La realidad que desnuda el caso Raimundi

Carlos Raimundi

El incidente con el embajador Carlos Raimundi en la OEA no hizo más que poner de relieve las dificultades de nombramientos de militantes en cargos en el exterior. La Ley de Servicio Exterior 20.957 prevé que el Poder Ejecutivo puede designar embajadores en forma excepcional a personas que no perteneciendo al Servicio Exterior de la Nación posean condiciones relevantes, y por Decreto 337/95 se estableció el número de cargos en 25.

La agudización de los conflictos políticos creó una categoría adicional a las conocidas como embajadores de carrera y políticos que son los militantes. Los embajadores políticos cumplen la misma función que los de carrera con la diferencia de que su proximidad con el Presidente de la Nación les brinda la posibilidad de un contacto más cercano, y en especial cuando se trata de destinos considerados prioritarios en el diseño de la política exterior.

Los embajadores militantes no sólo asumen la responsabilidad política de su cargo sino que están convencidos de la necesidad de cumplir un papel activo como propulsor de sus propias opiniones. El convencimiento de que alcanzaron dicha posición por mérito propio les hace asumir autonomía en sus decisiones y no responder a la estructura responsable de la política exterior. Este criterio de autosuficiencia ignora que la política exterior necesita de una visión global compuesta de muchos engranajes y no de una mirada parcial que puede llegar a distorsionar los objetivos fijados por el Gobierno de turno.

Esta situación se ha repetido con regularidad en los últimos años, y en especial con los nombramientos efectuados por este Gobierno. En primer lugar, surgió la contradicción con Alicia Castro por sus críticas al Canciller Solá; el embajador ante la ALADI, Mariano Kestelboim, quien emitió opinión condenado el Acuerdo Mercosur-UE, y recientemente el embajador Rafael Bielsa ante Chile firmante del Comunicado reivindicando la violencia de los años 70 que no facilitará el diálogo con el Gobierno de Sebastián Piñera ni con los factores de poder en ese país.

En el Gobierno anterior Martín Lousteau se inscribió también como embajador militante porque nunca le fue posible discernir entre la función asignada por el Presidente y su papel en la política interna. Lousteau priorizó su futuro como político más que la tarea diplomática que requiere dedicación exclusiva. El cargo en los Estados Unidos, considerado relevante, fue utilizado para catapultar sus aspiraciones en la política doméstica.

La posición de Raimundi sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela no es nueva; ya sostuvo en una entrevista que el problema de los derechos humanos no debe ideologizarse ni tampoco adjudicarse a un régimen. En el pasado comparó la situación en Venezuela con los excesos de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, la desaparición de Santiago Maldonado, o los problemas en Guayaquil o Santiago de Chile.

La adhesión a la militancia ya constituye un componente esencial en la carrera diplomática. Los criterios de profesionalismo han sido abandonados en favor de la identificación política porque brindan una recompensa fácil en comparación con la ardua espera del reconocimiento del mérito categoría desvalorizada por las actuales autoridades. Cuanto más expresivas son la fidelidad y la lealtad más pronto se alcanzan las jerarquías altas. Si bien la carrera nunca estuvo exenta de las conexiones políticas o al decir de un ex ministro “decime cuántos senadores te apoyan y te diré cuáles son tus posibilidades de ascenso”, en los últimos años fue posible apreciar un desembozado proselitismo relativamente proporcional a las posibilidades de éxito en las urnas.

La militancia constituye una actividad noble cuando está desprovista de intereses personales y se practica por fuera de un puesto rentado. Pero cuando atenta contra el profesionalismo contribuye a la ineficiencia y a la desvalorización de las funciones en el Estado. La opción de embajadores militantes o las graves distorsiones del servicio exterior son una muestra del continuo deterioro de la eficiencia y justifican cada vez más la desconfianza que la sociedad tiene de los funcionarios públicos.

El autor es Licenciado en Economía Política (UBA), Master in Economics (University of Boston) y fue embajador argentino en Tailandia. Es Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)