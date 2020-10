Las falsas dicotomías

El presidente Alberto Fernández (REUTERS/Luis Cortes)

Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Aunque nos esforcemos en esquivarlo, nos vamos acercando inexorablemente, porque seguimos apelando a promesas y no a mostrar resultados. En situaciones extremas como la presente, es absolutamente necesario gestionar con una mirada integral, atemporal y estratégica en pos del bien común y no lamentablemente, como lo están haciendo todos los sectores políticos, teniendo al rumbo eleccionario del 2021 como objetivo principal. La excesivamente larga cuarentena es producto de obsesiones totalmente mal enfocadas y en consecuencia producen resultados que no pueden ser peores.

Cierto anacrónico liberalismo pequeñoburgués, económicamente acomodado, camuflado de izquierda biempensante, todavía no puede entender que en cualquier país del mundo (China, Brasil, Estados Unidos, Francia o Vietnam), una buena economía es más importante para la salud de los pobres que para la de los ricos; que los que más sufren la inflación son los más humildes y que el incremento de la inseguridad resultante (que no es sensación) perjudica a todos, pero más a los marginados, porque es uno de los factores que impiden la inversión y la creación de empleo. Como bien enseñara el Dr. Ramón Carrillo, neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista, el primero en ejercer el cargo de ministro de Salud, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, es falsa la dicotomía entre economía y salud. Por el contrario, están íntimamente ligadas. Los países que desplegaron la mejor propuesta sanitaria (como Dinamarca o Alemania) también obtuvieron los mejores resultados en cuanto al número de muertes por millón y al menor impacto económico. Son países cuyos habitantes tienen consensos básicos, objetivos patrióticos comunes y fuertes lazos comunitarios, pese a contar con enfoques políticos internos bien diferenciados y distantes.

Los resultados del incorrecto manejo de la pandemia COVID, actualmente desbordado, están a la vista. La miopía de dejarse asesorar sólo por un grupo de infectólogos (muchos de ellos del “palo ideológico”) en lugar de un mix de profesionales multidisciplinarios e independientes, sociólogos, psicólogos, economistas, empresarios y sindicatos, se reflejan en las actuales cifras. La principal falla en la toma de decisiones estuvo guiada por el centralismo electoral del AMBA, y la obtusa obsesión de la provincia de Buenos Aires (bastión kirchnerista) en competir con la Ciudad de Buenos Aires (bastión macrista). Nadie podría imaginarse a Merkel criticando a la “opulenta” Berlín, solo porque la gestione un partido opositor, o que el presidente Xi Jinping critique a Beijing por ser demasiado “próspero”. Sainete criollo para todos y todas.

También contribuyeron al fracaso los inexplicables pocos testeos por habitante (distracciones políticas, errores profesionales, falsos criterios epidemiológicos; están faltando explicaciones) y el flojísimo seguimiento riguroso que habría que haber hecho. Ahora las provincias están desbordadas en el marco de una economía bastante deteriorada, sin expectativas de repunte rápido, falta de empleo formal e informal, con poblaciones empobrecidas, endeudadas, empresas quebradas, continúa la inflación alta (solo atenuada por la falta de consumo); no hay clases en las escuelas, no hay transporte interprovincial ni aviones funcionando; y el BCRA ha quedado con muy pocas reservas.

El empleo, medido por el Indec en 31 conglomerados urbanos, se contrajo fuertemente: 20,9% interanual, una magnitud similar a la caída del PBI (19,1%), atemperado por políticas como el ATP (asistencia estatal en el pago de salarios), la prohibición de despidos y los acuerdos por suspensiones. Pero la mitad de nuestro mercado de trabajo es informal o cuentapropista; en esos sectores la situación es aún peor. El empleo no registrado se contrajo 43% interanual, en tanto el cuentapropista lo hizo en 29%. Las mismas caídas se observan a nivel latinoamericano. Argentina está “progresando” hacia precarias modalidades de ocupación, estructuralmente muy subdesarrolladas.

Producto de la caída del empleo, el ingreso disponible promedio de los hogares se contrajo 16,1%. Argentina ya venía con una fuerte caída en los ingresos reales en la segunda mitad del gobierno de MM, producto del ajuste inflacionario no compensado en los salarios; si bien en aquellos meses del 2019 no hubo demasiada merma de empleo, creció excesivamente la precarización del mismo. Las últimas encuestas lo indican elocuentemente. Los datos de la pobreza de los primeros semestres de cada año fueron: 2018 (27,3%), 2019 (36,4%) y 2020 (40,9%). Pero descomponiendo el 40,9% del primer semestre de 2020 encontraremos que en el primer trimestre del año la pobreza solo fue un poco mejor (34,6%) que la del 2019, en tanto que en el segundo trimestre se disparó a la enormidad del 47,2%. Proyectado a todo el país significa unos 20 millones de personas que vivieron con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Una locura en un país tan rico, pero tan mal administrado.

El coeficiente de Gini, que mide desigualdad, subió del 0,434 al 0,451 entre los segundos trimestres de 2019 y 2020. El proceso acelerado de empobrecimiento implica mayores desigualdades; lo cual se traduce en menor alimentación, mayor exposición y menor respuesta inmune a las enfermedades. Todo se vuelve cíclico: mientras los programas de protección social ayudaron a sacar gente de la indigencia, las clases medias bajas, que sufrieron fuerte pérdida de empleo, caída de ingresos y sin ayuda estatal, cayeron en la pobreza. ¿Se entiende ahora porque había que tener una visión más amplia para defender simultáneamente las vidas y la economía?

El tercer trimestre parece amanecer algo más alentador, en tanto pueda reactivarse la economía, lo cual dependerá de las medidas que se tomen en estos días, ya que los paquetes de asistencia no podrán perpetuarse demasiado tiempo más. Se podrá hacer más adelante un balance más preciso de la estrategia utilizada: cuarentena prolongada, con fuerte deterioro de la economía, colocando también en la balanza el deterioro educativo, las graves implicancias del aumento de la inseguridad ciudadana, y la efectiva recuperación real del empleo genuino. El mercado laboral, excesivamente precarizado en los últimos años y altamente golpeado por la pandemia, solo podrá recuperase con inversiones privadas para crecer con sustentabilidad macroeconómica; transformar la matriz productiva para generar las divisas necesarias para superar la restricción externa; y lograr formalizar al mercado laboral, para mitigar la pobreza estructural imperante.

En Argentina es bastante evidente que el actual “antimodelo de desarrollo” viene fracasando desde hace varias décadas; sus estadísticas así lo demuestran. No se trata de reconstruir sino de transformar el obsoleto modelo con el cual hemos vivido en las últimas décadas. Uno de los impedimentos para cambiarlo está en su sistema político. Se presenta como un enfrentamiento entre una “derecha” que se dice “centro” y una “izquierda” que se dice “progresista”. La mayoría de la población ya no se siente representada auténticamente por ellas, aunque las haya votado apelando al “mal menor” o al votar “en contra de”. En ambos casos son expresiones de una democracia de muy baja intensidad. La “falsa grieta política” se enmascara para no decir lo que verdaderamente son: liberales de derecha y liberales de izquierda, que gestionan un devenir que ya no controlan, el continuo deterioro social y humano, solo para seguir usufructuando sus privilegios personales o de grupúsculos. No debemos olvidar que el Consenso de Washington, piedra angular de la ideología globalizadora, utilizó alternativamente las dos pinzas de una tenaza para “apretar” a los pueblos, al liberalismo economicista y a la socialdemocracia política. Por eso, para entender nuestro grave deterioro político siempre hay que ponerlo dentro del contexto global.

El proceso de expansión del “liberalismo” generó una globalización financiera que produjo gravísimas desigualdades sociales, cuyo control se efectúa dominando el lenguaje democrático y “administrando” sutilmente el amplio abanico de expresiones políticas de todo el espectro ideológico. Su metodología es el fraccionamiento de toda la sociedad, la erosión del tejido social, destruyendo progresivamente toda forma organizativa que se dan los pueblos, y arremetiendo contra todas las identidades colectivas. Enmascarado detrás de la defensa de la libertad (quien puede estar en contra) intenta “liberar” al hombre individuo de todas sus “ataduras”, el Estado, la patria, las nacionalidades, las religiones, las etnias, las identidades culturales, los valores morales, las comunidades organizadas, los partidos políticos, las agremiaciones, las fraternidades, los sindicatos. Su ideal es un ser humano absolutamente aislado, solo, aún mejor asexuado, y tal vez con un chip instalado en su cuerpo (cyborg), que se irá convirtiendo en un ser totalmente deshumanizado, pero fácil de controlar con inteligencia artificial y la big data.

No es casualidad que la Pastoral Social de la Iglesia Argentina ha propuesto en estos días un proyecto que intenta remediar estos graves excesos y propone en un documento “Hacia una cultura del encuentro. Un país para todos”, un vastísimo programa de acción para enfrentar la crisis actual. Con la misma orientación, el Vaticano ha difundido una carta encíclica “Hermanos todos” sobre la fraternidad y la amistad social.

Numerosas y variadas voces se han alzado también para mostrar la tragedia de este avance progresivo del liberalismo (que erróneamente se pretende asociar, mezclar o confundir con el capitalismo o las leyes del mercado) por sus resultados extremos: individualismo, consumismo, exacerbación del éxito y del odio, fragilidad social y conformismo no crítico. La destrucción de los lazos comunitarios dentro de la sociedad y sus fundamentos éticos es uno de los factores principales que impide resolver sus problemas; el fracaso de la estrategia utilizada para enfrentar la pandemia se puede vincular con las varias divisiones que fermentan dentro de la sociedad argentina. El extremo individualismo y el no pensar en las obligaciones que todos tenemos como ciudadanos es muy propio de una sociedad fraccionada y dividida, que termina expresándose como impotencia (propia) y dependencia (de terceros). Argentina es un ejemplo viviente de todo ello. El pensar como un “nosotros” comunitario es una de las condiciones para desarrollarse, para pensar y organizarse en el largo plazo, para pasar de la “eficiencia económica” a la “eficiencia social”.

El autor es analista de temas geopolíticos