Nace un Observatorio de Seguridad y Defensa

Imagen genérica de un desfile del Ejército Argentino

Estos tiempos de incesantes cambios tecnológicos y de gigantesca circulación de información generan inestabilidades, choques de intereses y conflictos a una velocidad cada vez mayor, lo cual los hace difíciles de prever.

Esto nos impone grandes desafíos al abordar temas referidos a la Defensa Nacional y a la Seguridad Ciudadana. En nuestro país, estos dos campos son muy tenidos en cuenta cuando se perciben amenazas concretas. Por lo contrario, la mayor parte del tiempo quedan olvidados o postergados.

La Argentina ha descuidado la Defensa Nacional durante las últimas décadas, con presupuestos cada vez más bajos, sin percibir con toda claridad su importancia. Los accidentes y tragedias provocados, en gran medida, por el empleo de equipamiento obsoleto o que no tiene el mantenimiento adecuado, traen a la conciencia de la ciudadanía la situación en que se encuentran los medios para la Defensa. Pero el interés se mantiene por poco tiempo, para ir desapareciendo gradualmente una vez más.

Es importante concientizar de que la Defensa Nacional no es una tarea exclusiva de las FFAA. Todos los argentinos contribuyen con esta importante función, defendiendo la Patria de distintas maneras: desde sus respectivos puestos de trabajo aportando al crecimiento del país, cuidando el patrimonio público, teniendo responsabilidad ciudadana o desempeñando los cargos públicos con honestidad y eficiencia. Las FFAA, además, lo hacen preparándose para el caso en que sea necesario recurrir al empleo de las armas de la Nación, que les han sido legítimamente asignadas. No porque deseen combatir, sino para garantizar una paz duradera para sus ciudadanos.

Las nuevas inversiones permitirán asentar a los estudiantes de las Fuerzas Armadas en la búsqueda de alcanzar sus objetivos

La Seguridad Ciudadana adquiere notoriedad cuando se producen picos en la ola de inseguridad, y la sociedad reclama medidas con mayor énfasis. Lamentables hechos como la reciente muerte del Inspector Juan Pablo Roldán, ponen en debate qué tipo de reglas y qué respaldo necesitan las fuerzas de seguridad y policiales para cumplir con eficiencia su misión, minimizando el riesgo de sus vidas.

La Seguridad Ciudadana tampoco es una responsabilidad exclusiva de las Fuerzas de Seguridad y Policiales. También contribuyen los funcionarios responsables del área, los que trabajan por el progreso del país, las familias que forman a sus hijos en valores positivos y la escuela que los educa para una vida sana en comunidad.

Recursos Humanos e inversión

La motivación y el cuidado del personal de las distintas Fuerzas es otro tema de particular interés. Para lograr no sólo que muchos jóvenes deseen incorporarse, sino para que luego sientan realizadas sus aspiraciones personales y profesionales. En general, existe consenso respecto de la necesidad de mejorar los haberes y el equipamiento de las Fuerzas. A lo largo de los años se anunciaron diversas leyes y medidas en ese sentido, pero al mismo tiempo muchas no se concretaron.

El reciente blanqueo de los haberes de las FFAA es un ejemplo de una decisión que tuvo continuidad a través de períodos de gobierno de distinto signo, y que logra un buen efecto sobre su personal. Es un paso positivo en dirección a que los uniformados puedan desarrollar su profesión con dignidad.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina (@RossiAgustinOk)

La inversión en Defensa y Seguridad requiere la realización de una planificación de corto, mediano y largo plazo, garantizando la asignación de los recursos y los medios que permitan dar una oportuna respuesta a las necesidades planteadas. Resulta recomendable asegurar un presupuesto plurianual para poder adquirir los bienes de alto costo.

En el caso de las FFAA, la reciente sanción de la ley del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) es un auspicioso primer paso en esa dirección. Luego de décadas de desinversión, las necesidades de equipamiento son muy grandes. El desafío consistirá en dar un aprovechamiento eficiente a dicho fondo para lograr transformar esos recursos en los materiales que necesitan las distintas Fuerzas con mayor urgencia.

Es importante que la sociedad no tenga dudas respecto a la importancia del rol que cumplen las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales. Su existencia y presencia debe garantizar un necesario estado de seguridad y de orden para que puedan desarrollarse todas las fuerzas productivas del país. De este modo confluyen para defender la vida, la libertad, el bienestar y los bienes de todos los habitantes.

Debemos también abrir un debate respecto a cuál es la mejor estrategia a seguir. Dicho debate no debería darse separado del resto de los campos del quehacer nacional, analizando también, por ejemplo, la influencia del ámbito educativo, para que las futuras generaciones se formen en valores, en la cultura del trabajo, en el cuidado de los bienes comunitarios, entre otros aspectos, como sustentos del progreso, la disminución de la pobreza y el incremento de la seguridad.

Efectivos de la Prefectura Naval argentina (NA)

Observatorio de Seguridad y Defensa (OSYD)

En vista de estos desafíos, una reciente iniciativa de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) ha creado dentro de su ámbito, un Observatorio de Seguridad y Defensa (OSYD), que buscará contribuir en forma equilibrada con estudios, análisis y propuestas, con el objeto de ayuda a construir políticas de Estado que permitan mejorar la actual situación.

Se abre así un espacio para el estudio académico de temas de Seguridad y Defensa, que compartiré con el Doctor Alejandro Corbacho. Se consideran a la Seguridad y la Defensa en conjunto, no sólo porque son partes esenciales e indelegables del Estado, sino porque permite identificar a todas las amenazas, riesgos y desafíos que afectan o pueden afectar a nuestros intereses nacionales.

Se entiende también que tanto la Seguridad como la Defensa requieren un tratamiento integral, diferenciando luego los roles que deberá cumplir cada una de las fuerzas.

Imágenes de 81º aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina (Gustavo Gavotti)

El nuevo Observatorio tiene por objeto el seguimiento de la realidad actual, tanto a nivel nacional como internacional, y de todas las políticas y medidas que se adopten, con la finalidad de producir información oportuna y confiable, y efectuar sugerencias y aportes que considere de interés.

Se inicia este camino con mucho entusiasmo, y se abre así un espacio con el deseo de contribuir al debate de estas trascendentes funciones del Estado.

La presencia de agentes de Policía Federal Argentina (NA / MARCELO CAPECE)

* El autor es ex Jefe del Ejército Argentino y Director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la UCEMA.