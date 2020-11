El destino de la Argentina

28/09/2020 El presidente argentino, Alberto Fernández POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA CASA ROSADA

Bolivia vivió con Evo un tiempo extraordinario de generación y distribución de riquezas que, por desgracia, culminaron en un exceso de autoritarismo. Sin embargo, los logros fueron enormes en relación con los excesos; en rigor, las riquezas eran permanentes y el autoritarismo, pasajero. Nuestro gobierno lo admira sin imitarlo y me temo que sin siquiera comprenderlo. Lo derrocaron sus enemigos, la eterna minoría blanca con vocación de colonos, parecidos a muchos de los nuestros. Gobernaron como siempre, en contra de las mayorías; por suerte hoy el mundo no facilita las dictaduras, salvo desmesuras, como Venezuela. El triunfo de las mayorías fue absoluto, las clases altas debieron asumir que a veces, no siempre, los negocios son derrotados por la democracia. En Bolivia la patria es el pueblo, como lo fue entre nosotros con los radicales primero, y con los peronistas más tarde. Los otros no creían en la democracia, recurrían a los golpes. Ahora, se ocupan de dar cursos de “republicanismo”; enojados, se han modernizado.

Luego de la última dictadura, pueblo y patria no volvieron a encontrarse. Ese desencuentro se dio con la traición del peronismo y con la mediocridad de los liberales. Alfonsín representó el intento republicano derrotado por los intereses; luego vendrá Menem, para imponer el poder de los intereses sobre las necesidades de la sociedad. El menemismo fue lo más destructivo que vivimos, en lo económico y en lo social fue mucho peor que la misma dictadura. En 2003, Néstor impone un modelo aprovechando la debilidad de la derecha y los aplasta ocupándose esencialmente de las consignas derechos humanos y “medios hegemónicos”, una dupla para sobrevivir sin logros reales en la situación laboral y la integración social. Menem fue liberal en sus aspectos más destructivos; Néstor, una versión del progresismo improductivo. Asumamos que el peronismo es responsable de buena parte de nuestro fracaso, aunque quizás referirse a la política tenga más sentido, ya que fue la dirigencia más que los gobiernos la ejecutora de esa decadencia.

Uruguay tiene un proyecto claro de convivencia democrática e inserción en el mundo, en el que coinciden la totalidad de sus dirigentes. En Bolivia, el partido de Evo expresa el patriotismo, el resto es solo expoliador. Los uruguayos discuten acentos, matices, nunca el rumbo, que está instalado desde hace tiempo. Chile viene de ser el gran logro del liberalismo en el continente, claro que ni la educación ni la salud son gratuitas, y ese hecho solo desnuda una dura frustración social. Tiene una clase dirigente rica, muy rica, que manejaba hasta ahora el sistema de partidos políticos. Digamos que la dirigencia participa del mundo del poder, como la nuestra, mientras la sociedad vive unos escalones más abajo, en una democracia inspirada en Estados Unidos, con distancia infinita entre ricos y pobres, mientras que Uruguay sigue propendiendo a desarrollar el modelo europeo, con menor distancia social tras muchos años de gobierno frenteamplista.

Argentina fue una hasta la última dictadura. Luego, el sueño de los nuevos liberales formados en Estados Unidos era cambiar su rumbo destruyendo el poder del Estado y los derechos sociales. Y lo lograron. Solo con Alfonsín necesitaron discutir el modelo, pero ya lo habían impuesto, como se vio durante el menemismo. La controversia entre Macri y los Kirchner, hoy expresada en Alberto, no es esencial, no contiene las necesidades de integración social, de productividad para generar divisas y dar trabajo, no discute lo trascendente. Es solo una controversia entre dos grupos de poder, dos minorías enriquecidas que a veces acuerdan y otras se rasguñan. República sin justicia es un debate de formas.

En esa fractura sin destino, son pocos los dirigentes que tienen consciencia de que no hay salida si seguimos confrontando. Los errores del gobierno no incitaron hasta ahora a una digna opción opositora. Ni siquiera asumen que enfrentan y acusan desde el fanatismo y el sectarismo que dicen denunciar, olvidando que la derecha, en especial entre nosotros, está estructurada en espejo con esa izquierda de arrepentidos, hija de una memoria deformada y un presente resentido. El fanatismo es minoritario en el Gobierno, enceguece a los revolucionarios, pero hoy mucho más a los enriquecidos burgueses que abundan en ambos bandos. La mayor secta en nuestras tierras es la de los “cómplices”, esos que utilizan los gobiernos para enriquecerse e imaginan la ética en tierra propia y la corrupción solo habitando provincias opositoras. La corrupción es el fruto de la ausencia de destino colectivo, del triunfo del individuo por sobre la sociedad. Salir de la visión del otro como enemigo para buscar al adversario es el inicio del camino del diálogo. Se requieren talento para proponer y coherencia para dar testimonio de vida donde asentar el valor de la palabra. Por ahora, habitamos el tiempo de los fanáticos y los “vivos”. Debemos convocar al compromiso del esfuerzo y la pasión por trascender. Solo cuando volvamos a valorar la riqueza humana por sobre lo material estaremos iniciando el camino hacia un mejor mañana. Admiremos la paz que supo forjar Uruguay, la energía de Bolivia y el nacionalismo que ambos comparten con Brasil.