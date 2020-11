Una triste y dramática realidad que se repite

La política de endeudarse y pedir prestado al FMI y de aquellos Fondos de Inversión internacionales que están dispuestos hacerlo, tomando títulos que se colocan pagando tasas fuera de mercado y de usura ha sido una constante

La política de endeudarse y pedir prestado al FMI y de aquellos Fondos de Inversión internacionales que están dispuestos hacerlo, tomando títulos que se colocan pagando tasas fuera de mercado y de usura ha sido una constante en la historia económica argentina. ¿Para qué? para destinarlo a mantener un Estado con estructuras obsoletas y negocios del y con el Estado, que solo benefician a políticos y sus circunstanciales asociados: empresarios, sindicalistas y jueces, siempre a espaldas del pueblo y en perjuicio del pueblo, contrayendo compromisos de devolución que todos saben que se volverán a incumplir.

Paralelamente, los prestamistas, el FMI y los Fondos también conocen esta particularidad dolosa de los argentinos , pero como conviene a intereses políticos, económicos y estratégicos, quienes controlan este organismo internacional y los Fondos que luego se transforman ante el incumplimiento en buitres, ambos acompañan en este juego sombrío, en definitiva, esto termina resultando una acción conjunta dolosa en contra del pueblo argentino.

¡Pero no hay que equivocarse! Todos conocían que cuando el gobierno de Mauricio Macri acudió al FMI lo hacia para financiar la campaña electoral y ganar las elecciones presidenciales que tenía al año siguiente, bien sabía que no podía devolver en tiempo y forma el dinero tomado, pero priorizó su interés personal. Paralelamente el FMI también sabía que no iba a cobrar en tiempo y forma porque estaba prestando a un insolvente consuetudinario y conocía el destino del empréstito, pero que por motivos políticos y estratégicos lo otorgó igual.

El FMI sabía que no iba a cobrar en tiempo y forma porque estaba prestando a un insolvente consuetudinario y conocía el destino del empréstito (Sandleris, Lagarde, Dujovne y Lipton)

Ahora Macri y sus funcionarios se desentienden de los compromisos que contrajeron, el FMI y los Fondos saben que, a la larga, cobran capital, intereses más punitorios y honorarios de los estudios jurídicos intervinientes.

Entonces: ¿Quién pierde? El pueblo argentino, esta triste y dramática historia es la que se repite sin interrupción desde hace décadas.

¿Por qué el país se endeuda y luego no puede pagar? Los motivos son varios y convergentes:

* No se hacen las reformas del Estado que la realidad impone;

* No se logra el equilibrio fiscal;

* No existe seguridad jurídica;

* No se cuenta con un sistema tributario y una legislación laboral acorde con las necesidades que el tiempo y las circunstancias impone;

* No se cuenta con moneda, por la alta inflación permanente, que se acepta con resignación como algo natural e irremediable;

* La propiedad privada es vulnerada, está sujeta a activistas e intereses políticos;

* La denunciada corrupción de algunos funcionarios del Estado en los actos de gobierno es endémica, como así también lo son su contraparte los empresarios y sindicalistas que con ellos contratan y acuerdan y a quienes no se castiga, se soslaya y se encubre;

* La permanente ausencia de planes de gobierno integrales acordes con la realidad es una constante que se debe asumir;

La permanente ausencia de planes de gobierno integrales acordes con la realidad es una constante que se debe asumir

* Los default crónicos;

* La falta de una política exterior coherente, es errática e impredecible y para peor no responde a los intereses, políticos, económicos ni estratégicos;

* El trabajo no registrado, según el Indec, al cuarto trimestre del 2018 alcanzaba a 48,8% y se vio potencialmente acrecentados este año por la pandemia;

* El hecho más real, funesto y destructivo de hoy es que la educación dejó de ser un tema prioritario, a la que se subordinó a propósitos e intereses políticos, va camino a ser un Estado fallido; entre otros.

Los que pierden

* Desocupados, asalariados que sufren recortes en la ayuda social, ajustes en sus remuneraciones al igual que los jubilados con sus haberes. Pero nunca es el Estado y la política quien se ajusta;

Por cada nuevo puesto que se abre aparecen centenares de desocupados interesados (Maximiliano Luna)

* Las pyme, las economías regionales exportadoras que lo hacen con un dólar cuyo valor es 50% menor al real y encima sufren elevadas retenciones; y para cerrar el círculo, pagan los insumos importados a un dólar que duplica el que al que reciben con sus exportaciones;

* Cuentapropistas, profesionales, artistas.

Esta calamitosa realidad alcanza tanto a gobiernos liberales como populistas por igual; todos participan del mismo juego y todos se rasgan las vestiduras inculpando a los otros, simulan que todo cambia para que nada cambie. Esto evidencia una vez más que muchos políticos no son confiables porque en su mayoría parecen carecer de integridad y de principios o saben muy bien silenciarlos cuando estos colisionan con sus intereses.

Hoy quienes en el Gobierno imponen y reclaman al pueblo argentino un duro ajuste, que solo será aplicado a los que menos tienen, pero que a ellos no los alcanzará, bien vale recordarles a esos falsos patriotas el ejemplo y las palabras del General José de San Martín cuando en ocasión de su fallido viaje a Buenos Aires y de su decisión de no desembarcar y retornar a Europa motivado por el desorden político que el país vivía, a su paso por Montevideo le escribe el 6 de abril de 1829 a su amigo el General Tomás Guido, quien le pedía que reviera su decisión y retornara porque la patria necesitaba de sus servicios, le decía: “No faltará algún Catón que afirme tener la Patria un derecho de exigir a sus hijos todo género de sacrificios; yo responderé que esto como todo, tiene sus límites: que a ella se debe sacrificar sus intereses y vida, pero no su honor y principios”.

El autor es Presidente de Iader (Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales)

