¿Está el gobierno preparado ante una nueva oportunidad en el 2021?

A partir del 17 de octubre el gobierno del presidente Alberto Fernández transfirió el control económico total al ministro Martín Guzmán. Desde ese momento las variables económicas transitan por un pequeño oasis tras el agobio. Dependerá de las políticas que se implementen, que continúe y/o se incremente. Algunos indicadores positivos: la caída de los depósitos en dólares en la semana que concluyó fue de U$S 6 millones diarios, versus setiembre y octubre donde el retiro, fue de U$S 100 millones diarios.

En la construcción a nivel nacional, el consumo de materiales en octubre se incrementó un 3,84% con respecto a setiembre, creciendo 15,8% a nivel interanual. Con la liquidación en marzo de la cosecha de soja con precios internacionales en alza, que todo indica que se mantendrían, el Gobierno cree que Argentina podría crecer 5 ó 6 puntos del PBI el año que viene. El crecimiento que existirá no será nuevo crecimiento, sino recuperación de la pérdida de productividad por la cuarentena.

Que este crecimiento perfore la frontera de la recuperación de la cuarentena, dependerá de la capacidad del Gobierno para confeccionar una agenda institucional de acuerdos. La pandemia nos sigue acompañando, en Argentina con contagios y fallecidos en disminución; pero la inminente llegada de la vacuna en el primer trimestre 2021, nos protegería ante la segura segunda ola.

Indudablemente, a las oportunidades hay que ayudarlas. El campo y la agroindustria, como lo viene demostrando, es para Argentina un actor principal, pero no el único. Por eso el Presidente debería en forma urgente convocar a los veinticuatro gobernadores, a las organizaciones empresariales, sindicales y sociales, y dar por inaugurado el consenso de las políticas de crecimiento para la Argentina que aún sin esto, empieza a crecer.

Se puede, como en la vida, crecer a borbotones, desorganizadamente, o hacerlo en forma ordenada y planificada. Desde las oposiciones, que también advierten esta oportunidad, algunos como el lavagnista Alejandro Rodríguez creen que el Gobierno debiera ya estar formulando una política, de desgravación impositiva a la inversión de las pymes y modernización laboral para crear trabajo. (Aclara que el bloque lavagnista no está dividido, más allá que voten en forma distinta algunos proyectos.)

Un referente inexcusable del radicalismo para todo análisis, quien se siente más cómodo en off, no cree que exista crecimiento genuino comparable con índices pre-2010. Este fanático de Boca y del Unión de 1975 me decía: “Desde allí que venimos cayendo, para que ocurra lo contrario el gobierno debiese aplicar políticas casi de shock, dejar la confrontación, ir por la regulación laboral pro-empleo e incentivos fiscales a las exportaciones –en coincidencia con el lavagnismo”.

El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, sostiene que “luego de la caída estrepitosa del 2020, es lógico que haya una recuperación. De los gestos y señales que envíe el Gobierno, que en principio hoy son negativos, dado que Argentina no motiva la inversión, dependerá que Argentina recupere los 4 millones de puestos de trabajo perdidos. De él depende que las empresas, en cambio de pensar en irse, piensen en expandirse”.

Para el 2021 también se perfila una oportunidad en lo internacional. Para con Estados Unidos el Gobierno del presidente Fernández envía señales conciliadoras. Es probable que en los próximos días haya una comunicación telefónica entre Alberto Fernández y Joe Biden. Latinoamérica será un terreno de disputa para los grandes del mundo: Estados Unidos y China. Desde Cancillería dicen: “Buscamos equilibrios. No alineamiento activo”.

Alberto Fernández se reunió con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, con quien además de coincidir en que “a los dos nos gusta la carne asada roja”, se sonríe y remata: “En ese punto no hay discusión”. La agenda fluyó bajo la atenta mirada de Francisco Bustillo y Alberto Iribarne, contemplando el relanzamiento de la CELAC. Se habló de algunos proyectos como la Hidrovía del Río Uruguay, tema que interesa especialmente a la provincia de Entre Ríos; y empujar juntos en la agenda Mercosur la conveniencia de acordar con la Unión Europea más temprano que tarde, especialmente en el tema ambiental.

Esta semana el Senado dará media sanción al proyecto que modifica de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF). La senadora María de los Ángeles Sacnun me dijo: “Los dos tercios no están en la reforma constitucional, resultan coherentes si el cargo era vitalicio hasta los 75 años. Nosotros proponemos que el cargo sea por 5 años, más un reelección. Sí, se mantienen los dos tercios para la remoción. También el proyecto incluye paridad, en la actualidad sólo el 20% de los fiscales generales son mujeres. Se restituye la autarquía financiera al MPF y es federal, porque busca un equilibrio territorial en las procuradurías especializadas”.

Los votos en Diputados aún no están claros. Con o sin los dos tercios, los senadores oficialistas piensan que el Dr. Daniel Rafecas será el próximo Procurador General, dado que es el propuesto por el Presidente.

Lo que está ocurriendo políticamente en la provincia de Santa Fe, es de gravedad institucional. Senadores del oficialismo coordinaron con diputados de la oposición socialista el tratamiento sobre tablas de dos proyectos que si bien estaban dirigidos al ministro de Seguridad Marcelo Sain y su accionar, tienen destino final en la gobernabilidad de Omar Perotti. Uno de los proyectos prohíbe que un funcionario del MPA ocupe un cargo ejecutivo, y el otro intenta que los fondos reservados de la policía, cuyo manejo realiza el ministro desde el inicio de su gestión, pasen a ser controlados por la el legislativo. Estos fondos, entre otros fines, se destinan a investigación criminal, rindiéndose cuenta de los mismos.