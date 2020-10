El plan frente al problema del dólar puede ser un búmeran

El ministro de economía Martín Guzmán

Existe un plan económico, a medida que pasan los días va trasluciendo con más pureza. El plan es no devaluar y fomentar el consumo de la mano de planes de cuotas, crédito. Básicamente políticas de impulso a la demanda. ¿Cuánto puede durar? El objetivo del gobierno es que sea hasta las elecciones de medio término al menos, un evento que le trae dolor de cabeza al oficialismo y lo marea.

Los desajustes macroeconómicos expresados en una brecha de más del 100% deberán esperar. Corregirlos pondrían en juego las elecciones, no corregirlos y ‘tirar’ tampoco garantizan el éxito. Pero podrían no redundar en un fracaso rotundo de la coalición a la cual buena parte de los votos de las elecciones presidenciales vinieron de la vicepresidente y el resto por el descontento de la situación económica.

Con la economía devastada y la institucionalidad nuevamente cuestionada en relación a la agenda parlamentaria enfocada en resolver conflictos judiciales que no importan al votante mediano, la quita de fondos a CABA hecha en forma intempestiva y otras decisiones cuestionadas como el manejo de la crisis sanitaria ponen al votante descontento del año 2019 en dudas: ¿qué posibilidades tiene el oficialismo de tener una buena elección? El parámetro de una buena elección para el oficialismo es no perder la Provincia de Buenos Aires, y ahí el plan puede ser exitoso. Pero esta estrategia del gobierno tiene dos dificultades que les puede provocar un efecto búmeran.

El primero, la miopía. Proteger la Provincia de Buenos Aires es el objetivo de 2021, encarar los ajustes post elecciones de medio término implicará devaluar el peso, ser menos expansivo fiscalmente y absorber pesos de la calle. Es un búmeran, lo que puede resultar en una estrategia para ganar la Provincia, puede provocar un desastre en 2020 y en las elecciones de 2021 para los Fernández.

El segundo problema es que no está en el ADN del gobierno actual el ‘ajuste’ que mencionamos, pero estaremos bajo la tutela de un FMI al cual le debemos USD 45.000 millones a pagar en 3 años. La idea de jugar a no pagar, como en los años de Néstor Kirchner, no es opción. El país viene de un discurso distinto al de 2003. Un arreglo con acreedores externos, un país que está en caída pero que parece que aún puede tocar un fondo más bajo que el actual y no tiene forma de eludir una negociación.

El FMI exigirá un plan, y un plan para el FMI es generar condiciones para que se le pueda pagar al organismo y restablecer el equilibrio de balanza de pagos. El problema para el gobierno radica en si puede estirar la negociación de ese plan hasta luego de las elecciones de medio término, fecha que siempre está en la cabeza del gabinete actual.

La carta para estirar los plazos será la de no pedir fondos extra, sino dejar que no se ahogue a la economía durante un año así puede crecer y el país podrá repagar. La pandemia es la excusa perfecta. Dudo que el FMI acepte eso, pero supongamos que le da luz verde. Pensando en el 2022 el FMI exigirá el régimen al que se tiene que poner la macroeconomía argentina, y el oficialismo vuelve a caer en un búmeran. Bajo la hipótesis que la gente que no está polarizada y define la elección vota con el bolsillo, el oficialismo pierde en 2023.

Estos dilemas en los que se encuentra el Gobierno actual obedecen a no querer empeorar la situación actual que ya es de gravedad en lo económico y social. Claramente el gobierno sabe que el tipo de cambio actual es insostenible, que no se puede convivir con una brecha de más del 100%, pero una devaluación en estos momentos sería una máquina de generar pobreza, adicional a la ya existente por la caída de la actividad.

En el medio, Fernández va a tener que girar porque este barco no tiene rumbo. Mirar con buenos ojos al Instituto Patria, a sectores del ala de Cristina Fernández o a los sectores no radicalizados. Queda la duda si el tiene los suficientes grados de libertad para elegir hacia donde voltear. Es un Presidente con escasa legitimidad de origen y que no pudo cumplir con el rol de ser el puente con los sectores anti Cristina Fernández.

Quizás sea momento de revisar el plan y entender que perder a corto plazo puede implicar ganar a mediano. Devaluar, sostener el tipo de cambio en un nivel híper competitivo podría ser un acelerador para la actividad privada que hoy lo único que encuentra son trabas.

Algo de la historia reciente que puede aprender el gobierno actual es lo que sucedió con el gobierno de Cambiemos, el cual también decidió demorar un ajuste en el tipo de cambio hasta pasadas las elecciones de 2017. Luego fue más traumático, lo pagó caro la economía, la sociedad y el oficialismo de aquel entonces en 2019.

