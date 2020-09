Aspectos controvertidos en la tributación de las monedas digitales

Bitcoins (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El primer inconveniente es la carencia de una definición del concepto “moneda digital”: ni el nuevo texto de la Ley del Impuesto a las Ganancias ni la modificación del decreto reglamentario, ni ninguna resolución general de AFIP emitida se pronunció sobre qué se debe entender por moneda digital.

La reforma tributaria introducida por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), con vigencia desde 2018, modificó la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG) incorporando en el objeto del Impuesto la gravabilidad de los beneficios derivados de la enajenación de las monedas digitales.

Impuesto a las ganancias personas humanas y sucesiones indivisas

Para las personas humanas o sucesiones indivisas, los resultados positivos por la enajenación de Monedas Digitales pasaron a estar alcanzadas en el Impuesto (art. 2 apartado 4 de la LIG), si la ganancia es de fuente extranjera, se tributará acorde al tercer párrafo del art. 94 de la LIG (alícuota del 15%); si es fuente argentina, se estará frente al impuesto vedular del art. 98 (15% o 5%).

El art. 7 de la LIG establece que las ganancias por enajenación de monedas digitales (al igual que otros valores financieros) serán de fuente argentina si el emisor se encuentra domiciliado, establecido o radicado en el país. Ahora bien, cómo se determina la fuente en el caso de operaciones con monedas digitales si la mayoría no posee un emisor centralizado, hasta el momento, ni la ley ni su reglamentación ni ninguna resolución emitida por el fisco han dado precisiones sobre el asunto.

En la compraventa de monedas digitales sería fácil determinar cuándo se está frente a una actividad onerosa, sin embargo, se puede determinar objetivamente si se está desarrollando una actividad habitual o sólo son unas pocas operaciones aisladas, la legislación actual no lo establece claramente

Existe para determinar el resultado un mínimo no imponible a computar, los quebrantos son de naturaleza específica, o sea son computables sólo con ganancias de la misma naturaleza; y las ganancias obtenidas por la venta de estos activos se imputarán al Ejercicio de su percepción.

Al momento de la liquidación también surgen interrogantes con relación a cómo determinar el costo computable. Se debe tener presente que la ganancia bruta producto de la enajenación de monedas digitales se determinará, según art. 98 de la LIG, deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición, para ello los activos enajenados se corresponderán a las adquisiciones más antiguas (“primero entrado, primero salido”). El citado artículo agrega que de tratarse de valores en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, las actualizaciones y diferencias de cambio no serán consideradas como integrantes de la ganancia bruta. Es decir, se determinará la ganancia en “moneda dura”, no gravándose las diferencias de cambio.

Cómo determinar si se está frente a una moneda digital en pesos o en moneda extranjera, un bitcoin (por ejemplo) no “se emite” en pesos o en dólares o en euros, sí se comercializa en alguna de esas monedas, pero no se emite en ella. Por lo tanto, si se considera que es en pesos, se gravará una diferencia de cambio (y sobre la ganancia se aplicará la alícuota del 5%), pero si es en dólares, por ejemplo, no se gravará la diferencia de cambio (pero la alícuota será del 15%).

Vista general de la fachada del Banco Central de Argentina (REUTERS/Agustín Marcarián)

En el caso de beneficiarios del exterior, el problema principal radica, una vez más, en cómo determinar la fuente de la ganancia: en caso de no ser fuente argentina, obviamente el beneficiario del exterior no estará alcanzado por el impuesto.

En el caso de que las ganancias en cuestión fueran de Fuente Argentina, siguiendo lo normado por los artículos 249 y 250 del decreto reglamentario de la LIG y el inciso i) del art. 104 de la misma, la ganancia neta presunta por la enajenación de Monedas Digitales será el 90% de las sumas pagadas y sobre esta ganancia presunta se aplicará: a) la alícuota del 5% o 15% (según lo establecido por art. 98 de la LIG), si el beneficiario del exterior residiese en una jurisdicción cooperante o los fondos proviniesen de jurisdicción cooperante, o b) la alícuota del 35% si el beneficiario del exterior residiese en una jurisdicción no cooperante o los fondos proviniesen de allí.

Otros ejemplos de temas sin resolver a la fecha son por ejemplo: los plazos fijos con monedas digitales (es un plazo fijo como en un banco o no, la fuente es argentina o del exterior), le puedo pagar el salario a un empleado con monedas digitales (es pago en especie o no), operaciones con futuros en monedas digitales (son “demás valores” y deben tributar por el régimen general y además cual es la fuente, argentina o del exterior).

Sujetos Empresa

Las personas jurídicas tributarán el Impuesto a las Ganancias por sus beneficios derivados de la enajenación de monedas digitales, encuadrando dichos rendimientos en la tercera categoría y aplicándose el criterio de imputación de lo devengado. Y la alícuota societaria es del 30%.

Aquí también se presenta el ya analizado inconveniente a la hora de definir la Fuente de la ganancia derivada de la enajenación de estos activos.

Las monedas digitales deben ser consideradas como activos financieros (que no cotizan en bolsa)

En caso de sujetos empresa sí estará alcanzado el resultado por tenencia, así mismo en el caso de personas jurídicas, los quebrantos originados en la enajenación de monedas digitales también poseen el carácter de específicos.

Por otro lado, con respecto al costo computable, el art. 67 de la LIG sostiene que cuando se enajenen monedas digitales el costo a imputar será igual al valor impositivo que se les hubiere asignado en el inventario inicial correspondiente al ejercicio en que se realice la enajenación. En caso de tratarse de adquisiciones efectuadas en el ejercicio, el costo computable será el precio de compra, Y el artículo agrega que se considerará sin admitir prueba en contrario que los bienes enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad.

Impuesto sobre los Bienes Personales

La Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales (Ley n° 23.966) no menciona específicamente a las monedas digitales (ni virtuales ni ningún concepto fácilmente atribuible a criptoactivos) y, por ende, no se desprende claramente del texto legal el tratamiento a aplicar a la tenencia de estos Activos por parte de Personas Humanas. Mi opinión es las monedas digitales (como el bitcoin) son un bien gravado, y no coincido por ende, con quienes sostienen que están exentos, asimilándolas a activos financieros de la Ley (“Títulos Valores”). Adicionalmente para reforzar la posición, si se sigue lo dispuesto por el art. 31 de la reglamentación de la ley del impuesto sobre los Bienes Personales, que establece que para los casos no previstos en dicho cuerpo normativo se aplicará en forma supletoria las disposiciones legales y reglamentarias del Impuesto a las Ganancias, y en dicho tributo las monedas digitales son tratadas como activos financieros.

Por otra parte, resulta crucial determinar si se trata de bienes situados en el país o en el exterior y para ello, es necesario definir la ubicación del Emisor, pero como la emisión es descentralizada, se torna complejo ubicar geográficamente al emisor. Dependiendo de si están situados en el país o en el extranjero variará la alícuota a tributar. Otra incógnita por resolver lo representa la valuación al 31 de diciembre: al no estar definido en la Ley, la literalidad indica que las monedas digitales deberían valuarse a su valor de cotización al 31/12 de cada año; en mi opinión, las monedas digitales deben ser consideradas como activos financieros (que no cotizan en bolsa) y, de esta forma, valuarse a su costo “incrementado de corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran devengado a la fecha indicada”.

Impuesto al Valor Agregado

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) no especifica el tratamiento a aplicar a la enajenación de monedas digitales, considero que no se configura el elemento objetivo (la venta de monedas digitales no es venta de cosa mueble, ni obra, ni locación o prestación de servicio) y no hay sujeto pasivo del tributo (según art. 4 de la Ley del IVA).

Si existirá gravabilidad, en el caso en que un sujeto ofrezca a un tercero el servicio de minado de criptoactivos –o alquiler de equipos para tal fin, o comisión o intermediación en la compra y venta de esos activos–: ya que se estaría frente a la prestación de un servicio alcanzado por el impuesto (art. 3 de la Ley de IVA).

Impuesto a los Débitos y Créditos

Las transferencias de monedas digitales no son movimientos de fondos, ya que, en ese caso, en principio, no se estaría frente al Impuesto creado por la Ley 25.413 y tampoco estaría alcanzado como un sistema de pagos Organizado ya que no es una operación efectuada a través de un débito o crédito bancario.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Los elementos centrales del gravamen son: habitualidad, onerosidad y el elemento espacial (territorialidad /jurisdicción donde se realiza la actividad).

En la compraventa de monedas digitales sería fácil determinar cuándo se está frente a una actividad onerosa, sin embargo, se puede determinar objetivamente si se está desarrollando una actividad habitual o sólo son unas pocas operaciones aisladas, la legislación actual no lo establece claramente.

Otro tema recurrente es el de territorialidad, o sea dónde están ubicadas las monedas digitales; ya que si no se encontrasen ubicadas en territorio de la Jurisdicción de la que se trate, no se estaría ante una actividad gravada en Ingresos Brutos; pese a ello existen fiscos de algunas jurisdicciones que no coinciden con esta opinión).

Pero supongamos por un momento, que los fiscos de esas jurisdicciones consideren gravada la venta de monedas digitales, se debería establecer una base imponible diferencial a los efectos de poder deducir el costo de compra de las mismas, de lo contrario, la actividad de compraventa de estos activos se tornaría muy poco rentable

Por último, si se analiza la situación de una empresa local que se dedica a la Intermediación, es decir un exchange, se estaría frente a una actividad gravada por la comisión o cargo por servicio que cobre a sus clientes.

Como hemos podido observar, existen varios aspectos controvertidos que hacen necesarios cambios, aclaraciones, adecuaciones para este tipo de actividad que va creciendo día a día y donde urge darle, seguridad jurídica a los actores que participan del negocio.

El autor es socio de Impuestos de AUREN Argentina