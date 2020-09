La Justicia que quiere CFK

El Senado rechazó el traslados de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli (Charly Diaz Azcue / COMUNICACIÓN SENADO)

El desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli de sus cargos actuales es un hecho de enorme gravedad institucional que afecta la independencia del Poder Judicial y nos aparta del orden constitucional. Que una vicepresidenta remueva a tres jueces que investigan posibles delitos que habría cometido cuando era presidenta es un muy buen argumento para una serie de Netflix, pero muy malo para el país cuando eso se hace realidad. Hoy, más que antes, están en riesgo derechos y garantías y eso repercute en nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestro bolsillo. Quien quiera ver que vea, no se necesita buscar una serie televisiva.

Por diferentes razones, la Justicia tiene un alto nivel de vacantes en los tribunales y por eso muchas veces se trasladan jueces de un tribunal a otro. Para ponerle reglas a esos traslados de jueces en el año 2018 la Corte Suprema estableció pautas (Acordada 4/2018). Los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron realizados siguiendo esas reglas. Sin embargo esta semana, después de la intervención del Senado que preside Cristina Kirchner, el Presidente de la Nación dejó sin efecto los traslados de estos jueces alegando que fueron mal realizados.

El procedimiento del Consejo de la Magistratura, el Presidente de la Nación, la Vicepresidenta y el Senado es ilegal y esconde una remoción ¨encubierta¨.

Esto es así porque la propia Corte Suprema se expidió sobre los traslados de magistrados en las acordadas 4/2018 y 7/2018, y fue clara al respecto: distinguió los casos en los que efectivamente se requiere un nuevo acuerdo del Senado de aquellos en donde dicho procedimiento no es necesario. Así, sostuvo que el traslado de jueces federales no requería un nuevo acuerdo del senado cuando se cumplan tres requisitos: a) el traslado sea para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, b) la misma sea con igual o similar competencia material y c) medie consentimiento del magistrado respectivo. Exactamente así fueron los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Algún día, Alberto Fernández podrá explicar en la facultad que la voluntad de la vicepresidente prevalece sobre una acordada de la Corte Suprema.

Ahora vayamos al apartamiento del orden constitucional. El artículo 110 de la Constitución consagra el derecho de inamovilidad y estabilidad en el cargo de los magistrados diciendo que ¨los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta […]¨. Esta garantía institucional protege la independencia del Poder Judicial, principalmente del poder político.

El nuevo acuerdo del Senado al que fueron sometidos estos jueces, en estas circunstancias, fue ni más ni menos que quebrar la garantía de la estabilidad de los magistrados, para removerlos.

Hay que destacar algo más: el Senado y el Poder Ejecutivo carecen de facultades para revisar los traslados de los citados magistrados ya que fueron designados en sus cargos actuales mediante decretos que se encuentran firmes y consentidos.

Si bien el acto por el cual el Poder Ejecutivo designa o traslada a un magistrado es un acto federal complejo —puesto que para su perfeccionamiento se requiere la intervención y voluntad concurrente de tres órganos de Estado federal— y que, por lo tanto, se halla regulado primeramente por la Constitución Nacional —específicamente por los artículos 99 inc. 4 y 114—, lo cierto es que dichos actos, al culminar con el dictado de un acto administrativo, también se encuentran alcanzados por las normas contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo porque generaron efectos jurídicos: la estabilidad de los magistrados.

Por lo tanto, en el hipotético caso que se advirtiese la existencia de un vicio en la emisión de los decretos de designación de los jueces en análisis, correspondería aplicar el artículo 17 de la ley de procedimiento administrativo que establece que el único órgano del Estado Federal que puede revisar los actos firmes y consentidos emitidos por el Poder Ejecutivo, y que hubiesen generado derechos subjetivos, es el Poder Judicial.

El Presidente de la Nación y el Senado, al dejar sin efecto los traslados en análisis, se arrogaron facultades jurisdiccionales, otra violación a la Constitución.

En resumen, la única forma legal de remover a estos tres jueces sería con una causal, y una mayoría calificada en el Consejo de la Magistratura. Pero -con cinismo de por medio- la vicepresidenta sólo leyó la palabra mayoría y confundió la mayoría que ostenta en el Senado de la Nación con la mayoría calificada que no tiene en el Consejo de la Magistratura y los desplazó. Un problema personal menos. Todo un mérito para quien no cree en la meritocracia. La maniobra tiene motivos concretos. El juez Bruglia convalidó la prisión preventiva de Amado Boudou y Julio De Vido y los procesamientos dispuestos por jueces de primera instancia contra Cristina Fernández de Kirchner en las causas conocidas como “Vialidad” y “Los Sauces”. El juez Bertuzzi, cuando integraba el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, condenó a Amado Boudou a cinco años de prisión en la causa conocida como “Ciccone” y a Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión en la causa “Once”. Además, Bruglia y Bertuzzi también han intervenido en la causa conocida como ¨cuadernos de las coimas¨, causa en la que también interviene el juez Castelli en su carácter de integrante del Tribunal Oral Federal Nº 7 de la Capital Federal. “La Justicia soy yo” sería un buen título para la serie de Netflix.

Para concluir, lo evidente no merece mayores comentarios. Queda una oportunidad para que prevalezca el Estado de Derecho y en definitiva la paz social: que la Corte Suprema atienda y resuelva conforme a derecho y a sus precedentes el caso que tiene en estudio hace unos cuantos días. Hasta allí, como corresponde, fueron Bruglia, Bertuzzi y Castelli para dirimir las controversias dentro de la ley. Al fin de cuentas, las negociaciones, roscas o intrigas palaciegas que espantan a los que invierten, a los que dan trabajo y a los que ahorran, mejor dejárselas a las series televisivas.

El autor es diputado nacional (Coalición Cívica)