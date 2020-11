Revalorizar el comercio internacional

El Presidente Fernández pronunció un encendido discurso contra el libre comercio en ocasión de la conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional” donde se recuerda la batalla de “La Vuelta de Obligado” que enfrentó al ejército de la Confederación Argentina con la flota de guerra de Inglaterra y Francia. El desarrollo del conflicto consolidó la hegemonía del Puerto de Buenos Aires y condujo a la firma de los Acuerdos Southern-Arana en 1849 y Arana-Le Predour en 1850 que reconocen el derecho soberano de la Confederación a regular las condiciones de navegación en los ríos Paraná y Uruguay.

El Presidente Fernández efectuó un claro llamado a la autarquía cuando señaló la necesidad de recuperar la soberanía cultural, tecnológica, científica y alimenticia para no depender de otros y ser dueños del destino y constructores del propio futuro. En el mismo tono agregó que detrás de la argumentación del libre comercio se esconde un sistema de sometimiento donde algunos elaboran lo producido y venden lo industrializado condenando al resto a vivir de la producción primaria. El planteo retoma una antigua discusión que nació en los albores de 1870, se acentuó con el peronismo a partir de 1940 y se prolongó hasta los años setenta. Las teorías del intercambio desigual y la dependencia esbozadas por Raúl Prebish, Helio Jaguaribe, Theotonio dos Santos y Fernando H. Cardoso entre otros fueron quedando en el olvido a partir de las transformaciones en la economía mundial y la innovación tecnológica. La experiencia de la Presidencia de Cardoso durante los años 1995/2003 fue determinante en el entierro de esas hipótesis.

El deseo de autonomía pareciera contradecir las reiteradas manifestaciones de lograr un rápido aumento de las exportaciones para financiar los deseos independentistas o los llamados a la asistencia de los organismos internacionales para paliar los efectos de la crisis provocada por el COVID-19. El aumento de las exportaciones más allá de contar con oferta no es un camino unidireccional; requiere de la apertura de mercados y las posibilidades de competir con productos similares de otros países. Durante muchos años la Argentina descansó en la presunción de contar con una demanda cautiva para sus productos alimenticios para lo cual podía continuar manteniendo el resto de su economía aislada del mercado internacional esperando que en algún momento los empresarios incluyendo aquellos de Tierra del Fuego produjeran el famoso despegue para competir con los países desarrollados en la venta de productos industrializados.

El crecimiento de los países asiáticos en etapas pero todos a partir del aumento de las exportaciones provocó una revalorización del comercio internacional como herramienta para el desarrollo. La integración de Asia a la economía mundial a partir de las inversiones de las multinacionales fue cambiando la localización industrial. Todos los países modificaron su perfil exportador apoyados en el desplazamiento de mano de obra desde la agricultura a la industria. Este proceso fue consolidándose a nivel multilateral con los Acuerdos de Libre Comercio, los Acuerdos de la Ronda Uruguay y la creación de la OMC. Ningún país fue obligado a formar parte de este reordenamiento del comercio internacional como podría inferirse de algún párrafo del discurso del Presidente de la Nación. El mercado mundial quedó determinado cuando China abandonó sus sueños de autonomía y desapareció la Unión Soviética. Sólo queda Corea del Norte como ejemplo de lo que no debe hacerse porque ni Cuba preocupada por el turismo sigue esa política.

Las manifestaciones oficiales en contra del comercio internacional y más cuando provienen de la máxima autoridad no suman al esfuerzo para dejar atrás la disyuntiva de elegir entre mercado interno e internacional. Los acontecimiento de 1845 pertenecen a un mundo que no existe más; los buques de guerra ya no recorren el mundo forzando a los países a abrir sus mercados. Los intentos proteccionistas de la Unión Europa y los Estados Unidos indican que hoy juegan a la defensiva para proteger sus economías ante la reversión del proceso. Más que buscar ejemplos en el pasado habría que dar señales claras de que el futuro de la Argentina está en su integración al mercado mundial.