la Argentina para promover el bienestar económico y social de sus ciudadanos era alinearse con Washington y dejar de provocarlo innecesariamente.

Pero el mundo volvió a cambiar. Hoy estamos dejando atrás el orden internacional que describió Escudé para ser partes de una competencia estratégica entre China y los Estados Unidos. Debemos por lo tanto revisitar una vez más el concepto de autonomía, reinterpretándolo en base a las nuevas realidades.

Lo primero que debemos entender es que la globalización no llegó a su fin. La economía mundial continuará integrándose, aunque ahora lo hará de manera diferente. Ya que, si bien el comercio de bienes no crecerá demasiado y algunos países incluso impondrán medidas proteccionistas, el intercambio de información y el comercio de servicios seguirá creciendo fuertemente debido a los cambios tecnológicos. Es más, el crecimiento futuro de las economías en parte dependerá de que esta nueva forma de globalización ocurra. No debe sorprendernos entonces que pocos gobiernos adopten la sustitución de importaciones como estrategia de desarrollo.

¿Pero si no es a través del proteccionismo como podemos ganar mayor autonomía económica? Mediante la implementación de políticas fiscales sanas que eviten los déficits que luego deben ser financiados mediante la emisión de deuda en moneda extranjera o a través de la asistencia de otros gobiernos. Este tipo de deuda nos quita independencia y nos vuelve vulnerables a la presión extranjera.

En términos políticos, la búsqueda de autonomía se dará en un mundo en donde dos grandes poderes compiten en diversos ámbitos. Como sucede con el resto de las naciones, gran parte de los éxitos y fracasos futuros de la Argentina dependerán de cómo nos posicionemos en esta disputa. Lo ideal sería mantener buenas relaciones tanto con Washington como con Beijing. Al fin y al cabo, somos un país subdesarrollado que necesita comerciar y recibir inversiones de la mayor cantidad de países con los que esto sea posible pero especialmente de las mayores economías.

El éxito de esta estrategia dependerá de que se den ciertas condiciones. En primer lugar, las dos grandes potencias deben aceptar esta estrategia ya que si una de ellas nos demanda tomar partido en la disputa, nuestro margen se reducirá considerablemente. ¿Qué podemos hacer entonces para generar un ámbito internacional que facilite la construcción de autonomía?

Para comenzar, defender el multilateralismo. Cuando el multilateralismo cumple su función, ayuda a resolver la falta de coordinación entre las políticas de las naciones, en áreas como la lucha contra la proliferación nuclear, el proteccionismo y los males asociados con la pandemia. El multilateralismo también será clave a la hora de crear un orden internacional con reglas de juego claras y estables, algo que favorecería especialmente a los países medios como la Argentina. En el plano regional, debemos evitar que la lucha entre potencias se traslade a América del Sur, para lo cual resultará clave profundizar nuestros lazos con Brasil. Esta alianza estratégica, recordemos, es uno de los pilares sobre los que se sostienen la paz y la estabilidad que hemos disfrutado a partir de los 1980.

Pero el principal requisito para incrementar nuestra autonomía consiste en crear y fortalecer aquellas instituciones que nos permiten elaborar e implementar políticas. Instituciones económicas que nos brinden el tipo de estabilidad y previsibilidad que necesitamos para generar las inversiones y la riqueza que nos permitirá vivir mejor pero también acumular poder. Instituciones de la sociedad civil que promueven el pensamiento estratégico. Instituciones políticas que nos brinden los instrumentos que necesitamos para generar consensos y llevar adelante una política exterior exitosa.

Para concluir, debemos incrementar nuestra autonomía porque un alto nivel de autonomía nos permite defender nuestros intereses de manera eficiente. Pero para ser exitosos en este proceso primero tenemos que entender el mundo en el que nos toca vivir.

