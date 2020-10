Frente a un futuro incierto

El presidente Alberto Fernández

Un veterano de la política argentina que jugó en las grandes ligas en los años difíciles y con resultados para mostrar, cuyo apellido aparece cuando las papas queman, me dijo: “Este presente argentino exige muchos acuerdos. El problema es político, no económico. No lo resuelve un ministro de Economía. Hace décadas que buscamos la culpa afuera. Asumamos de una buena vez que encarrilar esto, depende de nosotros. Hay que sentarse a acordar y resolverlo rápido” .

Otra vez el peso de las palabras. Rapidez. Agenda. Acuerdo. Confianza. Palabras que destiñen, pierden peso y se dejan usurpar por otras como: toma de terrenos, dólar, desilusión, debilidad, justicia por mano propia.

Entre oficialistas y opositores hay coincidencias individuales sobre las urgencias. Si todos hablan el mismo lenguaje, ¿por qué seguimos maniatados? Mañana a partir del mediodía, comenzará el tratamiento del Presupuesto 2021. Se espera una extensa sesión que culminaría con su aprobación. Pero no alcanza. Todo logro queda lejano, se dinamita antes de concretarse. Cuando esto ocurre es porque el Gobierno se desintegra. Y junto con él, la Argentina.

El Presidente debería llamarse a una gran introspección. Analizar cómo el tiempo fagocita todo decálogo de buenas intenciones. Es hora de actuar. De ganar la iniciativa, ganándole a este tiempo. Las medidas parciales o sectoriales no alcanzan. El cuerpo social y económico de nuestro país, está enfermo. Debe ser tratado con mirada generalista.

El ministro Martín Guzmán tiene sus razones académicas para sostener por qué no le presta atención al dólar libre; pero el Presidente, como hombre de la política, no puede ignorar que el precio del dólar, ridículamente alto para nuestra economía, refleja la situación de descreimiento absoluto en el país, de quienes pudieran mover la economía.

El presidente Fernández, el pasado 9 de julio, con consensos altos sobre su figura, aún a pesar del traspié de Vicentin, reunido con empresarios, ruralistas, centrales obreras, gobernadores, dio un paso hacia la centralidad política. Era el momento de continuar por ese camino y presentar, como ya hemos dicho, un plan de desarrollo económico y social integral. El pasado 17 de octubre era otra oportunidad. Sin una visión integral es imposible cambiar la matriz productiva, sin la cual nos alejamos cada vez más de los dólares. Plan integral con acuerdo político. Hoy es imperioso que se escriba y se concrete con la conformación de quienes sientan la responsabilidad social y política de acordar. Oficialismo y oposiciones deben comprender que la Argentina agrava su situación a diario. Hoy le vendemos al mundo la tonelada, a un valor aproximado de USD 400. Y le compramos cuadruplicando el valor: USD 1600/1800 la tonelada.

Cristina de Kirchner no habla, a diferencia de Alberto Fernández. Pero desde el silencio ejerce y agranda su poder.

Del lado de Juntos por el Cambio, se monitorea con atención lo que sucede en el Gobierno, fundamentalmente cómo la palabra desconfianza va de la política contaminando la economía. Creen que el Presidente abraza un agenda equivocada, llena de contradicciones producto, entienden, de haber construido la central de poder fuera de la Casa Rosada. Consultados sobre si la aparición del libro Hermano influye negativamente sobre la coalición, la respuesta es no: creen que Macri ya no ejerce ningún liderazgo concreto.

El pasado no muere: asistimos a un presente descontrolado que nos lleva a un futuro incierto, cuando debería ser natural para la política se interrogarse sobre el futuro. Mucho más cuando a la carencia con la que hoy se muestra la pobreza: falta de pan, techo y abrigo, se le incorpora un nuevo paradigma que es la marginalidad digital.

Santa Fe es una provincia alineada con el presidente Fernández. Por estas horas, se sabe -así me lo ha confirmado el senador Roberto Mirabella- que el gobernador Perotti no va a asumir la presidencia del partido Justicialista provincial, como le fue ofrecido. Sí sería inminente un cambio en su gabinete. Mirabella afirma: “La coyuntura es dinámica y condiciona las decisiones. El gobernador está sobre las políticas de su gobierno. Con respecto a lo electoral 2021, seguramente habrá una mesa entre Omar Perotti, Alberto Fernández y Cristina de Kirchner en la cual se decidirán los nombres”. El gobernador Perotti no tiene reelección. Para pensar en su sucesor debe esperar los resultados electorales del próximo año. Los ministros Bielsa y Rossi parecen querer volver al territorio. El presidente Fernández está obligado políticamente a robustecer la zona Centro. Perotti es un buen articulador junto a Juan Schiaretti, Gustavo Bordet; el gobernador extiende su ámbito de cordialidad a Gerardo Zamora y Jorge Capitanich.

Por otro lado, el ex gobernador Miguel Lifschitz, del Frente Progresista, mira con satisfacción su imagen en la provincia, que sumando buena y muy buena: arroja un guarismo superior al 55%. Sabe que ganar la una banca en 2021 lo coloca en la pole position para ganar nuevamente la provincia. En algún pasillo se le escuchó decir: “Jamás haré alianzas con la derecha neoliberal”. En respuesta a quienes le acercaban los nombres de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La novedad la genera del intendente de Rosario, Pablo Javkin, dado que entiende que el próximo año es una muy buena posibilidad para crecer con candidatos propios, no sólo en la lista de concejales sino en todas las categorías, es decir en las de diputados nacionales y senadores

En cuanto a Juntos por el Cambio, el ex intendente de Santa Fe y ex presidente de la UCR, José Corral, trabaja junto al actual concejal rosarino Roy López Molina. Todo indicaría que habrían sumado a este proyecto 2021 la representante de la Coalición Cívica Lucila Lehmann.

El fin de semana recrudeció la idea de evitar las PASO del próximo año. Buenos Aires necesita de las PASO. Hay muchos intendentes que no pueden ir por su reelección. Sin este instrumento electoral, es muy difícil armar las listas.