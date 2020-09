Había nacido en un hogar extremadamente humilde de Okopi, un pequeño pueblo de Ucrania de fines del Siglo XVII. Huérfano de sus padres con apenas 5 años, la comunidad se hizo cargo de él. Era más habitual encontrarlo caminando por el bosque disfrutando la belleza de los atardeceres, que dentro de las rigurosas horas de las aulas de estudio. Nunca escribió un solo libro, sin embargo es una de las figuras de las que más historias se han escrito. El Baal Shem Tov, El Dueño del Buen Nombre, fundador del Movimiento Jasídico, con los siglos se transformó en un mito.

En la tradición Jasídica, hay un dicho: “Alguien que cree en todas las historias de Baal Shem Tov y los otros místicos es un tonto; pero alguien que mira cualquiera de estas historias y dice ´Eso no puede ser verdad´, es un hereje”.

No todo pasa por lo que vemos, sino generalmente por lo que no vemos. La veracidad de las historias no radica en el hecho fáctico, sino en la verdad de sus mensajes. El Baal Shem Tov (o el BeSH´T) llamaba a descubrir la belleza de lo simple, la maravilla de un atardecer, lo divino en una melodía, lo sagrado en el trabajo del día a día y el espíritu del Paraíso en una reunión de amigos. De manera sencilla: a través del misterio de lo que a veces no vemos. Estaba convencido que alcanza mayor conexión espiritual alguien que canta una canción desde el alma, que el más grande de los místicos; que no hace falta ser un erudito o un académico para saborear la Torá, y que en la buena acción del día podemos ganar la Vida Eterna.

En un hermoso insight cabalístico, el BeSH´T enseña que la palabra “Or” (en hebreo “Luz”) contiene el equivalente numérico - según la Cábala - a la palabra “Raz” que significa “Secreto”. De aquí el Baal Shem explica que todo aquel que conoce el “secreto” de cada cosa, es quien puede alcanzar la “iluminación”.

Solemos asumir que sabemos lo que sabemos acerca de la vida por nuestra formación o nuestros estudios, por haber sido marcados por la experiencia de fracasos y logros, por haber atravesado los años o caminado varias calles. El Baal Shem nos llama a alcanzar la “Dvekut”, la conexión con la raíz más profunda de nuestro ser, y entonces preguntarnos si conocemos en verdad los sentidos secretos de las cosas y de lo que hemos vivido. No lo que vemos, sino lo que no vemos. Bucear profundo en todos los niveles de nuestra vida. En los secretos de lo que en verdad poseemos, lo que en realidad nos define, en los secretos acerca de nuestro paso por el mundo, los del legado, de aquello que vinimos a hacer, a dejar o a llevar. En los secretos acerca de la amistad, del paso del tiempo, de lo que era prescindible y lo que no. Los del crecimiento de una sola hoja del campo y los del cosmos infinito. Los secretos de nuestros pasados, los de nuestros destinos y los que nos ayudan a comprender mejor nuestros vínculos. Los secretos que esconden una mirada, una lágrima, una sonrisa o una canción. Los secretos que llevan nuestros sentimientos, nuestras reacciones, los recuerdos, los sueños o los secretos del amor.

En el texto de esta semana aparece una hermosa descripción de bendiciones. Entre ellas, una dice: “Dios enviará su bendición sobre tus graneros (en hebreo: ASAM), y sobre todo aquello donde pongas tu mano” (Deut 28:8).

Para un texto que habla de manera habitual acerca de cosechas, campos y frutos resulta extraño que la palabra “ASAM = Granero” aparezca aquí, por primera y única vez en toda la Torá. En el idioma hebreo cada palabra tiene letras que conforman su raíz, por lo que otras palabras pueden ser descubiertas utilizando dicha raíz. Desde esta particularidad en el Talmud (Tratado de Taanit 8b) Rabi Itzjak juega con las letras de la palabra “ASAM” y dice: “La bendición sólo se encuentra en aquello que está oculto (”SAMUI”) a los ojos”. Los sabios continúan explicando, que cuando una persona ingresa a un granero debe recitar bendiciones antes de contar o medir su cosecha. Si primero la persona cuenta lo que tiene y recién después bendice, esa plegaria no tiene validez. La bendición no se encuentra en lo que es medido y contado, sino en lo que está oculto a los ojos.

En estas semanas de balance del espíritu, quizá podamos detenernos frente al granero de nuestro alma. Es fácil, hermoso e importante bendecir y agradecer por lo que sabemos que tenemos. Pero alcanzamos iluminación no apenas contando lo que poseemos, sino bendiciendo lo que aún no hemos descubierto en nosotros. Tenemos mucha más riqueza por encontrar, más belleza por aprovechar, más sensibilidad por aportar, más del fruto de nuestras manos para compartir y más compromisos que asumir.

Amigos queridos. Amigos todos.

Esta semana se conmemora el aniversario del nacimiento del Baal Shem Tov. Se lo llama “Jai Elul”, el 18 de Elul. En una semana de alta potencia espiritual, la calidad de las bendiciones estarán dadas en la medida en que busquemos los secretos más bellos y profundos de nuestra alma. Encarar el tiempo que está naciendo con más sentido, más simpleza y mayor equilibrio en las emociones. Disfrutar más plenamente de un atardecer, una copa de vino al cielo o una canción. Porque de eso depende el tiempo de luz que todos soñamos y esperamos. Descubrir el secreto de la vida buena, sacarlo a la luz y traer nosotros así, más iluminación al mundo.

El Baal Shem Tov más que esperar que el tiempo mesiánico llueva desde el cielo, sabía que dependía de las aguas de bendición que tenemos dentro nuestro. Las secretas. Las que guardamos ocultas y que esperan a inundar nuestros días. Por eso cuenta la historia, que una vez el Baal Shem en uno de sus tantos paseos por el bosque mientras disfrutaba la belleza del aire fresco, se encontró con el mismo Mesías. “Entonces cuando lo vi –dijo el BeSH´T– le pregunté: ‘¿Cuándo vas a venir?’ Él me sonrió y respondió: ‘Cuando tus manantiales broten hacia fuera’”.

El autor es rabino de la Comunidad Amijai, y Presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana del Movimiento Masorti.