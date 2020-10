En defensa de los algoritmos

En este espacio vengo a defender la irrupción de los #Algoritmos, utilizados para poder definir nuestros gustos, pareceres, relaciones y ubicación geográfica entre miles de parámetros más. Voy en contra de una parte de la sociedad que entiende que la libertad es andar a la deriva, sin fronteras ni tranqueras. Vengo a plantar bandera diciendo que los #Algoritmos nos facilitan la toma de decisiones y nos generan tiempo libre para otras actividades o simplemente para el ocio.

Imagino por momentos que mi #Algoritmo es #0X89GH78414HG donde no es el albur el que ha hecho que esos números cayeran de determinada manera. Cada letra o número tienen la meridiana exactitud para indicarle a un tercero (un sitio de compras o de películas, una red social) cómo estoy o cómo puedo reaccionar ante determinado estímulo. Por momentos puedo imaginar que esos caracteres conforman mi “Aleph” ya que condensan un todo en un solo punto en el espacio. Un orden irrestricto, irreproducible e irrepetible. Es mi ADN base.

Es tan perfecto mi #Algoritmo que me ahuyenta de vanos avisos de publicidad de productos que jamás consumiría o invitaciones a geografías distantes a las que nunca llegaría. Y como mi #Algoritmo es sabio entiende que me sensibilizaré mucho más ante Klimt que ante Picasso, deduce que los tangos son parte de mis recuerdos y que es mejor unas cuantas montañas con lagos que largas y vacías playas.

¿Soy yo el atrapado dentro de un #Algoritmo o por el contrario yo lo conformo, lo dibujo y ajusto día a día y de una u otra manera lo voy refinando con un sinfín de tomas de decisiones?

Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī (Abu Yāffar), conocido por Al-Juarismi, fue un enorme provocador en las matemáticas al punto que es conocido como el padre del álgebra moderna y la humanidad le debe (entre varias ideas) el sistema de numeración arábigo. Para los que creen que los #Algoritmos son recientes, digamos que Al-Juarismi vivió entre el 780 y 850 DC. Como acotación, pensemos que cuando un ser humano tiene bajo su nombre un cráter en la Luna y un asteroide surcando el Universo, es por que estamos ante alguien superior. Al-Juarismi lo era.

Definamos como #Algoritmo al conjunto de instrucciones o reglas construidas y no ambiguas, ordenadas y finitas que permite solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar adelante múltiples tareas en forma simultánea. El #Algoritmo debe dar respuestas. El #Algoritmo aporta soluciones.

Para fundamentar mi defensa diré que desde que el mercadeo existe (ferias medievales donde los productores bajaban a las plazas públicas a ofrecer sus mercancías) hasta hoy, las técnicas comerciales siempre buscaron la extrema segmentación ya sea por grupos etarios, niveles de ingresos o de educación, ubicación geográfica y cuanto tipo de variable se pudiera conseguir.

La inicial mass media (1950) vía la televisión llegaba a todo tipo de clúster, pero los sesudos profesionales de marketing luchaban por optimizar sus inversiones tratando de que los mensajes llegaran a los destinatarios que ellos buscaban.

Los Vance Packard o Ralph Nader que atacaban la mass media en ese entonces son hoy los que creen que liberarnos de los #Algoritmos nos permitiría escaparnos de las redes. Como si salir corriendo hacia un llano me daría la felicidad. Atención que es muy fácil alcanzar esa libertad con tan solo hacer un click en mi configuración de las redes. En esa línea, Jaron Lanier afirma que “la cultura digital busca complacer a algoritmos que miden cuanta gente está influenciada por los anunciantes”. Las medidoras de ratings de TV hicieron imperios desde 1970 hasta 2010, cuanto menos, buscando esa llave mágica. Nada nuevo bajo el sol.

Sin hacer una historia de la comercialización, parecería que el clímax se había logrado con el llamado marketing directo, por el cual (base de datos mediante, robada o comprada) podían enviarle una oferta comercial a la persona que supuestamente esperaba por ella. Digamos la verdad: ¿cuántos sobres has tirado sin abrir de cientos de empresas que nos querían tentar con sus propuestas únicas e irrepetibles?

¿Sabías que existen más de 2.000 plataformas de contenidos con más de 10.000.000 de series y películas? Si no existieran los atacados #Algoritmos, ¿cómo podrías encontrar y luego elegir algo que ver en ese laberinto borgiano? No puedo dejar de afirmar que la banalización de la supuesta “libertad” fuera de las redes sociales negándole a ellas tus gustos y pareceres indican una enorme subestimación a tus propias capacidades intelectuales. Este no es tu Mayo Francés. Es simplemente una facilitación de tus decisiones.

Malaya el #Algoritmo que se cree que puede marcar mi vida ya que siempre me puedo escapar un rato y ver qué hay en rededores, con esa curiosidad que nunca debería perder.

Relájate y sé #Algoritmo pues siempre tendrás a tu fiel dedo para tocar esa tecla que te llevará a tu pensamiento lateral. No serás manada a menos que lo permitas. Pero para no permitirlo no tienes que andar guacho y perdido por una pradera. Si no confías en “tu dedo”, poca estima tienes por tu inteligencia.

Dedicado a los llamados “modernos” y que quieren emanciparse de las redes sociales.

Tributo a Al-Juarismi (780-850 DC).

El autor es empresario y docente