¿El modelo de Alberto Fernández es la melancolía?

El presidente Alberto Fernández EFE/ Juan Mabromata/Archivo

“A ver, ¿cuál es el modelo de Alberto? ¿Me lo explicás en diez segundos?”, me acorraló hace dos semanas un buen conocido, que es emprendedor de tecnologías, le va bien e incluso piensa abrir su primera oficina en otro país. Con él suelo debatir sobre política y actualidad, y ahora, como gran parte de sus colegas, está entre inquieto y muy escéptico por el rumbo del país. La verdad, hice agua. No pude responderle nada puntual, con naturalidad, sin caer en consignas que no dicen nada porque son expresiones de buenos deseos como “un país más justo”. ¿Alguien podría hacerlo?

Que no haya podido definir rápido, por reflejo, un modelo, es un indicio fuerte de que algo anda mal. “Macri fue un desastre de presidente –me dijo esta persona-, pero tenía una especie de rumbo claro, un país con una economía integrada al mundo, un país amigado con las grandes potencias, con un clima de negocios pro-empresa, hizo todo mal, pero se entendía hacia donde se suponía que iba”.

Cuando no se puede esbozar un futuro, de manera llana, que ilusione, cuando todo es lamento (el desastre económico, la pandemia, la pobreza, ya sea heredada o provocada), lo que hay es melancolía. ¿El modelo de Alberto, es, en definitiva, la melancolía? Incluso su expresión transmite melancolía. Puede ser el rictus apropiado para un presidente que anunciaba aislamientos, cifras de contagios, terapias intensivas que se podían colapsar. Pero ya va casi un año de gobierno, la sociedad –y el calendario- ya están dando vuelta la página de este año traumático y lo que se precisa es un presidente, un gabinete, que transmita una emoción optimista. Que explicite en concreto hacia dónde vamos. En qué quieren que se convierta la Argentina.

La energía melancólica que atraviesa al Gobierno es tan fuerte que, además, no le dan relevancia ni aprovechan algunas buenas noticias. Intel anunció que va a instalar su sede regional en el país. Disney va a producir acá la mayor parte del contenido de su plataforma de streaming para Latinoamérica. Pese al descalabro macro económico, Argentina es hoy una receta que puede seducir a algunos jugadores: talento y sueldos en dólares minúsculos.

El Gobierno debería dejar la pose melancólica en la que está atrapado y salir a decir que el modelo argentino es, no sé, convertirse en un “hub” de tecnología y creatividad a valores archicompetitivos. Al menos algo. Es un gobierno sin una consigna que lo identifique. “¿Quedate en casa?”.

Otra cosa que me extraña, y que va en línea con esta ausencia de una visión explicita y de empecinamiento melancólico es que es un gobierno (y por lo tanto, por cuatro años un formato de país) que no se inspira en ningún otro país. Claro, la excusa insular, bien de país a 12 horas de avión o más de los países centrales, es “somos Argentina, vamos a hacer un modelo para nosotros”. Falso: siempre hay un espejo en el que observarse para mejorar.

Sarmiento quería que fuéramos Estados Unidos y que en el año 2000 llegáramos a ser cien millones de habitantes. Y porque quería que fuéramos Estados Unidos hubo educación pública, inmigración europea (de la que descendemos más de la mitad de los argentinos), trenes que conectaban el territorio. Faltó distribuir tierras entre los que quisieran trabajarla, que era otro de sus anhelos. Pero la de Sarmiento fue tal vez la única visión exitosa de Argentina.

La oposición chicanea: vamos a ser Venezuela. No parece muy chavista un presidente que le da, con cordialidad, durante una hora y media una entrevista a un canal de noticias ultra crítico con su gestión, y la coalición del Frente de Todos. O que suscribe al informe Bachellet. ¿Pero del otro lado, en Olivos, qué responden? ¿Qué vamos a ser? ¿A qué vamos a parecernos? ¿A Corea del Sur? ¿A Alemania? ¿A Francia? ¿A Perú? ¿A Bolivia? ¿A algo que funcione? ¿Lo saben? ¿Hay alguna visión estratégica de algún tipo? Que se vayan una semana, con tapabocas, a alguna isla del Delta los integrantes de la coalición, y entre sauces y pájaros, lo mediten. Y lo anuncien. Espero, porque sería terrorífico que haya tantas visiones enfrentadas (la de Massa, admirador de Giuliani y la de los que le piden perdón a Hugo Chávez por denunciar torturas y asesinatos en el régimen de su sucesor) que no logran, ni se animan, a llegar a un consenso.

Martín Guzmán, Matías Kulfas, y seguramente muchos otros funcionarios, son gente brillante. O por lo menos con ideas evolucionadas, propias del siglo XXI y de la era digital, con un CV muy superior al del 90% de los mortales. Pero hace falta, digo, para que esta historia termine bien, alguien que sepa traducir los chispazos de iniciativas o reflexiones virtuosas del ejecutivo, que construya de cero, un nuevo relato que explicite: en diez años Argentina va a ser un país un poco más cerca del desarrollo, haciendo tal cosa.

Un capitán que nos diga, en definitiva, a qué playa mejor quiere llevarnos mientras dure el chubasco y el mástil parece que se quiebra. Ojalá sea el presidente que asumió a fines de 2019. Nada.

El autor es licenciado en Ciencia Política y periodista