Economía de redes sociales

Durante la pandemia las audiencias encuentran nuevos refugios visibles para interactuar en comunidad y las redes sociales se han convertido en grandes protagonistas que se infiltran en los medios tradicionales. Hoy, una noticia que se levanta del Instagram de un líder político o del tuit de un influencer social puede ser tan relevante como la investigación periodística sobre el tema económico, político o social del día. Incluso los medios tradicionales abren sus redes. Los Instagram Live ocupan audiencias de nicho en conversaciones microsegmentadas de miles de temas disponibles para profundizar compitiendo con los medios masivos.

Desde el punto de vista de la comercialización de bienes y servicios, las redes sociales se han convertido en una gran vidriera más de las pymes. En la pandemia, las ventas por comercio electrónico han crecido notablemente. Según datos del Estudio MID 2020 de Comercio Electrónico, elaborado por Kantar TNS para CACE, la facturación durante los primeros seis meses del año fue 106% más que en el mismo período 2019. En el Cyber Monday las transacciones crecieron 61% interanual. Si tomamos los datos de Mercado Libre, 7 de cada 10 ventas de las pymes en la cuarentena estricta fueron online. En el marketplace el crecimiento de las órdenes de compra avanzó 118% en tecnología, 95 en salud y equipamiento médico, 91% en consumo masivo y alimentos, 64% en hogar, muebles y jardín y un 47% en entretenimiento y fitness.

La cotización de las acciones de las empresas de redes sociales también ha tenido su verano en el medio de la pandemia. Facebook, que también es dueña de Instagram y WhatsApp, tenía un valor de USD 146 por acción en marzo y hoy llega a 294 dólares. La acción de Twitter: USD 22, en marzo; pico en octubre de USD 52. Las empresas de redes sociales han crecido al ritmo del Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Allí, en marzo el índice partía de los 6.859 puntos y hoy se encuentra en los 11.890 puntos. La pandemia rocío de crecimiento y valor a las empresas tecnológicas y las redes sociales no fueron la excepción.

Algunas de las consideraciones para esta nueva economía de redes sociales:

1 - Nueva sociedad comercial en red. La producción de bienes y servicios que nacían en la era industrial requerían de la comunicación tradicional, comercialización y distribución como aparato de derrame fundamental para la penetración de los mercados. Hoy las redes sociales agregan valor a esos bienes y servicios, interpretan los deseos y necesidades del consumidor e incluso son receptoras de nuevas demandas del mercado.

2 - Efecto red en pandemia. Un like, un comentario positivo, una compra, un foto sobre la adquisición de un bien o el uso de un servicio en redes de superpoblación digital en pandemia genera una externalidad de incremento del valor de los bienes y servicios a medida que aumentan el número de clientes que los consumen y lo muestran en sus redes, retroalimentándose positivamente el proceso.

3 - Valor simbólico vs real. ¿Un perfil en la red social reúne una cierta comunidad de seguidores evidentemente es por qué acapara audiencias? No es tan así. Como en cualquier mercado, hay bienes de marca y calidad y otros mercados de falsificados. Muchas personas han encontrado en las redes sociales un espacio para divulgación de sus prestaciones de servicios, comercialización de bienes, difusión de sus contenidos o simplemente necesidad de visibilidad. Lo han realizado con al menos dos pasos:

a - Comprar seguidores, por lo cual sus audiencias son de 100.000 seguidores, pero no hay interacción alguna en su perfil por qué sus seguidores son falsos y comprados para mostrar estatus de red con mucha audiencia.

b - Pautar publicidad para hacerse más visible. Este caso, esos seguidores también han encontrado una trampa de ingreso que quizás no tiene una relación fiel con ese seguidor en el tiempo. ¿Se logró incorporar seguidores por mayor visibilidad del perfil? No porque esos seguidores son el público para su contenido.

c - Aquellos que orgánicamente crecen porque las audiencias voluntariamente los siguen. Superando los 10.000 seguidores en Instagram, por ejemplo, sube la reputación de ese perfil. Y muchos que lo superan orgánicamente tienen muchas más de interacciones, seguimiento y comentarios que aquellos con falsos 100.000.

4 - Hacia la ley de Reed. Hace referencia a los estudios del científico informático norteamericano David Reed, quien sostenía que una red social puede tener una escalabilidad muy importante a medida que aumenta su tamaño incrementando su utilidad. Lo mismo le pasa a un usuario de la red social: un perfil se vuelve mucho más valioso a medida que las personas participan y comparten sus contenidos.

5- Limitación made in Argentina. Para muchos pequeños emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios, las redes sociales se convirtieron en su vidriera digital en el medio de la cuarentena estricta. Lograron incrementar su público, construir una nueva comunidad de negocios y transaccionar sus bienes y servicios. Sin embargo, a partir del mes de septiembre, con la nueva medida de percepción de un 35 por ciento de percepción de impuesto a las ganancias y además del 30 por ciento PAIS, las publicaciones en dólares en Instagram o Facebook se volvieron imposibles.

6 - Universo en red. Si mensuramos al universo de las redes sociales en su totalidad, hay 3.800 millones de usuarios. Eso representa el 50% de población mundial. Si se considera cada red como un planeta independiente, en de cantidad de usuarios mensuales, Facebook continua siendo el más grande con 2.600 millones; Whatsapp tiene 2.000 millones; Youtube, 2.000 millones; Messenger, 1.300 millones; Wechat, 1.200 millones; e Instagram, 1.000 millones. Muchos son usuarios de 3 o más redes sociales a la vez.

7 - Redes sociales por generación. Cada edad tiene su red social predilecta. De acuerdo a un informe de Global Web Index, los baby boomers ocupan el último lugar en uso de redes. Sin embargo, muestran el mayor crecimiento de actividad en el uso de Instagram y WhatsApp que ha llegado a un 59% y un 44%, respectivamente, desde 2016; es más del doble de la media global. La Generación X o “generación DE MTV”, fue la última en crecer antes de que Internet realmente despegara. Los primeros años de este grupo estuvieron marcados por una explosión de nuevas tecnologías, desde teléfonos inalámbricos hasta computadoras personales. En promedio, esta generación pasa casi dos horas en las redes sociales al día, menos que Millennials y Gen Z, pero más que Boomers.

Los Millennials muestran una desaceleración en el tiempo dedicado a las redes sociales. De 2017 a 2018, su tiempo de pantalla en redes disminuyó en un minuto, a 2 horas 38 minutos por día. Esta tendencia apunta a que buscan experiencias de la vida real y un mejor compromiso de las marcas con las que interactúan en línea, en lugar del desplazamiento pasivo. La Generación Z supera a los Millennials en la actividad diaria en las redes sociales con 2 horas y 55 minutos al día. Esta generación lidera el número de cuentas sociales activas. Sin embargo se alejan de Facebook y se suman a las transmisiones en YouTube e Instagram.

8 - “El dilema de las redes sociales”. El documental de Netflix tiene una mirada tecnoescéptica. Muestra cómo explotan a sus usuarios para obtener beneficios económicos paralelos a través de los datos depositados sobre sus gustos, deseos y pensamientos. Sin embargo, las opiniones de este documental no están libres de intereses paralelos en plataformas en competencia. Jaron Lanier, informático, escritor y filósofo, crítica fuertemente las redes sociales, pero desarrolló una herramienta comunicacional, Together. La misma permite a los usuarios participar de universos artificiales creados en entornos digitales en los cuales los usuarios realizan diferentes actividades reales, recreativas o profesionales. La creación de realidades digitales alternativas compite con la atención de los usuarios en las redes sociales. No hay críticas puras en este mundo. En definitiva, en el mercado de la economía digital la propia oferta en competencia termina desnudando las miserias de las diferentes plataformas. Reed Hastings, CEO de Netflix, hace 3 años reflexionó en forma sincera sobre la competencia en su mercado “cuando ves una serie de Netflix y te enganchás, te quedás hasta tarde viéndola. Realmente, y al final, estamos compitiendo con el sueño”.

El autor es Analista Económico