Lo que no se quiere ver con Trump

En medio de una hegemonía cultural progresista, los grupos de poder y algunos medios de comunicación no ocultan sus intereses en mostrar su preferencia por Joe Biden, sin embargo muchos de los argumentos o elementos de los que se sirven se deben a cuestiones claramente personales o de estilo, transmitiendo una imagen ofensiva de Donald Trump cuando en realidad no es tan así.

Barack Obama en el año 2009 recibió el premio Nobel de la Paz aun con la contradicción de pasar todos los días de sus dos presidencias en conflictos bélicos abiertos, ni siquiera Franklin Roosevelt –quien fue comandante en jefe de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial– pasó tanto tiempo de hostilidades.

La historia es recordada por cómo se cuenta y por quienes intervienen en dicho suceso, probablemente todos tengan en mente a George. W. Bush como uno de los presidentes más propensos a la guerra, sin embargo no fue hasta los ataques del 11 de Septiembre de 2001 que incurrió en la toma de acciones militares, y todos perciben a su sucesor como el más pacifico por haber recibido el galardón de la Paz y no tuvo un solo día de sus dos gestiones en donde no estuviera involucrado en un conflicto, y para ser justo con él, solamente detallare las que inició y no heredo: Operación Ocean Shield en el Océano Índico, Intervención militar en Libia (2011), Operación Observant Compass en Uganda (2011), segunda intervención militar en Irak (2014), intervención en Siria (2014), Guerra Civil Yemeni (2015), segunda intervención en Libia (2015).

Donald. J. Trump asumió su presidencia en 2016 con fuertes críticas, una sospecha latente sobre el futuro de los conflictos y de su capacidad a la hora de decidir sobre cuándo disponer del “botón nuclear” , la campaña demócrata por Hillary Clinton trataba de mostrar cómo su personalidad podía incidir en el normal desarrollo de la diplomacia, lo que fue cierto, pero no como esperaban.

Hasta hoy, Trump no ha iniciado ningún conflicto bélico. No sólo no ha incurrido en intervenciones militares sino que las ha finalizado, como son los casos de Uganda, Yemen y Libia. Eso no es todo, logró que las dos Coreas vuelvan a sentarse en una mesa de diálogo después de más de 60 años, y recientemente incidió en el histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

Quien solo se guía por los comentarios o proyecciones de las acciones del presidente de los Estados Unidos, y no conoce ninguno de los datos recientemente mencionados, sólo hallará desinformación y manipulación. Como todos, Trump tiene errores y seguirá teniéndolos. Probablemente no le den el premio Nobel de la Paz por ser quien es, por mostrarse tan políticamente incorrecto, buscando el bienestar de su pueblo sin pensar en intervenciones que día a día cuesten más para el bolsillo de los norteamericanos.

En noviembre próximo mucho estará en juego en Estados Unidos. Vivimos en una bifurcación paralela entre el juicio de la historia y lo que sucede. Quizás cuando los caminos se unan en la mente de los norteamericanos y añadan todos los triunfos de su gestión, una mayoría silenciosa vuelva a darle el respaldo a Trump sin importar la imagen que se cree de él ni del ruido que ciertos grupos progresistas hagan para intentar introducir una agenda que pueda alejar a los Estados Unidos del camino pensado por los padres fundadores.

El autor es Coordinador de Academia para Latinoamérica en Estudiantes por la Libertad