Fake News, error y disculpas

Hace pocos días me comí una “fake news” a través de un tuit y cometí el error de retuitearlo. Era relativo a una supuesta declaración del diputado Máximo Kirchner. No tengo justificativo alguno para semejante yerro. Mi propio hijo me criticó con dureza apelando a que, con mi experiencia mediática, no podía entrar en ese ridículo juego al que las redes nos exponen permanentemente.

En mi caso particular, me siento especialmente mortificado por que me he propuesto, en esta etapa de mi vida, ponerme incondicionalmente al servicio de la UNIDAD NACIONAL, entendiéndola como un mecanismo operativo concreto que debe construirse entre oficialismo y oposición, con prioridades muy claras -salud y trabajo- que nos permita salir de esta crisis (la más profunda de nuestra historia).

Los últimos años hemos estado sometidos al estrés de una grieta que pretende oponer “dos versiones irreconciliables de la Argentina”. CREO QUE ESTO ES FALSO .

Argentina es una sola y hemos concertado una definición estratégica del país en la Constitución Nacional de 1994 (la primera aprobada por UNANIMIDAD) que consagra tres principios fundamentales:

1) La República democrática basada en la independencia de los poderes y la irrestricta libertad de prensa

2) La defensa de los Derechos Humanos, el medioambiente y la propiedad privada , como derechos-obligaciones reglamentables por la ley, dentro del Estado de Derecho.

Queda claro que los derechos individuales están vinculados a las responsabilidades sociales que todos tenemos como personas en el marco de la libertad y el respeto a los semejantes.

3) La INTEGRACION REGIONAL, al colocar a los tratados en esta materia por encima de las leyes nacionales. Es así como, la consolidación del MERCOSUR no es una opción de política exterior sino un MANDATO CONSTITUCIONAL.

Todos los argentinos tenemos la obligación de trabajar para alcanzar estos objetivos. Las chicanas mediáticas, los egoísmos partidarios y sectoriales, así como las visiones electoralistas de corto plazo, atentan hoy contra la posibilidad de encarar un rumbo de progreso y justicia.

Con esto en mente, PIDO DISCULPAS al diputado Kirchner y pongo, por encima de nuestras diferencias, la propuesta de trabajar juntos para alcanzar “la grandeza de la Nación y la felicidad de nuestro pueblo”.

* Diego Guelar , ex embajador argentino en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil y China.