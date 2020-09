Recomponer la relación con Brasil sin afectar el relato

El embajador Daniel Scioli y Jair Bolsonaro

Es difícil imaginar un escenario de corto y mediano plazo sin una relación al menos normal de la Argentina con Brasil. Un gigante que representa más del 50% del PBI sudamericano, con una economía más de cinco veces el tamaño del PBI argentino, y eso antes de la gran devaluación del peso vis a vis el dólar de los últimos meses, con un presupuesto de Defensa ocho veces el de nuestro país y con reservas internacionales de libre disponibilidad nueve a diez veces más abultadas. Ni que decir si miramos los flujos de Inversión Extranjera Directa.

En materia de política exterior, Brasilia mantiene fluidas relaciones con todos sus vecinos exceptuando Venezuela y la Argentina, además de fuerte vinculación con los EEUU y masivos lazos comerciales con China, incluyendo la postura del gobierno de no descartar la participación de empresas de ese origen en la instalación del sistema 5G que se licitará en el 2021.

Asimismo, está previsto lo que el gobierno de Bolsonaro define como un modesto y razonable plan de privatizaciones que podrían darle ingresos extras a las arcas públicas por un monto que algunos ubican entre los 100 mil y 150 mil millones de dólares. Para tener una idea de la magnitud, es un 20 al 30 por ciento del PBI argentino o el equivalente o aún más a todo lo adeudado a los fondos de inversión que entraron en la reciente renegociación de la deuda más lo que habrá que pagarle al FMI. Cabe también mencionar el rol central de Brasil como el principal, por lejos, importador de productos manufacturados argentinos y el entramado que ha desarrollado en las últimas tres décadas la industria automotriz de ambos países que dan centenares de miles de personas de manera directa e indirecta en Argentina.

El argumento oficial para relaciones frías o malas con Brasilia es supuestamente el perfil ideológico y la personalidad de Bolsonaro así como una reivindicación de Lula da Silva como líder perseguido por un supuesto lawfare digitado por poderes oscuros del imperialismo americano. Acoso que se extendería, según esta visión, sobre Evo Morales, Correa y políticos argentinos. Todos ellos pagando el costo de enfrentar las políticas neoliberales y los dictados de Washington. Desde ya cualquier manual introductorio a las relaciones internacionales destacaría la necesidad de marginar las supuestas afinidades ideológicas al momento de manejarse en el anárquico y complejo sistema internacional. La guía de los intereses nacionales, así como una adecuada lectura de los niveles de poder nacional con sus puntos fuertes y débiles, es el mejor GPS u hoja de ruta como se decía antes de la tercera revolución industrial.

Si las afinidades ideológicas fueran importantes, los EEUU y la URSS no se hubieses aliado contra la Alemania nazi, ni Nixon y Mao hubiesen convergido a partir de 1972 en complicarle juntos la vida a Moscú. También, la fuerte relación de diversos países de Europa Occidental con Rusia, incluyendo grandes flujos de comercio y la compra masiva de gas. Tampoco se podría entender cabalmente la alianza contra China que mantienen actualmente los EEUU y la comunista Vietnam ni la más que amigable y fluida visita de López Obrador a la Casa Blanca de Trump pocos meses atrás y en plena campaña electoral, gesto que fue complementado y reforzado recientemente con la decisión mexicana de dar el quórum a la elección del candidato de Washington para ocupar la presidencia del BID.

El argumento de no llevarse bien con Bolsonaro por ser autoritario tiene diversos inconvenientes conceptuales. En primer lugar llegó por el voto popular y los medios de prensa y el Parlamento en Brasil operan con total normalidad. Ningún dirigente opositor al presidente brasileño ha sido detenido por esa postura critica. Al momento de llegar al poder, el proceso del Lava Jato que arrasó con parte sustancial de la élite política del PT, grandes empresarios y líderes de otros partidos ya se había producido. En todo caso, todos los observadores ven un aletargamiento de esa tempestad judicial, en muchos casos por el hecho de que los fallos judiciales ya habían sido emitidos y también por no existir desde Brasilia un particular interés.

Si a partir de ahora la postura argentina será solo hablar con países dotados de sistemas democráticos, el universo de interacciones y alianzas se reduciría masivamente, y dejando afuera a varios Estados que diversos miembros del gobierno ven con admiración, como el caso de Cuba o con gran paciencia y compresión como Venezuela. Ni que decir del caso de China con su añejo sistema de partido único. Por todo ello, y dada la mayor importancia que tiene Brasil para la Argentina que nuestro país para el coloso vecino, sería conveniente una división de tareas en la coalición gobernante. El ala más ideologizada nucleada en torno a la vicepresidencia podrían mantener una retórica épica y al mismo tiempo fobizar a Bolsonaro y sus políticas. Las minorías intensas que siguen estos temas internacionales no están precisamente en la tercera sección electoral que se ha constituido en el alfa y el omega del actual gobierno.

En tanto, el Poder Ejecutivo podría comenzar a establecer una relación, de tibia a fría, respetuosa y prudente con Bolsonaro y su equipo. Al mismo tiempo, de darle espacio de maniobra al pragmático y pro mercado embajador argentino en Brasilia para establecer lazos más cálidos y fructíferos, evitando desautorizarlo o dejarlo mal parado cuando logre avances. Llegado el caso, esos éxitos o progresos en la relación bilateral, podrían ser poco o no difundidos para no dañar el relato del primer grupo. Los aliados naturales para este tercer canal deberían ser las muy experimentadas líneas de profesionales en la Cancillería y un rol activo de las grandes cámaras empresarias. También aquellos dirigentes y personalidades argentinas que desde campos tan diversos como empresarios, intelectuales, académicos, periodistas, artistas, banqueros, ex embajadores argentinos en Brasil y militares retirados y en actividad han cultivado relaciones con actores claves en el país vecino.

De esta forma se podría comenzar a salir de este callejón hacia donde va la relación bilateral, que, cabe recordar, tiene como uno de sus pilares las medidas de confianza mutua en el área nuclear. El acercamiento entre nuestros países dio pasos fundamentales en 1979 y luego en 1984 y 1987 por razones geopolíticas. Sobre esos cimientos vino después la masiva expansión del comercio bilateral y las preferencias arancelarias que se dieron a partir de los 90. En el caso de no normalizar al menos en parte la interacción entre nuestros dos países, los daños y consecuencias irían más allá de lo meramente comercial.