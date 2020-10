¿Qué va a pasar con el verano de los argentinos?

(Diego Medina)

Ante las continuas extensiones de la cuarentena por parte del Gobierno Nacional, que acarrea el cierre de fronteras, la poca disponibilidad de vuelos y su exclusividad, sumado a las restricciones cambiarias que repercuten directamente en la capacidad de ahorro de los argentinos la pregunta que se impone es: ¿qué pasará con el verano y las tradicionales vacaciones?

¿Será tiempo de quedarnos donde estamos y adaptar nuestros hogares pensando en un verano pura y exclusivamente en nuestras casas, o existirá la chance de viajar para disfrutar de este maravilloso país y del mundo en el que vivimos? ¿Será posible irse siquiera a la costa atlántica?

Si bien todos estos interrogantes aun no tienen respuestas, se espera que se empiecen a definir en los próximos meses. En este sentido, y a modo de ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que se trabaja para tener temporada en todo el país. Sin embargo, hasta que no suceda, abundan las dudas y escasean las certezas. De momento, no se puede ingresar ni a Pinamar, ni a Mar del Plata, ni a Mar de Ajó, ni a Miramar, ni a San Bernardo, ni a Villa Gesell. Es real que todas las ciudades costeras ya piensan en un plan y en diferentes protocolos para recibir en el verano 2021, infinidad de turistas, pero ¿se darán, finalmente, las condiciones para que esto avance?

De todos modos, no se puede dejar de lado que balnearios privados y playas públicas, también atraviesan realidades de contención diferentes, por lo que sus planes sanitarios deberían ser desarrollados a la mayor brevedad posible, con el objetivo de evitar el aglomeramiento de gente, promoviendo el distanciamiento social y brindando información clara y precisa, respecto de las medidas que se aplicarán en cada caso y lugar.

En lo que a las provincias respecta, tampoco se reactivó su turismo interno. No es dato menor lo que pasó en la provincia de Jujuy, una de las primeras en abrir la actividad y, casi al unísono, dar marcha atrás, debido al aumento masivo de contagios. Asimismo, en la provincia de Salta, por ejemplo, continúan prohibidas las reuniones familiares y sociales, y la circulación de personas entre las 00 horas y las 6 de la madrugada. Bahía Blanca y Tandil, continúan con aislamiento, social, preventivo, y obligatorio, al igual que Bariloche, y el departamento de General Roca, en la provincia de Río Negro; y Río Gallegos, en Santa Cruz, por citar algunos ejemplos. Adicionalmente, Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Neuquén y Córdoba, son las provincias que más casos acumularon en los últimos 15 días.

Como si esto fuera poco, Argentina permanece con sus fronteras cerradas y, por el momento, no hay claridad acerca de cuándo se abrirán. En principio, la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), por medio de la Resolución 144/2020, publicada el 27 de abril 2020 en el Boletín Oficial, estableció que ''las Líneas Aéreas que operan servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional podrán reprogramar sus operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares a partir del 1° de septiembre 2020′'. Pues bien, esto no solo no sucedió, sino que ahora se pasó para mediados del mes de octubre 2020.

Por otro lado, a través de la Disposición 3025/2020, se aprobó el Procedimiento de acceso a la Declaración Jurada Electrónica para el ingreso y egreso del Territorio Nacional durante la vigencia de la emergencia en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19, pero aún no hay certezas acerca de la apertura de fronteras, como mencionamos anteriormente.

Uruguay, nuestro país vecino, destino de muchos argentinos, hoy también permanece con sus fronteras cerradas, salvo para residentes permanentes y para uruguayos nativos. Aquellas personas que deseen ingresar por cuestiones laborales deben solicitar un permiso excepcional para hacerlo y solo pueden permanecer por un lapso de seis meses, con la obligatoriedad de realizar una cuarentena de siete días.

El panorama actual del verano argentino se muestra desalentador. El pasado jueves 24 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 412/2020, por medio de la cual se creó un consejo interministerial, cuyo titular será Matías Lammens. El consejo constituirá un espacio de consulta con el propósito de proponer estrategias y recomendaciones para la reactivación del turismo en todo el territorio de la República Argentina, siempre bajo la atenta mirada del Ministerio de Salud.

Se espera que la situación prospere, sobre todo considerando lo que significa el turismo para muchas, sino todas, las ciudades de la costa, que viven prácticamente de la actividad. Mientras tanto, conviene revisar diariamente el Boletín Oficial y, en la medida de lo posible, informarse a través de los diarios locales de cada jurisdicción acerca de las decisiones que se van amoldando a esta nueva realidad cambiante e impredecible.

El autor es gerente de Global Mobility Services KPMG Argentina