Nuestra responsabilidad como opositores dignos

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer utilizando una máscara por la pandemia de COVID-19 camina frente al Palacio Presidencial Casa Rosada, en Buenos Aires, Argentina 21 mayo, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Hay momentos de la vida donde se impone el miedo, el futuro se vuelve tan confuso como el presente, y la crítica ocupa el lugar de la propuesta. Son los tiempos de crisis, sin duda, ese fenómeno en el que hoy estamos inmersos. Hay quienes me preguntan en la calle cómo veo el futuro. Yo me propongo expresar cómo quiero verlo, y en ese intento, salir de la crítica e ingresar algunos rasgos de propuesta. Estoy convencido de que eso que se dio en llamar “la grieta”, esa división que nos atraviesa, es la causa central de nuestra decadencia. Somos más de un proyecto, con exceso de separatistas sin ninguna posibilidad de que los unos puedan eliminar a los otros. Asumir este hecho impondría el desafío de convivir, el intento de delinear un futuro en común.

Primero estaban los nativos, vinieron los españoles, luego, los inmigrantes italianos, judíos, árabes, y tantos otros pueblos que buscaron en nuestras tierras forjar su futuro. Hubo tiempos de convivencia, sin embargo, la mayoría terminaron signados por los enfrentamientos. Muchos imaginan, sueñan, con la derrota del otro, del que definen como su enemigo, como la expresión del mal. Somos tribus, nos cuesta encontrar la patria, ese amor a la tierra y al destino que nos invite a soñar un futuro común. El Gobierno inició su gestión prometiendo diálogos, que, en la realidad terminó dejando de lado. Duele que no podamos coincidir en casi nada, necesitamos una justicia común, y en ese sentido, me siento expresado por la decisión unánime de la Corte Suprema, porque me deja la tranquilidad de que la división de poderes sigue vigente. No puede ni debe nadie definir ese hecho para iniciar una nueva confrontación; por el contrario, deberíamos convocar al Gobierno a aceptar la decisión de la Corte como ofrenda a ese diálogo al que convocó al asumir.

El Presidente hizo un llamado a la unidad, lo cual es sabio mientras intente contener las diferencias, buscar una síntesis superadora, y no el apoyo a su gestión. Nada de lo que nos sucede sería de gravedad mientras podamos transitarlo con madurez, con grandeza, convirtiendo por primera vez en mucho tiempo los errores en sabiduría. En el gobierno, como en cada sector de la sociedad, hay halcones y palomas. Para unos, el desafío es la eliminación del enemigo, se ocupan solo de degradar al otro, en rigor, nos proponen una guerra. Los otros imaginamos una convivencia respetuosa, una integración de sectores que configure el mosaico que constituimos como realidad. Las sociedades que resultan de una mezcla de culturas necesitan del tiempo o de una concepción superadora desde la cual se integre el resto. No tenemos otra salida que la sabiduría, que un grupo intente forjar la síntesis, enfrentar el desafío de conformar un gobierno representativo del conjunto. Esa urgencia hace tiempo que no tiene quién la asuma. Cada sector, aislado, seguro de ser el todo y negando su condición de parte, cada quien percibiéndose como el salvador de la patria, esa visión de nosotros mismos termina en un fracaso seguro. Entre enemigos no existe la posibilidad de un mañana compartido. Perón solía insistir en que el siglo XXI nos iba a encontrar “unidos o dominados”. Venimos recorriendo el fracaso en escalones que solo son de bajada, en números que solo marcan decadencia. Dominados, con una concepción colonial de la vida, donde todo lo nuestro, lo heredado, se va convirtiendo en monopolio o en patente extranjera. Royalties que definen nuestra debilidad de identidad, la pobreza de espíritu que nos lleva a ponerle sello extranjero a lo que forjaron nuestros mayores. En suma, una sociedad donde la codicia mató al espíritu, donde el talento fue aplastado por la ambición, donde los sueños de las mayorías cayeron avasallados por el poder de los dueños del dinero.

El mismo gobierno tiene internas que nos obligan a apoyar la mejor opción. Pasa en seguridad y en política exterior: un embajador intentó apoyar a Venezuela y un vicecanciller debió desautorizarlo. La tentación de los duros es condenar en totalidad; los democráticos, los que sabemos y deseamos que el gobierno cumpla con su período, esos debemos en cada caso elegir la mejor opción. La crisis es profunda, en algún sentido empeoramos; en otro, advierto que hay una mayor necesidad de dialogar. Se podría empezar por la economía y forjar un plan con representantes de todas las líneas dialoguistas, eso devolvería la confianza más que ninguna otra medida. Invitemos al Gobierno a convocar para una política de Estado, y preparemos propuestas para ese momento. No sé si va a suceder, pero tal vez al hacerlo, estaremos asumiendo nuestra responsabilidad de opositores dignos.