En la antesala de una sentencia arquitectónica

(csjn)

En 2018, el Poder Ejecutivo dispuso el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli desde los tribunales orales federales en que se encontraban designados originariamente a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal a fin de integrarla, pues se encontraba “vacía” en su totalidad, con todos sus cargos vacantes.

Dicha Cámara entiende en las apelaciones que se articulan contra los actos de instrucción penal dispuestos en la primera instancia –algunos de ellos de suma importancia, como la aceptación o no de una prueba, o la propia prisión preventiva-, relativos a las causas de corrupción más resonantes del país.

Recientemente, el Consejo de la Magistratura, por mayoría de 7 votos contra 6, declaró la nulidad de aquellos “traslados”, lo cual motivó que –rápidamente- el Poder Ejecutivo solicitara opinión al Senado, que se pronunció en igual sentido que el Consejo, en la sesión del día 16 de setiembre. Al día siguiente, e invocando lo resuelto por el Senado, el Presidente de la Nación dejó sin efecto las designaciones de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la Cámara Federal.

Dichos jueces iniciaron acciones de amparo, en pos de mantener el cargo que desempeñan desde 2018, y con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de su remoción.

Rechazada una de las demandas en la primera instancia del fuero contencioso administrativo federal de la Capital Federal, los actores Bertuzzi y Castelli se presentaron directamente en la Corte, por medio del denominado “recurso extraordinario por salto de instancia” (previsto en la normativa procesal, que constituye una vía excepcionalísima, a tal punto que -desde su previsión por ley- su admisibilidad ha sido admitida en una sola oportunidad (caso “Rizzo”, 2013, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la ley que modificó la integración del Consejo de la Magistratura, dentro de un paquete de leyes titulado “democratización de la justicia”).

El per saltum importa “saltar” la instancia de la cámara de apelaciones, y procede cuando demuestra ser el único remedio “eficaz” para resolver una cuestión de marcadísima excepcionalidad y gravedad institucional. En este caso, precisa la Corte, se verifican tales condiciones en cuanto se cuestiona la validez constitucional de la revisión retroactiva de un mecanismo (el “traslado”) que ha sido empleado tradicionalmente para cubrir vacantes transitorias o permanentes en el Poder Judicial. De hecho, un importante número de jueces se encuentra ejerciendo funciones –previo “traslado”-, en distintos tribunales federales del país, hace muchísimos años.

De ello se deriva la importancia de la causa, y la necesidad de resolverla por vía del per saltum: se encuentra en juego no sólo la “anulación” de tres traslados, y la consecuente remoción de aquellos jueces en relación a la función que vienen desempeñando hace dos años en la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, sino también las garantías institucionales de “juez natural” (art. 18 CN), e “inamovilidad” (art. 110 CN) e independencia de los magistrados, que no sólo se encuentran establecidas a favor de las personas sujetas a un proceso penal, sino en el interés que tiene toda la sociedad en el esclarecimiento de los hechos y las graves acusaciones que integran las causas en las que vienen conociendo los mencionados jueces.

Además, si se convalidara la tesis según la cual el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado se encuentran habilitados para “revisar” los traslados operados en el pasado –que son numerosísimos- se correría el riesgo de que aquellos órganos arbitren la composición de un gran número de tribunales en los que cumplen funciones jueces que han sido designados en ellos mediante “traslados”.

El “impacto sistémico” de la cuestión inclinó a la Corte a admitir formalmente el per saltum, y anuncia una decisión trascendente, que definirá no solamente el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, sino que establecerá una posición institucional sobre un tema en que la propia Corte ha sido oscilante (Acordadas 4 y 7/18). Deberá decidir si la designación permanente de los magistrados para ejercer su función en un tribunal determinado, es inmutable, o si en cambio es posible su “traslado” a otro tribunal, con el fin de proveer al funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, y en qué condiciones (misma competencia material, competencia afín, competencia totalmente diversa, igual jerarquía, o “grados” diferentes o similares, etc.).

Y en particular, si aún siendo inadmisible el traslado de un juez a un tribunal distinto para el que fue designado, ese criterio debe aplicarse hacia adelante, o bien puede implementarse hacia atrás, respecto de jueces ya trasladados y que se encuentran entendiendo en causas en trámite, de suma sensibilidad pública.

Estamos en la antesala de una sentencia “arquitectónica”, aquellas en las que la Corte –más que como tribunal de justicia- actúa con jerarquía de poder del Estado en la fijación de los estándares básicos del sistema republicano.

El autor es profesor regular de Derecho Constitucional (UBA)