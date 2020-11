¿Adiós a las ASPO y a Trump? La seguridad jurídica sigue en modo barbijo

La cuarentena obligatoria comenzó a regir en Argentina a las 00 horas del viernes 20 de marzo. El 8 de noviembre se cumplieron 233 días desde el inicio de las medidas. El DISPO (Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio) comenzará a regir desde el lunes 9 de noviembre en el AMBA.

¿Adiós a la cuarentena tras 7 meses y 16 días? Nadie tiene una respuesta apropiada para esto. No seré la excepción. El futuro luce incierto en todos los aspectos de la vida.

En una sociedad agrietada, sufriente y con cinco pandemias sobre sus espaldas (salud, economía, instituciones, seguridad y educación), podría parecer un tanto naif en este contexto dedicar un momento de reflexión a la seguridad jurídica.

Craso error. La seguridad jurídica, entre otras cosas da trabajo, permite educar mejor a nuestros hijos, mejora las instituciones, garantiza la seguridad física de los ciudadanos y nos asegura el crecimiento económico que tanta falta nos hace.

La seguridad jurídica es un sistema legal generando un conjunto de normas formales que permite coordinar las acciones de los individuos en sociedad, dando previsibilidad a sus actos.

Se compone en esencia de cuatro elementos principales: 1) la seguridad física, 2) un eficaz funcionamiento de la justicia, 3) Un sistema legal coherente y 4) la estabilidad del sistema político.

Somos una sociedad donde el cumplimiento de la ley es “culturalmente” optativo: nos hemos convertimos en un colectivo social distópico.

La victoria de Biden tiene un fuerte contenido en favor del respeto de las instituciones. Si bien Trump tuvo más votos que en la elección anterior, Biden consiguió aún una mayor cantidad que lo terminó consagrando (con la consecuente cantidad de electores).

Las grietas están por todas partes, pero en los países civilizados saben controlarlas.

Claramente en el país del norte están como están y llegaron a ser la máxima potencia mundial -pese a hoy su liderazgo se encuentra cuestionado- porque votaron como votaron durante décadas. Culturalmente se enseña el respeto y el cumplimiento de la ley. Ni que hablar de la cultura de los países nórdicos, donde la seguridad jurídica está en el ADN de esas naciones.

Recordemos que sufrimos como colectivo social de anomía boba: si manejamos por nuestras calles lo hacemos de manera cuanto menos “despreocupada” en la generalidad de los casos. En el extranjero hasta nos ocupamos de poner el guiño para cambiar de carril. Un ejemplo simple entre miles que podríamos destacar. Pero que nos define como sociedad.

La seguridad jurídica también se relaciona con las creencias de la sociedad: no creemos en nuestras instituciones, despreciamos, como sociedad, a nuestra clase política, ni que hablar de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Destaco que en la gran mayoría de los casos pagan justos por pecadores, pero el desprecio social por nuestra “institucionalidad” es algo que no se puede ignorar. Es un problema muy grave que debe ser enfrentado seriamente.

Presentar en plena catástrofe pandémica un proyecto de ley para impulsar un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable o un proyecto de ley sobre humedales es cuanto menos un extravío de las prioridades que deben tener nuestros legisladores. No todos, pero sí la gran mayoría. Y, por cierto, no colabora a la valoración pública de la institucionalidad. No cuestiono si son necesarios o no, sino el sentido de temporalidad.

La seguridad es un valor especial. En palabras de Recaséns Siches el hombre no sólo experimenta el dolor de la inseguridad frente a la naturaleza sino también respecto de los demás hombres; siente la urgencia de saber a qué atenerse en relación con los demás; de saber cómo se comportarán ellos con él y qué es lo que él debe hacer frente a ellos. Por eso, la seguridad que proporciona la existencia del derecho se revela como uno de sus más altos valores. De otro modo, sólo podría darse una alternativa cuyos dos términos serían: o la paralización del obrar humano, o la lucha sin clemencia de todos contra todos.

En un país donde se sobresale la inseguridad en el sentido más amplio, no solo la física, sino sobre la propiedad, sobre las inversiones, sobre lo que hoy se puede hacer, y no sabemos si mañana se podrá. Es muy simple concluir que la seguridad reside en saber anticipadamente qué va a pasar y tener la certeza de que “eso” que pasará se mantendrá en el tiempo.

La seguridad jurídica da trabajo porque facilita las inversiones, hace que nuestro país sea atractivo para las empresas extranjeras y no, como sucede ahora, que tenemos un éxodo de empresas extranjeras que se van, y nacionales que se mudan porque tomaron la decisión de no seguir conviviendo con los “aprietes” de todo tipo que les toca vivir en nuestra tierra.

Maltratamos a los empresarios, en lugar de generar las condiciones de seguridad para que puedan emprender y dar trabajo. Son conductas torpes, que en nada colaboran con el crecimiento y el progreso de la sociedad.

Pensamos en generar tributos a la riqueza, en lugar de generar las condiciones para que los ricos inviertan y den trabajo. Tan extraviado como el observatorio menstrual o la creación del NODIO (algo así como un observatorio de medios) en épocas de pandemia y catástrofe nacional, con decenas de millones de ciudadanos que están por debajo del nivel de sus propias necesidades. Una vergüenza nacional y popular.

Si algo nos dejo en claro el Covid-19 es que en el mundo de la ciencia, el procedimiento habitual es el de deducir, subsumir, inferir, dentro de los antecedentes las consecuencias, probando una y otra vez hasta conseguir el resultado buscado.

Para los juristas, en cambio, las leyes nos marcan el camino a seguir, una ruta “ni muy ancha ni muy angosta” por donde transitar, pero no se permiten los desvíos.

La seguridad jurídica es la ruta. El Gobierno de turno podrá ir más a la izquierda, a la derecha o por el centro, pero nunca debería desviarse.

Cuando eso falla, falla la noción de seguridad jurídica, y al fallar ésta, nuestra país se hace inviable.

Y, cuando esa “inviabilidad” perdura por décadas, la consecuencia es que nos convertimos en una usina generadora de pobres, en un país modelo “puerta giratoria”: mucho movimiento, pero nulo avance.

Para generar crecimiento las condiciones de crecimiento económico de caras a la peor crisis de nuestra historia, no podemos modificar el pasado, pero sí podemos generar las bases para un futuro mejor.

La seguridad jurídica como valor de nuestra sociedad es la cuarta pata de la mesa. No es la principal, pero es la que hace que la mesa no se caiga, la que da equilibrio y sustentabilidad. Allí radica su importancia. En los equilibrios que se generan a partir de su respeto por las instituciones.

Como ya dijimos, estamos como estamos porque por décadas, votamos como votamos, pero no nos olvidemos de que la democracia es una forma de gobierno que permite la alternancia, y eso en sí es una bendición.

Las dictaduras, las formas de gobierno autoritarias, son infinitamente peores que nuestro sistema de gobierno democrático.

Respetemos el disenso y pensemos diez veces antes de votar la próxima vez… y la próxima y todas las siguientes.

Nuestra clase dirigente tiene la obligación de ser más morales y éticos que el resto de los ciudadanos, por su cargo, por su nación y por su propio honor.

En palabras de Charles Dickens: “Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender”. Esperemos haber aprendido la dura lección que nos dejaron estos siete meses y 16 días de cuarentena.