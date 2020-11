La ruleta de la nueva movilidad

Personas que hacen fila afuera de un banco donde pagan jubilaciones y planes sociales, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Con la decisión del Gobierno de eliminar la inflación de la nueva fórmula de movilidad aumentará la incertidumbre de los jubilados, que sentirán estar en un casino jugando a la ruleta. Como los aumentos ya no tendrán relación con la inflación, se verán beneficiados o perjudicados según cuál sea la recaudación de impuestos. Esta incertidumbre también es jurídica, porque al apartarse de los parámetros jurisprudenciales, la constitucionalidad de la fórmula dependerá de sus resultados.

El Gobierno borró de un plumazo la inflación en el contenido de la fórmula, la que estará conformada en un 50% según la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), y en el restante 50% por la variación de la recaudación tributaria con destino a la Anses dividida por la cantidad de beneficiarios. A su vez, ese resultado tendrá como tope el aumento de la recaudación total (a la anterior, se agregan los aportes y contribuciones) destinada a la Anses dividida por los beneficiarios, incrementada en un 3 por ciento.

El objetivo de la movilidad es mantener en el tiempo el valor del haber jubilatorio. Esa es la interpretación que la Corte Suprema de Justicia ha realizado del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Donde más explícitamente se plasmó esa idea es en el voto del ministro Juan Carlos Maqueda en el precedente “Sánchez María del Carmen", donde señaló que “… el convencional Martella sostuvo que ‘deseamos una jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con una asignación que les suponga siempre el mismo standard de vida’”.

Luego en el fallo Badaro del año 2007, la Corte señaló en forma unánime que la movilidad “… debe guardar una razonable vinculación con los cambios que afectan al estándar de vida que se pretende resguardar, lo que no sucede si el régimen en cuestión termina desconociendo la realidad que debe atender … con correcciones en los haberes que se apartan por completo de los indicadores económicos”.

¿Pero cuáles son los indicadores económicos de los que no hay que apartarse? En el considerando siguiente del mismo fallo, nuestro Máximo Tribunal elimina toda duda, al tomar como parámetros la evolución de los precios y la de los salarios.

Es imposible predecir cuáles serán los resultados que arrojará cualquier fórmula de movilidad. Pero si el objetivo establecido en la Constitución Nacional es emparejar los aumentos de precios y de salarios, una fórmula que contenga índices de precios y de salarios –como sucede en casi todos los países, y como establece la ley hoy suspendida– no podrá alejarse de dichos parámetros, y prácticamente garantizará cumplir con el mandato constitucional.

En cambio, si como sucede con la fórmula propuesta por el Gobierno, se ignora la inflación, se incorpora como elemento gravitante la recaudación, e incluso se fija un tope de aumento en función de los ingresos fiscales, el cumplimiento de la garantía constitucional de la movilidad quedará supeditado al azar de ver en qué número cae “la bolilla de la recaudación”.

Los jubilados quieren previsibilidad. No dirimir sus aumentos en una ruleta. A esa incertidumbre, se suma el ajuste de 130 mil millones de pesos que el Gobierno ya ha aplicado este año sobre los jubilados, que perdieron entre el 6% (los de la mínima) y el 15% (los de la máxima) del valor de su jubilación.

El oficialismo repite la marca registrada del kirchnerismo, de financiarse a expensas de los jubilados, como hizo entre 2003 y 2015, cuando redujo los haberes jubilatorios en términos reales. Con la Reparación Histórica 1,4 millones de jubilados recibieron un aumento promedio de 37% (en los mayores de 80 años fue del 63%), y pudieron recuperar así, lo que les habían quitado en la “década ganada”. Lamentablemente, en el transcurso de 2020 nuevamente sufren un recorte, que probablemente se profundizará con la nueva fórmula de movilidad.

Será el Congreso el que definirá ahora, si en un contexto de pandemia, con un ex vicepresidente condenado por corrupción que cobra una jubilación de privilegio, con una actual vicepresidenta que pretende cobrar dos jubilaciones de privilegio y no pagar impuesto a las ganancias, con funcionarios que no se bajaron el salario, y luego de un 2020 con pérdida del valor de los haberes jubilatorios, los jubilados tendrán una fórmula de movilidad que no los proteja de la inflación.

El autor es abogado y ex secretario de Seguridad Social de la Nación