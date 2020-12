Escenarios iberoamericanos 2021

Alberto Fernández durante su intervención en la cumbre del G20

Muchos nos preguntamos cuál será el derrotero del mundo en el inminente 2021; cómo derivarán los conflictos de poder entre EEUU y China; cómo todo ello influenciará nuestras vidas en Iberoamérica, y en particular en Argentina.

Estados Unidos transita un aparente regreso al globalismo, fracasado en cuanto intento de armonizar todo el planeta, en sus aspectos multiculturales, en los equilibrios de poder, en un único mercado global, y en la validación de organismos supranacionales. El G2 es una realidad fáctica que deberá enfrentar Biden y los funcionarios heredados del gobierno de Obama. Nada será igual que antes, ya que los reclamos que llevaron a Trump al gobierno de Estados Unidos seguirán vigentes: más empleo interno y de mayor calidad, resolver favorablemente el conflicto tecnológico, dejar de actuar como gendarme del mundo, en beneficio exclusivo del sistema financiero internacional y sus sectores ramificados.

Un primer análisis confirma las dificultades estratégicas de los Estados Unidos, más aún frente a las objetivas debilidades de un gobierno demócrata que necesariamente deberá impulsar políticas bastante distantes de sus ideales globalistas, ya sea por presiones populares internas como por necesidades de reactivación de su economía; todo ello cruzado por su intención de “volver a liderar al mundo”, como recientemente expresó Biden; lo cual implicaría enormes gastos, incompatibles con la actual situación económica y las demandas internas. Evidentemente se tratará de un gobierno de y en transición hacia una “nueva normalidad” en la geopolítica global.

Por el lado chino, su avance no parece detenerse, más aún después de la crisis pandémica, de las cuales ha tomado enormes ventajas. Continúa su proclamada Ruta de la Seda, inclusive traspasando los océanos y trasladándola al continente americano. Últimamente ha sorprendido con el tratado de libre comercio RCEP, que suma a los diez socios del ASEAN Group (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático) y a otros como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Las siglas RCEP corresponden a la denominación (en inglés) de Alianza Integradora Económica Regional. Se trata del mayor tratado de libre comercio del mundo, iniciado hace 8 años atrás, en pleno gobierno de Obama. Representa cerca del 28% del comercio mundial, con un mercado de 2.200 millones de personas, agrupa cerca de un tercio de la población del planeta, en la región que más crece del mundo en estos momentos. La riqueza de los países firmantes asciende a unos 25 billones de dólares, lo que equivale al 30% del PIB global. Se eliminarán aranceles a las importaciones entre sus miembros (reducción gradual que tomará hasta 20 años); incluye otros ítems, como propiedad intelectual, telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios profesionales. Esta iniciativa se percibe como una respuesta rápida a las dificultades de las cadenas de valor, deterioradas por la pandemia.

China parece encaminarse a seguir la política trumpista de “desacoplarse”, en este caso de Europa y de EEUU, concentrándose en el mayor mercado del mundo, el asiático. Para ello deberá actuar muy cautelosamente en cuanto a sus intereses geopolíticos, ya que tanto Japón, Corea del Sur, Australia (todos teóricos aliados de los EEUU), pero también Vietnam y otros países del ASEAN Group (Filipinas, Indonesia) son muy recelosos del expansionismo chino.

Si esta tendencia se corroborara en el tiempo, estaríamos en el comienzo de una etapa de “continentalismo comercial” o de “integracionismo regional”, caracterizada por la mutua colaboración-competencia dentro del avance de las nuevas tecnologías, que, sin duda, es el tema central de la nueva economía del conocimiento. También entrarán en juego las exigencias de certificaciones de calidad comunes (generalmente bien altas) y por supuesto ciertos acuerdos geopolíticos básicos, no siempre fáciles de coordinar, pero tampoco imposibles de alcanzar. Esta nueva etapa, regida por hegemonías regionales, modificaría los flujos globales de bienes y servicios; de las inversiones y su financiamiento; y significaría la pérdida relativa de importancia de otras regiones. Debe destacarse que el resguardo nacional de las respectivas big data será un eje central a seguir en la evolución de todo este acuerdo.

Depende de cómo se vaya reagrupando el mundo occidental y en particular Rusia e India, quedarían fuera de este tipo de acuerdos algunos pocos territorios globales, que serían disputados por el G2 y las demás potencias; algunos de los cuales seguirían estando, como en la época de la Guerra Fría, en África y en Iberoamérica, ya que indudablemente México tiene una relación especialísima con los EEUU.

Perú : hace algunos años se prohibió toda reelección indefinida para los parlamentarios, conformándose un cuerpo político amateur e ignoto para la población, verdaderamente insignificante, claramente dependiente de los financistas de la política; un verdadero sistema irracional y volátil, ya que el Ejecutivo amenaza disolver el Parlamento y éstos trivializan la destitución del Presidente. Los financistas de la política peruana (muchos de ellos dueños de universidades peruanas) trabajan con el fin de que el Estado no se inmiscuya en sus negocios. Las candidaturas se subastan al mejor postor, mientras los líderes de opinión, comunicadores, periodistas, tecnócratas, empresarios y políticos aplauden y alientan un crecimiento económico sin ley. Los resultados están a la vista: el trabajo informal representa el 70 % del total; los servicios públicos son deficientes; la tasa de mortalidad del Covid 19 es la más alta de Suramérica: 1090 muertos por millón habitantes (mpmh). El actual tembladeral podría proseguir más adelante, porque la política peruana carece de organizaciones, ideas, cuadros y militantes. De los 130 congresistas, 68 tienen juicios abiertos; de allí que los últimos acontecimientos se orienten a mantener los privilegios, la prebenda y la impunidad; y trabajan a destajo para nombrar cuanto antes a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (Corte Suprema peruana).

Chile : los diversos desórdenes que vienen ocurriendo desde hace tiempo atrás, responden a un modus operandi sui generis que consiste en utilizar las concepciones del sistema dominante, es decir una absoluta libertad para todo, para cuestionar segmentadamente todas las instituciones, en orden a alterar el estado de “normalidad social” preexistente. Estas acciones no las realiza una organización opositora con cierto orden jerárquico interno, ni tiene conceptos ideológicos claros, sino que se trata de una dispersión horizontal de demandas u objetivos parciales, acorde a los diversos grupos movilizados. No se enfrentan al sistema desde otro sistema, sino que se intenta, prima facie, de deconstruirlo, imponiendo términos cada vez más radicales y exigentes para cesar las protestas, que nunca cesan, sino que se renuevan, en orden a buscar el fracaso gubernamental. La escalada de violencia intenta desbordar a la fuerza pública, generando muchos focos dispersos, lo que afecta el transporte; con ello la normalidad laboral y la destrucción del espacio público. Si bien la gente rechaza inicialmente a los violentos, el mantenimiento de un desorden continuo hace que la presión social caiga necesariamente sobre el gobierno de turno, que si se equivoca o falla en el uso de la fuerza pública se expone a las violaciones de los Derechos Humanos. Recién ante un colapso final, se propondría un cambio de sistema.

El caldo de cultivo de esta insurrección revolucionaria, se fundamenta en que la democracia chilena es más declamada que efectivamente realizada, como tantas otras en Iberoamérica; basada más en procedimientos formales que en realidades conducentes, ya que para la mayoría del pueblo chileno se hace imposible, desde hace muchas décadas, cualquier atisbo de ascenso social. La práctica política queda reservada a pequeños círculos de poder, algunos con fachadas de derecha y otros de izquierda. Pese a cierto desorden relativo, sus cifras Covid 19 son básicamente semejantes a otros países (806 mpmh), mientras que el sistema económico sufrió bastante, en un país también con alto porcentaje de trabajo informal.

Síntesis iberoamericana

Estos dos ejemplos, casi opuestos, nos muestran todo el espectro político de Iberoamérica, que en cada país se expresa de acuerdo a su historia, y a los modos propios de cada cultura e idiosincrasia. Casi todo Iberoamérica se caracteriza, con diferentes grados de acentuación, por la falta de un rumbo claro para comprender su importancia estratégica, en la medida que puedan coordinar políticas comunes; por sus enormes conflictos internos, de escasa importancia frente a los desafíos de un mudo VICA: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Su intrascendencia será creciente frente al avance de la tecnología y de las necesidades de los poderes globales, los que, de no mediar drásticos cambios internos de rumbo, determinarán su destino, ya sea como proveedores de insumos, de alimentos no procesados, de energía o de mercados que consumirán lo que el mundo produzca. Muy poco frente a su enorme potencial.

Brasil : podría ser la excepción a dicha regla, por su tamaño, su potencia y su expertise geopolítico, practicado desde la instalación de la Casa de Braganza (y de toda la Corte del imperio lusitano) en Río de Janeiro en 1808, al escapar de las tropas de Napoléon Bonaparte. Su pertenencia al BRICS y su tradicional buena relación con EEUU le permiten un juego con cierta libertad, aunque sin duda bastante riesgoso. Pero Itamaratý, habitualmente más proclive al manejo práctico de los intereses estratégicos de Brasil, antes que aferrarse a conceptos ideológicos, que ni los máximos poderes del mundo ya practican, podría encontrar el hueco que lo potencie, inclusive regionalmente.

Brasil ha tenido recientemente elecciones municipales. Es interesante destacar que tanto la izquierda (PT de Lula) y la derecha (bolsonaristas) han fracasado electoralmente. Ya no hay casi más alcaldes (intendentes) de ambos grupos. En general puede decirse que han triunfado candidatos moderados, con habilidades profesionales, con capacidad de gestión y buena imagen pública. Esto guardaría relación con la limpieza de candidaturas que produjo el régimen de “ficha limpia”, que impide que precandidatos con problemas legales o de corrupción puedan presentarse electoralmente. Dicho de otro modo, un firme accionar de la Justicia para eliminar la corrupción y un pueblo que lo acompaña, está manifestándose en la aparición de una nueva capa de dirigentes modernos; adaptados al mundo tecnológico actual y además apoyados popularmente.

Existe la creencia que Bolsonaro fue el máximo impulsor de la economía por sobre la salud (Covid19 Brasil: 814 mpmh); sin embargo sólo fue la expresión de un empuje tradicional de los empresarios pymes brasileños, cuyo lema es: “Vamos pra frente, as pessoas vêm de tras” (vamos para adelante, la gente viene detrás). Ese empuje, que viene de abajo hacia arriba, trae a la larga, resultados elocuentes en cuanto al potencial nacional, tema conocido. Brasil exportará más en el 2020 que en el 2019; su industria electrónica, situada principalmente en Minas Gerais, está en pleno auge y asociada con las principales empresas globales, de EEUU, Europa y China. Pese a la pandemia la desocupación no es tan elevada. Las escuelas han funcionado casi permanentemente.

Argentina : su destino estará ligado a decidirse por terminar con el autoengaño y la ficción permanente, desechando todo lo erróneo que se realizó durante décadas. Parece poco probable que se pueda tirar rápidamente todo ese lastre por la borda, dada las contradicciones internas existentes, la falta de liderazgo genuino aceptado por las mayorías, las frágiles coaliciones de gobierno, la enorme distancia entre la agenda de la política y del pueblo, la inmediatez bianual de elecciones que sólo permiten designar representantes parlamentarios que muy pocos conocen y que legislan tapando agujeros sin encarar algún proyecto transformador que integre realmente a la inversión, la productividad, el empleo actual o futuro, y la ciencia adosada a una estrategia tecnológica, que resuelva los problemas y las necesidades de crecimiento. Sin un plan superior todo esfuerzo se seguirá malgastando en pequeñeces, y seguiremos corriendo detrás de la pelota. La mayoría de los argentinos no tiene un buen trabajo, algunos ya no tienen nada, otros son informales; todo esto es producto del estancamiento, de la falta de inversión y de las rigideces de la justicia laboral, que es el gran negocio de abogados. Tenemos una enorme presión impositiva y un tremendo avance del empleo público, pero no tenemos más salud, más seguridad ni más educación pública. Para mejorar su situación personal, el que puede, contrata algo privado. El Estado falla hasta en las cosas más elementales o sencillas, como se ha demostrado a lo largo de los años, porque habitualmente se lo usa como agencia de empleo para los compañeros, correligionarios, amantes y amigos; y también para resolver, “transitoriamente”, aunque después dure décadas, la falta de un Proyecto Nacional.

La “próxima realidad” de la “nueva normalidad” no podrá esconderse más. Los jubilados, los trabajadores, los cuentapropistas; todos serán ajustados. Todavía hay quienes creen que la reactivación económica va a estar motorizada por el Estado; pareciera que esta vez no habrá más magia posible. Todo dependerá de la inversión de los emprendedores privados, en el marco conceptual de la comunidad organizada, es decir con acuerdos y compromisos. Por eso lo primero que debe resolver el gobierno es facilitar las condiciones para ello. En la medida que no nos decidamos a tomar el toro por las astas, ya sea el FMI o algún otro poder, nos impondrá algún plan; sería lamentable. Tampoco alcanza con pedirle a Joe Biden que se apiade de nosotros y nos extienda algo más el crédito. También es inútil echarle la culpa de todos los males a la pandemia. Los problemas se vienen acumulando cual capas geológicas, sin solución de continuidad, por lo que estamos cada vez más dependiente de la “ayuda” externa, que como todos sabemos tiene un precio y habrá que pagarla; sea china, rusa o yankee. Ya es hora ponernos serios.

* El autor es analista de temas geopolíticos