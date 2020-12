El país de Maradona, el Papa Francisco y Messi

La muerte de Diego y la vida de Francisco, ambos universalmente conocidos, debieran interrogarnos sobre cómo fue que esta bendita geografía generó semejante síntesis en forma contemporánea: fe y trabajo.

Nunca como en este fin 2020, la Argentina tiene la posibilidad de producir a manera de balance de fin de año, una profunda introspección. Para ello es fundamental echar mano a preguntas claves: ¿por qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, ¿cuándo?. La muerte de Diego y la vida de Francisco, ambos universalmente conocidos, debieran interrogarnos sobre cómo fue que esta bendita geografía generó semejante síntesis en forma contemporánea: fe y trabajo. Diego y Bergoglio no son casuales.

Nuestros inmigrantes, abuelos de muchos, vinieron acompañados por su fe en Dios más que nunca, para soportar el destierro de su patria y abrazarse a la esperanza de una nueva. Y en el trabajo, fuente de educación, posibilitador de progreso y por ende de ascenso social.

Diego no fue un individuo que descolló sólo por su habilidad. Fue el capitán de un equipo de once, donde los momentos de felicidad que sigue disfrutando el mundo no fueron casuales. Pasión. Habilidad. Inteligencia. Trabajo. Equipo. Cualidades que los argentinos hoy debieran repensar para retomar el camino que alguna vez nuestro país protagonizó. Diego también fue desorden, excesos, decadencia. Al igual que Argentina. Maradona (y él lo reconoció), no pudo liberarse de la droga que lo capturó y lo destruyó. El mundo debiera encargarse y Argentina en particular, que este legado donde el “Dios” mostró su absoluta terrenidad, se convierta en política de prevención para que tantos otros no caigan en esta trampa mortal.

Con el Papa Francisco estamos a tiempo. Debiéramos oírlo y respetarlo más, como ocurre en otras geografías. No es casual ni es milagro que Argentina, nación pequeña, fuese a principios del siglo 20 la octava economía del mundo, la hacedora de cinco premios nobeles, la cuna de Diego Maradona y Jorge Bergoglio.

Diego dijo “Messi es mi Maradona”. ¿Y si Messi es la oportunidad de un país distinto dónde la pasión, la habilidad, el trabajo en equipo y la inteligencia auguren la posibilidad de que esta Argentina anestesiada por tanto dolor, despierte y sane? Hablando de sanar, el ministro de Defensa Agustín Rossi me dio a conocer el cronograma de vacunación anti-Covid 2021: “la primera etapa abarcará entre 10/12 millones de personas comprendiendo a todas las mayores de 60 años, o con cuadros preexistentes, trabajadores esenciales y a todos los docentes por las clases presenciales. En enero y febrero se vacunará con la Sputnik V, dado que será la primera disponible, que necesita temperaturas de freezeer de heladería.

En febrero-marzo con la Pfizer, que necesita -70/80 grados bajo cero. Y en marzo-abril con la de AstraZeneca, que se fabrica en el país, que tiene sólo la exigencia de frío equivalente a una heladera familiar”. Agregó: “Visualizamos dos fases, la logística de envío de las dosis a las provincias y capitales importantes y luego el operativo de vacunación en sí. En la primera fase se pondrá a disposición el sistema operativo de las Fuerzas Armadas que incluye los aviones Hércules C-130, camiones de gran porte del Ejército Argentino. Para la segunda fase que incluye el almacenamiento transitorio de vacunas e insumos, están los 17 hospitales militares en todo el país. El ministro del Interior Wado de Pedro dio a conocer que se usará el padrón electoral, que es un gran ordenador”

Consulté al ministro de Desarrollo Social sobre la continuidad de la Tarjeta Alimentar: “Continuará por tres razones: por la pandemia 3 millones de personas más se acercaron a recibir asistencia alimentaria y eso no va a disminuir rápidamente. En segundo lugar hay que fortalecer la buena nutrición y eso es leche, carne y verduras. Y en tercer lugar, fomenta el desarrollo local, porque la gente compra cerca de su casa, moviendo la economía de cada localidad del país”. Le consulté si esto sólo favorece a los comercios grandes, como afirma Juan Grabois, contestó: “Es una tarjeta Banco Nación que se puede utilizar en todo comercio que tenga postnet. La novedad es que en los próximos meses habrá un aplicación para celular por medio de la cual se podrá utilizar la tarjeta en todo negocio sin necesidad de postnet”

Con respecto al proyecto que el C.A.A. está trabajando con el Ejecutivo, el 9 de diciembre por la tarde se reunirán con el gabinete económico, mientras tanto siguen las reuniones con los equipos técnicos y según Gustavo Idígoras estaría concluido a mediados de diciembre. “Espero que este proyecto de ley sea incluido dentro del temario de Extraordinarias”