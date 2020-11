Las PASO, un derecho del pueblo a elegir sus candidatos

Las elecciones primarias de 2021, en discusión (Télam)

Se frenó el alza del dólar por unos días, a un enorme costo fiscal y monetario futuro, y en muchas mesas del poder oficialista u opositor se dejó de hablar de la desesperación por un ingreso mínimo para pagar comida y educación o por tener un trabajo. Sin embargo, ahí afuera de las cuatro paredes, siguen existiendo la pérdida de 4 millones de empleos en un año y el 50% de pobreza y la falta de moneda y crédito para reactivar las actividades económicas. Sin embargo, llamativamente, algunos hablan de otro tema: de las elecciones, de suspender las primarias, de lograr la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Notable.

Si pusiéramos toda la energía que tenemos, oficialistas y opositores, no nos alcanzaría para contener los efectos de una escalada inflacionaria, en el contexto de medio país que no cubre sus necesidades básicas. Pero no ponemos toda nuestra energía, porque ocupamos demasiada en los temas del poder, en discutir si un dirigente oficialista puede intrusar una propiedad ajena, si es legítimo echar a tres jueces que no parecen dominables o si se puede desconocer la soberanía argentina en la Patagonia sin temor a la acción del estado democrático. Y ahora, aprovechamos un hueco para ocuparnos de que los intendentes puedan seguir en el cargo eternamente o de que los que jefes partidarios hagan listas de candidatos a dedo, sin la molestia de que el pueblo vote.

Las elecciones primarias abiertas a todo el pueblo, simultáneas entre todos los partidos y obligatorias –que es el tema sobre el que quieren hablar y entonces hablaremos- no son un derecho de los políticos. Son un derecho del pueblo, de todo el pueblo, para poder elegir a quienes lo van a representar en las listas de cada partido o alianza. Mi proyecto de ley sobre ese tema quizá haya sido de los primeros y buscaba democratizar la democracia, quitarla del control de los que manejan las intendencias, las provincias, las reparticiones públicas, la ayuda social o la publicidad oficial con la plata de todos; de los punteros y de los empleos públicos. La forma de evitar esos manejos clientelares, era que la elección estuviera abierta a todos: primarias abiertas. Eso no era para molestar a algunos, sino para que no se agrandara la brecha entre el conjunto de los políticos y los ciudadanos que votan, para evitar que terminen gobernando payasos, extremistas o locos, como sucede en otros lados.

Era importante también que las primarias para elegir candidatos fueran simultáneas para todos los partidos, porque eso evitaría (y evitó) que los simpatizantes de un partido se metieran a elegir al peor candidato de sus adversarios. No podían hacer eso porque tenían que votar a sus propios candidatos y entonces no podían desperdiciar su voto. Acepto que es discutible si las primarias deben o no ser obligatorias. Pero me cuesta aceptar que porque le convenga a alguien que está transitoriamente en una posición de poder, se cambien las reglas del juego que garantizan a los ciudadanos elegir a sus representantes del modo más genuino posible. Si un puntero o un influyente pone un candidato en una lista, seguramente será elegido sin que nadie lo conozca y, por lo tanto, sin que nadie pueda después controlarlo. Pero con el tiempo eso se nota y, como diría Perón, el pueblo busca hacer tronar el escarmiento. Hay que evitar ese destino.

Las instituciones garantizan el largo plazo. Las instituciones son organizaciones basadas en reglas, premios y castigos. Respetemos a las instituciones más que al poder circunstancial de circunstanciales personas, que no deben ser nuestros dueños, sino nuestros representantes.

El autor fue presidente provisional del Senado (2015-2019)