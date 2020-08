La tentación de la especulación con bonos y acciones en el corto plazo versus las ganancias de largo plazo

Un operador en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), en tiempos normales (Reuters)

El trading intradiario requiere de la inversión de dinero para tomar ventaja de movimientos de precio que se dan en el corto plazo. En términos generales, sin movimientos de precio no hay posible ganancia . Y cuanto mayor es el movimiento y la volatilidad, más atrae a este tipo de jugadores al mercado.

De acuerdo a diferentes estadísticas mencionadas en Forbes, en el mejor de los casos, solo el 10% de los traders (especuladores) profesionales logra generar ganancias sostenidas en el tiempo. Y en base a otras fuentes como Cory Mitchell de Vantage Point Trading, se habla del 1% . Adicionalmente, siempre se parte de casos donde el trading es la ocupación full time de la persona. Haciéndolo part time la chance es casi nula dado que no se le dedica el suficiente tiempo para aprender de los errores.

Por otro lado, la probabilidad de éxito disminuye cuando se opera con capital propio ya que hay más emociones en juego que al hacerlo para una empresa , como lo hacen por ejemplo los operadores de bancos o brokers. Ni que hablar del dinero que se va en comisiones cuando se opera por cuenta propia.

Sin ánimo de romper ilusiones, las probabilidades de éxito de un trader no son del todo alentadoras. Lograr conseguir grandes ganancias en el corto plazo es el sueño de mucha gente, pero no seamos ingenuos, las chances de conseguirlo son muy similares a las de ganar dinero probando suerte en el casino . Los movimientos de precios que se pueden dar en períodos tan cortos no tienen relación alguna con los fundamentos de las compañías.

Entonces la gran pregunta que nos hacemos es, ¿las inversiones bursátiles realmente rinden a lo largo del tiempo? Como ya mencioné en muchas oportunidades, la respuesta es SI, pero eso lo podemos afirmar solo con una perspectiva de inversión de largo plazo .

Si entendemos que el PBI de los diferentes países crece a lo largo del tiempo y es como consecuencia de aumentos de ventas, ganancias y producción de las compañías, entonces sabemos que al mejorar la perspectiva de crecimiento a futuro, las valuaciones de las empresas tenderán a seguir este recorrido y los precios también.

De acuerdo a Morgan Stanley, una inversión en el índice de referencia S&P (que nuclea a las 500 empresas más importantes de EEUU) adquirida en enero de 1926 hubiese rendido un promedio del 10% anual hasta abril del 2016.

Existe una consideración que debemos tener presente. Para ganar este 10% anual tendríamos que haber tenido el dinero invertido durante todo el período analizado. Es decir, si tenemos la tentación o la tendencia de entrar y salir de las acciones tratando de vender cuando creemos que están en máximos y comprar cuando consideramos que se encuentran en precios bajos, corremos el riesgo de estar fuera de la inversión en momentos de fuertes subas . Por esa razón la conducta es clave en el rendimiento de largo plazo.

El portafolio diversificado es la mejor receta. Hace que el crecimiento se estabilice en el tiempo y la volatilidad se reduzca. Una diversificación inteligente combina activos de diferentes industrias y hasta países

La conclusión es que el portafolio diversificado es la mejor receta. Hace que el crecimiento se estabilice en el tiempo y la volatilidad se reduzca. Una diversificación inteligente combina activos de diferentes industrias y hasta países. Ni que hablar de que las acciones no son el único activo, sino que también existen los bonos (del Tesoro americano como se muestra en el gráfico o corporativos), los metales, etc. No nos dejemos tentar por supuestas realidades o promesas que no existen y sigamos nuestros objetivos de largo plazo, los resultados van a compensar a los inversores más pacientes .

Para quienes quieran colocar sus ahorros para el largo plazo en acciones internacionales, se puede hacer desde una cuenta comitente en sociedad de Bolsa local a través de la compra de Cedears. Los Cedears son Certificados de Depósito Argentinos, básicamente son acciones extranjeras que cotizan en la bolsa local y se pueden comprar con mínimos bajos en pesos. La ventaja es la exposición al mercado externo y la dolarización de la cartera al tipo de cambio contado con liquidación. Hoy en día estas opciones están al alcance de la mano de quien lo desea.

La autora es Asesora financiera, analista de mercados y fundadora de la consultora DW Global Investments

